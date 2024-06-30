Британское издание: Путин обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии поставки ракет йеменским хуситам

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Британское издание: Путин обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии поставки ракет йеменским хуситам

Йеменские хуситы могли получить на вооружение российские крылатые ракеты, утверждает американская разведка, но против выступила Саудовская Аравия. Об этом сообщает британский новостной сайт Middle East Eye.

Американские чиновники обеспокоены возможным втягиванием России в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Ирана. По данным американской разведки, Россия якобы рассматривает усиление поддержки «оси сопротивления» Ирана, в которую также входят и йеменские хуситы. Москва может начать поставки ракет движению «Ансар аллах».



Президент России Владимир Путин рассматривает возможность предоставления хуситам противокорабельных баллистических крылатых ракет

- сообщает сайт со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Утверждается, что Путин якобы обсуждал поставку ракет хуситам с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, но тот попросил не делать этого, чтобы «снять напряженность» в регионе. Разговор состоялся после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Путин связался с Мухаммедом бин Салманом, который попросил их [Россию] не продолжать это соглашение

- утверждает американский чиновник.

Однако, если Израиль начнет войну против ливанской «Хезболлы», Россия может поддержать Иран, который является ее союзником, считает американская разведка.
36 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 09:59
    сообщает сайт со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника

    Ну так себе источник информации... negative эти наврут в три короба. Будем наблюдать дальше, что и как...
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 10:08
      Цитата: Msi
      сообщает сайт со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника

      Ну так себе источник информации... negative эти наврут в три короба. Будем наблюдать дальше, что и как...
      флот сша однако засуетился...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: Аэродромный
        флот сша однако засуетился...

        Они же сказали, что это не бегство, а "выравнивание фронта" ...
        Ой, это не этот случай сказали.
        Про этот - "это ротация".
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 10:19
      Ну так себе источник информации... эти наврут в три короба. Будем наблюдать дальше, что и как...

      Согласен... Да и на хрена нам влазить туда и портить отношения с саудитами... У Ирана всяких разных ракет хватает, которые они ещё сами хуситам не поставляли... Ну накрайняк уж лучше в чём то Ирану помочь, а уж они пусть хуситам помогают... Так многие страны и поступают, поставляя не напрямую оружие той же Украине... Зачем нам ещё эта головная боль...???
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 10:26
        Однако такие серьёзные беспочвенные озабоченности США наводят на размышления, что поставки вооружений хуситам нанесут большой ущерб НАТО и выгодны нам.
        Американцы своими страшилками любят подсказывать нам, как нанести им максимальный урон. good yes
      2. Podvodnik Звание
        Podvodnik
        +2
        Сегодня, 10:27
        . У Ирана всяких разных ракет хватает


        Вот именно. Как только ракеты попадают в Иран, они сразу же становятся иранскими. А как уж они ими распорядятся... . Как никак независимое государство.
        1. Андрей Москвин Звание
          Андрей Москвин
          -1
          Сегодня, 10:44
          У нас что, ракеты лишние, девать некуда? Война идёт.
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 10:09
    Американцы озвучивают свои собственные вероятностные шаги.
    В том смысле, что, были бы они сейчас на месте России - они вот так и поступили бы.
    Собственно, ничего нового
  3. Denis812 Звание
    Denis812
    +1
    Сегодня, 10:10
    чтобы «снять напряженность» в регионе

    ну так это не так трудно.
    Надо чтобы американцы вывели свои войска из региона.
    После чего последует ряд очень недипломатических действий, но в итоге страны придут к нормальному статусу. Да, возможно некоторые страны (точнее одна) перестанут существовать. К моему сожалению.
    Пытаться поддерживать то, что устарело - глупо.
    Как говорил один хороший актер: "Государства – как люди. Им претит статика. Их душат границы."
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +6
    Сегодня, 10:13
    Наши ракеты, кому хотим тому и поставляем. А наглосаксам и мелкобритам не стоит беспокоится на этот счет. Мы хуситушками скажем, что бы они не применяли ракеты по землям пен достании и мелкобритии. Хуситы имеют право на самозащиту и им нужны ракеты для отражения агрессии наглосаксов.
  5. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 10:13
    Какой коварный человек этот Путин. Но чтож так поздно то?
  6. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +11
    Сегодня, 10:23
    Крылатые балистические ракеты это как? what То-ли перевод китайский (кошка жена), то-ли редактор ВО не внимательный...
    Хотя может это новая "вундервафля", и я просто не в курсе? belay
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +6
      Сегодня, 10:27
      баллистические

      Это "усилительное" прилагательное wassat
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +3
        Сегодня, 10:40
        Зачем вы пытаетесь меня запутать и так мозг кипит... laughing
        Из всего, что мне приходит на ум, это новейшая секретная разработка. Ракета из двух ступеней, первая летит по балистике , а вторая отваливается, раскрывает крылья и низенько над морем. Как говорится, 2в1. wink
    2. dzvero Звание
      dzvero
      0
      Сегодня, 11:14
      Крылатые балистические ракеты это как?

