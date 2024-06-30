New York Times: Спонсоры Демпартии США рассматривают вариант со снятием Байдена с выборов против его воли

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New York Times: Спонсоры Демпартии США рассматривают вариант со снятием Байдена с выборов против его воли

Джо Байдена могут снять с выборов президента США против его воли, такой вариант обсуждают спонсоры Демократической партии после провала Байдена на дебатах. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после пятничного фиаско Байдена спонсоры Демпартии задумались о смене кандидата, поскольку поняли, что с сонным Джо выборы можно и проиграть. На данный момент рассматриваются варианты со снятием Байдена с выборов против его воли, хотя сам американский президент уверяет, что «полон сил» и «порвет» Трампа на выборах.



Постоянно нервничающие доноры Демократической партии в пятницу оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки.

- пишет издание.

Сейчас существуют два варианта отстранения Байдена от выборов. При первом варианте Байден «прозреет» и добровольно откажется от участия в выборах. В это верит какая-то часть спонсоров Демпартии. Однако большая часть предлагает пообщаться с супругой Байдена Джилл, которая должна убедить мужа снять свою кандидатуру. Пойдет ли она на это, пока никто не знает.

Напомним, что выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года, у демократов еще есть время выставить другого кандидата, благо есть из кого выбрать. По мнению экспертов, выигрышным может стать вариант с Мишель Обамой.
28 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +9
    Сегодня, 08:06
    может стать вариант с Мишель Обамой
    Всё равно! Отношения к России не изменится, а возможно даже станут ещё хуже.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +11
      Сегодня, 08:07
      Согласен. Не пойму , откуда такой дикий интерес к выборам в сша со стороны наших политиков и сми? Ладно бы политику в отношении России диаметрально противоположную продвигали, тогда ещё понять можно было, так нет же....Ну а что Байдена касается....Перестануть пичкать таблетками- через месяц сам сдохнет. bully
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +1
        Сегодня, 08:23
        спонсоры Демпартии задумались о смене кандидата

        А можно пофамильно узнать спонсоров?
        Кто эти
        некоторые из самых богатых людей Америки

        Похоже это и есть те люди которые рулят США.
        Или эти списки секретны?
      2. kenig1 Звание
        kenig1
        0
        Сегодня, 09:15
        От туда же, как и у них интерес к нашим выборам.
      3. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 09:23
        потому что Трамп из клана промышленников которые сильно закусились с ФРС.
        и у них в отличие от клана банкиров врожденной русофобии нет. поэтому несмотря на то что сама война руины с Россией им выгодна на данный момент, они понимают что в долгосрочной перспективе это принесет скорее ущерб чем выгоду. ибо больше можно заработать торгуя с Россией и имея с ней хорошие отноения на года, чем за пару лет поднять военных заказав на несколько десятков лярдов ( да даже если слтня лярдов , они арабам раньше продавали и на большие суммы)
      4. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 09:36
        откуда такой дикий интерес

        Да людям просто прикольно - когда ещё такое шоу уродов увидишь? К тому же - не нулева вероятность что эта заруба может закончится солидной потасовкой в самих США.. Уж больно много обе стороны на сей раз на кон поставили.. Это - не обычная ротация власти, где в общем-то - никто ничего особо не теряет. Тут - вопрос о самом будущем Америки, а при таких раскладах пленных-то не берут..
      5. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:38
        У Демократической партии США огромный выбор кандидатов. wink laughing
        Мишель Обама. lol
        Хилари Клинтон. lol
        И они ещё смеют называть семью северокорейских Кимов диктаторами. fool
        Я готов предложить своего кандидата от Демократической партии на выборы президента США - Джейн Псаки. laughing lol wassat У нее огромный политический опыт. Она молода и энергична. За словом в карман не лезет. yes
        Псака будет лучшим и самым весёлым президентом США. bully yes
        За последние двадцать лет выборы президента США стали фееричной клоунадой. После каденции Джо Байден стало очевидно, что президент США - лишь говорящая кукла-марионетка, которая не решает ничего. На внутрнннюю и внешнюю политику США президент никак не влияет. В рамках гендерной толерантности президентом США можно назначить любого фрика и даже животное. yes
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 08:08
    При всём уважении к Мишель и афроамериканцам, вариант с ней окончательно оторвет Юг и ржавый пояс.
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 08:08
    выигрышным может стать вариант с Мишель Обамой.
    У Мишель Обамы два плюса: негритянка и женщина. Надо бы еще пару: лесбиянка и инвалид - тогда точно пройдет. А если серьезно - кто подбирает для США кандидатов и по каким параметрам (неужели Путин)? request
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 08:39
      У Мишель Обамы два плюса: негритянка и женщина. Надо бы еще пару: лесбиянка и инвалид - тогда точно пройдет.
      Так негр уже был, инвалид сейчас есть. Так что не так то и много плюсов. Разве что срочно хирургически подкорректировать что б все в кучу собрать. Него-трансгендерный инвалид. Время еще есть. laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 08:53
      -Надо бы еще пару: лесбиянка
      30 сентября 2011, во время его речи, обращённой к председателю объединённого комитета начальника штабов в Форт-Майер, Вирджинияп президент Обама сказал:
      "Майкл энд ай". Вместо "Мишель энд ай".
      И глядя на манеры,физические данные все больше убеждаешься.что она мужик.
      Да и рейтинг уступает "могучему старику,отцу американской демократии".
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:06
      кто подбирает для США кандидатов
      Ротшильд с Рокфеллером
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 09:32
      Карин Жан-Пьер -подходит по многим параметрам !
    5. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 09:45
      У них - та же проблема, что и у нас.. Десятилетиями они старательно чистили поляну власти от любых более-менее ярких и харизматичных конкурентов. Дрожа за свои кресла. А как грянуло - неожиданно выяснилось что запасных-то и нетути! Ни у одной стороны. Нет раскрученных и вменяемых альтернатив ни Донни, ни, о ужас, старику Деменцию.. И - что делать? Камалу что ли ставить с горя?

