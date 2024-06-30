Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины
21
На Украине возмущены отказом Международного валютного фонда списать долги киевской хунты на фоне "войны с Россией". Об этом написал киевский экономист Алексей Кущ.
По словам экономиста, МВФ могла бы пойти навстречу Украине и списать все долги перед фондом. Вместо этого Киев обязан выполнять все свои обязательства без исключений, тогда как той же Гане списывают 30% долгов. А у них нет "форс-мажорных обстоятельств", которые имеются у Украины. .
Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества
- пишет Кущ.
В МВФ в свою очередь подчеркнули, что не собираются "прощать" Украине долги, все займы Киев будет выплачивать полностью. Кроме того, Киеву поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, чтобы получить дополнительные выплаты. Например, Верховная Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью, что является требованием МВФ.
Между тем, киевская хунта готова рассчитываться с западными кредиторами землей и недрами, взамен на списание части долга и отсрочку по выплатам. Зеленский распродает земли Украины, не заботясь о будущем страны.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация