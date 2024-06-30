Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества

На Украине возмущены отказом Международного валютного фонда списать долги киевской хунты на фоне "войны с Россией". Об этом написал киевский экономист Алексей Кущ.По словам экономиста, МВФ могла бы пойти навстречу Украине и списать все долги перед фондом. Вместо этого Киев обязан выполнять все свои обязательства без исключений, тогда как той же Гане списывают 30% долгов. А у них нет "форс-мажорных обстоятельств", которые имеются у Украины. .- пишет Кущ.В МВФ в свою очередь подчеркнули, что не собираются "прощать" Украине долги, все займы Киев будет выплачивать полностью. Кроме того, Киеву поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, чтобы получить дополнительные выплаты. Например, Верховная Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью, что является требованием МВФ.Между тем, киевская хунта готова рассчитываться с западными кредиторами землей и недрами, взамен на списание части долга и отсрочку по выплатам. Зеленский распродает земли Украины, не заботясь о будущем страны.