      Мы же - напоролись на то же самое.. Вот не дай Бог завтра что с гарантом - кто может его заменить? Из его нукеров - да никто. Все уже обгадились дальше некуда. А молодой поросли, или кого альтернативного - нет. Кто был - всех загнобили и пересажали. И кого тогда - Медведа что ли снова? Или Шойгу? А может Зюганова? Не смешно.. Единственная фигура - Белоусов, но он пока себя показать в полной мере не успел, не та у него в народе пока популярность...
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 08:15
    после пятничного фиаско Байдена спонсоры Демпартии задумались ....////

    А мне вот кажется , что пятничное фиаско и было организовано деятелями демпартии , чтобы поднять волну и вынудить Байдена согласится на отставку . Например продемократическая CNN сразу после дебатов стала не отмазывать Бидона , сразу вывалила разгромные для него рейтинги , да и вообще ни одного голоса в защиту , все включились в компанию по замене . Так что думаю его специально вывели на дебаты , обещали , что мол "свой канал" , "подлечим" , "наши правила" и тд.... , А истинная цель была опустить и принудить старикашку пустить слезу и уйти .
  5. unhappy Звание
    unhappy
    0
    Сегодня, 08:25
    Байдену давно пора думать о вечном и готовиться к похоронам, как нынешнему королю Англии. Но жажда власти затмевает ему здравый смысл, он ведь понимает что позорится...
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 08:33
      Сомневаюсь, что понимает...
      1. unhappy Звание
        unhappy
        +1
        Сегодня, 08:44
        Не сомневайтесь - понимает. Его попытки выглядеть бодрым не просто так, он сам и советники смотрят записи и всё его убожество очевидны.
  6. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 08:25
    Они там совсем припухли. никаких снятий. Кандидат сам решает быть или не быть поэтому бидон обязан до конца быть...."победить' на выборах и......похоронить сша. В первый раз что ли...натянут сову на глобус......поднимут мертвецов..аж до 10 века и все...победа в кармане.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:27
    Так кто же для нас лучше,есть мнения?
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 08:27
    Повторюсь-ни Бидон,ни Трамп не станет президентом..будет кто то третий и,похоже,выбор уже сделан......Вот только Бидон вцепился во власть всеми вставными зубами,но его подвинут всё равно....с Трампом проще-или посадят или застрелят...всё к этом и идёт...А хотелось бы посмотреть голливудский пророческий фильм наяву....
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 09:42
      Повторюсь-ни Бидон,ни Трамп не станет президентом..будет кто то третий и,похоже,выбор уже сделан....
      А вот это интересный вариант. Не знаю как задвинут трампа, скорее всего посадят. Но представим, бидон выигрывает выборы, и на радостях склеивает ласты. А то и еще в процессе выборов. Вот будет триллер, выборы между уголовником в тюрячке и трупом. Прошлый раз же в конгресс выбрали 2 или 3 жмура, почему не выбрать жмура и презиком? laughing
      И вот тут реально может выскочить черт из табакерки на все уже готовое.
  9. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    -1
    Сегодня, 08:34
    "Спонсоры Демпартии озаботились"- Эти спонсоры финансируют обе партии, всего лишь создают видимость борьбы для народа (черни). Кого они назначат, тот и станет перзидентом! А так да, выбор невелик у мерикосов, между двумя кусками кала.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 08:46
    Цитата: КВУ-НСвД
    после пятничного фиаско Байдена спонсоры Демпартии задумались ....////

    А мне вот кажется , что пятничное фиаско и было организовано деятелями демпартии , чтобы поднять волну и вынудить Байдена согласится на отставку . Например продемократическая CNN сразу после дебатов стала не отмазывать Бидона , сразу вывалила разгромные для него рейтинги , да и вообще ни одного голоса в защиту , все включились в компанию по замене . Так что думаю его специально вывели на дебаты , обещали , что мол "свой канал" , "подлечим" , "наши правила" и тд.... , А истинная цель была опустить и принудить старикашку пустить слезу и уйти .

    Да.
    Байден плох только состоянием здоровья.
    Но миссия демпартии не меняется.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 09:05
    По мнению экспертов, выигрышным может стать вариант с Мишель Обамой
    К моей кошки интеллект будет повыше wink
  12. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:08
    Джо Байдена могут снять с выборов президента США против его воли, такой вариант обсуждают спонсоры Демократической партии после провала Байдена на дебатах.
    Это те, которые рулят этой самоходкой.
  13. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 09:08
    Дедушка не в себе, и ничего о воли не слышал
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:43
    В США истинная демократия ,денежные мешки посовещались и убрали президента.А кто эти денежные мешки- смотрим кто топит за энергопереход и озабочен углеродным следом.