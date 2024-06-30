ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на шесть российских регионов
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Украиские вооруженные формирования провели очередную массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, ВСУ атаковали сразу шесть российских регионов, российская ПВО перехватила 36 украинских беспилотников.
Больше всего беспилотников в течение ночи атаковало Курскую и Липецкую области, зенитчики перехватили 15 и 9 украинских дронов соответственно. Над Воронежской и Брянской областями сбито по четыре БПЛА, над Орловской и Белгородской - по два. О повреждениях на земле никаких сообщений нет, как и о пострадавших.
В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей
- говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных операций, задачей которых является нанесение ударов по российской территории, в том числе и на большом удалении от границы. Основными объектами атака украинских БПЛА являются объекты топливно-энергетического комплекса и другие гражданские объекты.
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