New York Times: Спонсоры Демпартии США рассматривают вариант со снятием Байдена с выборов против его воли
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Джо Байдена могут снять с выборов президента США против его воли, такой вариант обсуждают спонсоры Демократической партии после провала Байдена на дебатах. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, после пятничного фиаско Байдена спонсоры Демпартии задумались о смене кандидата, поскольку поняли, что с сонным Джо выборы можно и проиграть. На данный момент рассматриваются варианты со снятием Байдена с выборов против его воли, хотя сам американский президент уверяет, что «полон сил» и «порвет» Трампа на выборах.
Постоянно нервничающие доноры Демократической партии в пятницу оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки.
- пишет издание.
Сейчас существуют два варианта отстранения Байдена от выборов. При первом варианте Байден «прозреет» и добровольно откажется от участия в выборах. В это верит какая-то часть спонсоров Демпартии. Однако большая часть предлагает пообщаться с супругой Байдена Джилл, которая должна убедить мужа снять свою кандидатуру. Пойдет ли она на это, пока никто не знает.
Напомним, что выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года, у демократов еще есть время выставить другого кандидата, благо есть из кого выбрать. По мнению экспертов, выигрышным может стать вариант с Мишель Обамой.
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