      Под данное определение с оччччччень большой натяжкой попадает лишь "Авангард". Но вряд ли его вместе с МБР передадут хуситам smile
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:39
    Вы же хохлоте поставляете , а мы хуситам .
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 10:39
    У Ирана своего ракетного добра хватает , вполне соответствующего качества , чтоб кошмарить Красное море и Израиль. Плюс отлаженная логистика поставок хуситам . Нам то туда зачем лезть , тем более если саудиты против . Вон в Африке , скажем , полно амеровских баз с непуганным персоналом , ждущим и скучающим без прилетов и бабахов
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      -1
      Сегодня, 10:52
      У нас вроде поважнее цели есть для этих ракет. И ближе.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +5
        Сегодня, 10:57
        Кошмарить амеров где только возможно - один из путей сподвигнуть их к компромиссам . А пока мы долбим только на Украине , они только руки потирают , а редкие потери "советников" из кадровых списывают на несчастные случаи и суицид. Но когда они начнут чувствовать напряги , потери от обстрелов по сети своих баз , то вечер уже не будет для них столь томным . А в предложенной мною Африке желающих шмальнуть по амерам за гланды
        1. ВИТАСЯ Звание
          ВИТАСЯ
          +1
          Сегодня, 11:08
          Цитата: КВУ-НСвД
          Кошмарить амеров где только возможно - один из путей сподвигнуть их компромиссам . А пока мы долбим только на Украине , они только руки потирают , а редкие потери "советников" из кадровых списывают на несчастные случаи и суицид. А когда они начнут чувствовать напряги и обстрелы по сети своих баз , то вечер уже не будет для них столь томным

          Молодец Виктор ! Верно мыслишь ,в этом направлении и работа ведеться hi
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:43
    Англицкое издание занимается самоуспокоением.Пусть сначала изучат карту Аравийского п- ова.Саудитам наоборот выгодно чтобы у хуситов боекомплект не кончался.И саудовские НПЗ целы и вроде как оказывается давление на Израиль.Если мы и поставили хуситам что то современное ,то это должно дойти до адресата с гарантией 100%.
  10. Конрад1045 Звание
    Конрад1045
    0
    Сегодня, 10:45
    Цитата: LiSiCyn
    Крылатые баллистические ракеты это как?

    Никак...
  11. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 10:52
    Как по мне, хуситы и так неплохо справляются. Если и обсуждать этот вопрос, то не с саудитами, а с персами.
    1. ВИТАСЯ Звание
      ВИТАСЯ
      0
      Сегодня, 11:06
      Цитата: ТермиНахТер
      Как по мне, хуситы и так неплохо справляются.

      Ну не совсем так ..По сути они могли бы полностью перекрыть залив и пропускать только Российские и китайские торговые суда ..Имеют полное право за бомбежки сша их страны !
      Цитата: ТермиНахТер
      Если и обсуждать этот вопрос, то не с саудитами, а с персами.

      Иран в это дело не стоит ввязывать ,пока по крайней мере ..Израиль давно науськивает сша на Иран ..Иран нам нужен ,не как воюющая страна на БВ ,а как союзник нейтральный hi
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 11:25
        Хуситы работают на самоокупаемости и это их преимущество. Хотя, конечно, подмогнуть им малёхо, чтобы повысить эффективность атак, было бы неплохо. Иран уже давно по "самые уши" в этой теме. Вопрос подключать или не подключать уже давно не стоит.
        1. ВИТАСЯ Звание
          ВИТАСЯ
          0
          Сегодня, 11:40
          Цитата: ТермиНахТер
          Хуситы работают на самоокупаемости и это их преимущество. Хотя, конечно, подмогнуть им малёхо, чтобы повысить эффективность атак, было бы неплохо.

          И я за это ,чтобы не в открытую Типо мы не знаем откуда у них такие ракеты появились,может у Киева купили )))
          Цитата: ТермиНахТер
          Иран уже давно по "самые уши" в этой теме.

