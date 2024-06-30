Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины

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Киевский экономист возмутился отказом МВФ списать все долги Украины

На Украине возмущены отказом Международного валютного фонда списать долги киевской хунты на фоне "войны с Россией". Об этом написал киевский экономист Алексей Кущ.

По словам экономиста, МВФ могла бы пойти навстречу Украине и списать все долги перед фондом. Вместо этого Киев обязан выполнять все свои обязательства без исключений, тогда как той же Гане списывают 30% долгов. А у них нет "форс-мажорных обстоятельств", которые имеются у Украины. .



Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества

- пишет Кущ.

В МВФ в свою очередь подчеркнули, что не собираются "прощать" Украине долги, все займы Киев будет выплачивать полностью. Кроме того, Киеву поставлен ряд условий, которые он должен выполнить, чтобы получить дополнительные выплаты. Например, Верховная Рада рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью, что является требованием МВФ.

Между тем, киевская хунта готова рассчитываться с западными кредиторами землей и недрами, взамен на списание части долга и отсрочку по выплатам. Зеленский распродает земли Украины, не заботясь о будущем страны.
21 комментарий
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  1. Kosta153 Звание
    Kosta153
    +3
    Сегодня, 08:37
    И ведь не дойдет все равно. Вдруг поможет заграница fellow
    1. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 09:04
      И перейдут долги родителей детям их,да и детям их детей.Как минимум.
      1. Наган Звание
        Наган
        +3
        Сегодня, 09:26
        Цитата: knn54
        И перейдут долги родителей детям их,да и детям их детей.Как минимум.
        Это врядли. Территория и некоторая часть населения перейдет к РФ, прочие станут бешенцами на Западе, и с кого получать? С Пушкина?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:44
          Запад рассчитывает за долги захватить по дешёвке все земли, недра, ресурсы, предприятие, недвижимость и все ценности Украины. У украинцев не останется ничего кроме долгов на многие поколения вперёд.
          Единственное спасение Украины из кабалы Запада - это включение её в состав РФ.
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 09:28
        Зеленский распродает земли Украины, не заботясь о будущем страны.

        Цитата: knn54
        И перейдут долги родителей детям
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 08:42
    Между тем, киевская хунта готова рассчитываться с западными кредиторами землей и недрами, взамен на списание части долга и отсрочку по выплатам. Зеленский распродает земли Украины, не заботясь о будущем страны.

    Зеленский вообще не в списке тех, кого беспокоит как судьба украины так и её будущее. Сомнительно, что будущее у 404-й вообще есть. Клоуну своё бы будущее сохранить и успеть наворованным попользоваться
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +8
    Сегодня, 08:45
    Привыкли к халяве и вседозволенности ведь "весь мир с ними". Протрезвление будет тяжёлым.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 08:59
    Кастрюлеголовые ваще страх потеряли , гавкают на тех , кто их кормит.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +3
    Сегодня, 09:03
    Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества

    - пишет Кущ.
    А когда занимали, не "возмущался"?
    Однако, долг платежом красен. Но это не про укрорейх.
  6. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +5
    Сегодня, 09:07
    Глупенький, видимо только что понял, что никто ничего не простит
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 09:09
    не собираются "прощать" Украине долги, все займы Киев будет выплачивать полностью
    Да ещё и с процентами! wink
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 09:31
      Вопрос только - с чего они будут выплачивать.. Когда мы освободим весь Донбасс и основные промышленные и с/х районы на востоке - откель оставшемуся огрызку гроши-то надыбать? Они и жили-то за счёт них, а уж ещё и долги отдавать...
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 09:15
    тогда как той же Гане списывают 30% долгов.
    ..потому что в гане рыжухи немеряно, и её десятками тонн буржуины вывозят за дарма..потому долги и списывают
    1. Ella34 Звание
      Ella34
      +1
      Сегодня, 09:39
      Что такое рыжуха? Что вывозят с Ганы?
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:44
        Что такое рыжуха?
        ...во млин...это золото....вывоз золота из ганы по масштабам второй после ЮАР....тем не менее население ганы нищее, потому как их по просту грабят
  9. Denis812 Звание
    Denis812
    +2
    Сегодня, 09:31
    Замечательный киевский экономист Алексей Кущ забыл, что Украина не находится в состоянии официальной войны. Её никак не объявляют.
    А всякие там КТО не являются форс-мажором для МВФ.
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 09:40
    Если он экономист))), то не может не понимать, что капитализм - это получение прибыли. С какого перепугу списывать долги?
  11. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -1
    Сегодня, 09:41
    Для нас будет лучше если спишут долги, тогда это будут уже не " инвестиции" , а реальная черная дыра. Все равно ничего с окраины запад не вернет .
  12. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 09:42
    Та сириозно? Хохлики змучевалисся? (я, кстати, не в курсе - правильное ли я слово подобрал, но по звучанию выглядит правильным). У меня тут вообще непростые отношения с сайтом.
  13. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:44
    Надеюсь наша страна больше не финансирует мвф...
  14. ss29
    ss29
    -1
    Сегодня, 09:45
    Начали за здравие, кончили за упокой. Мне вот интересно откуда автор узнал о распродаже земель? По-моему явное кря кря. Во первых у укров нельзя продавать землю, во вторых никто эту землю не возьмёт пока идет война.