          Еще бы ,после всех убийств их лидеров и прочих ученых ..Ушки торчат и пейсы
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 11:42
            Не исключено, что "под чужим флагом" уже и помогают. Правды никто не знает, а кто знает, тот не скажет.
  12. Персия Звание
    Персия
    0
    Сегодня, 11:09
    Russian President Vladimir Putin is considering providing the Houthis with anti-ship ballistic cruise missilest

    with all respect and admiration to great Russian civilization Russia doesn't have anti-ship ballistic missile
    ASBM was invented by Iran and the only country to replicate this technology was China or maybe received it from Iran
    Iran also the only country in the world to develop anti-radiation ballistic missile which turns warship greatest advantage (its radar) to a huge vulnerability
    Iran is ahead of the rest of the world because the rest of the world saw ballistic missile as strategic weapon with nuke that probably never be used so the put their time and money in fighter jet and cruise missile as tactical move but Persian managed to develop ballistic missile to be used as tactical weapon
    the other reason for the fact that other countries didn't develop ballistic missile further was fighter jet Manfacturing and even the air force lobby to keep profitable fighter jet as the only tactical precision attack platform
    Iran doesn't need aircraft except for dogfight if it was Nassery with enemy Airforce in defensive matter but for offensive they use missile.
    fighter jet exists because everyone thought it's impossible to make ballistic missile as accurate as cruise missile.
    and cruise missile can't be long range because of problem known as "tyranny of the rocket equation," for rang you need fuel and that increase the weight which decrease the range.
    so the answer they came up with was to move the missile close enough with aircraft then launch the cruise missile
    the ballistic missile that could go the long range had another problem the problem was plasma coating in the re-entry phase prevent any communication between the missile and you so you can't guide it.
    so only used for nuke that accuracy isn't an issue.
    so obviously when Iran announced that they cracked the code and developed ballistic missile with pinpoint accuracy. without exception everyone dismissed it as propaganda. even after Iran released the footage of ballistic missile hitting the target with pinpoint accuracy. Iran was accused of photoshop without any evidence to show the footage was altered. but after attack on US air base everyone had to accept the fact that just like Persians were only one with Damascus steel technology now, they repeated similar unachievable technology.
    Uzi Robbin the father of Israel missile defense in reaction to Iran's pinpoint ballistic missile said. "they achieved the technology that with push of a button do something we need to risk expensive fighter jet and piolets life to do the same and they probably are under air conditions when pushing it"
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 11:28
      Не важно по какой траектории летит ракета, главное чтобы она долетала и уничтожала намеченную цель. У России есть противокарабельные ракеты, почему бы их не обкатать в реальных боевых условиях по противнику, для которого эти ракеты изготавливались? :)
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:09
    Москва может начать поставки ракет движению «Ансар аллах»
    Не "может", а надо начинать поставлять уже немедленно! Да ещё и помочь хуситам с билетами и взрывчаткой на Олимпийские Игры в Париже! wink
    1. ВИТАСЯ Звание
      ВИТАСЯ
      0
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Голландец Михель
      Москва может начать поставки ракет движению «Ансар аллах»
      Не "может", а надо начинать поставлять уже немедленно! Да ещё и помочь хуситам с билетами и взрывчаткой на Олимпийские Игры в Париже! wink

      Ну вы загнули Михель,это перебор уже hi
  14. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 11:12
    Написали со ссылкой на неизвесно кого неизвесно когда. Хорошо,так и запишем, сами придумали в редакции.
  15. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 11:13
    Определить что за изделие без проблем, даже после его подрыва, останутся куски плат с элементами, понятно, что 90% элементов делают в Китае, но некоторые, даже не полезу в область МСХ, резисторы прецизионные с точностью 0.05% в Китае не делают, 5% и хватит, главное много наклепать
  16. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:16
    Я по первости подумал из заголовка, что речь идёт о передаче пкр СА, а те уже передадут Йеменским хуситам
  17. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    0
    Сегодня, 11:34
    Было бы правильно оказать содействие, хуситам и тем более Ирану.
  18. ВИТАСЯ Звание
    ВИТАСЯ
    0
    Сегодня, 11:47
    Сауды нос по ветру держат ..И уважают силу ! Боятся они ,что БВ взорвется и им не поздоровится (подстилки англосаксов и евреев были)
    ВВП дает им шанс очистится и восстановить себя в арабском мире . hi А это не так просто