«Северный ветер»: В Волчанске штурмовые группы ВС России сумели продвинуться вперёд, несмотря на атаки ВСУ
Несмотря на все попытки, украинским войскам не удалось выбить подразделения российской армии с занятых позиций на Харьковском направлении. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», ожесточенные бои идут как в Волчанске, так и на Липцевском направлении.
Последние дни июня запомнились очень ожесточенными боями в Волчанске. Противник, получивший приказ из Киева любыми средствами освободить город, бросил в бой значительные силы, но выбить наших не получилось. Да, в некоторых районах ВСУ удалось потеснить российские подразделения, но штурмовые группы «Бесстрашных» отбили атаки и сами пошли вперед. На данный момент продвижение к реке Волчья продолжается, удалось пройти около 100 метров.
Противник продолжает попытки перебросить резервы через реку, наши ему в этом мешают. В течение прошедших суток при форсировании Волчьей противник потерял порядка 25 человек. Активно работали артиллерия и FPV-дроны.
Под Липцами обстановка поспокойней, хотя противник по-прежнему предпринимает попытки взять Глубокое. Тем не менее наши отбили одну контратаку, а заодно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе самих Липцев. По нему отработала авиация, потери противника не сообщаются, но на момент прилета авиабомб там находилось около 40 человек.
Отмечается, что противник уже не так резво бежит в атаку, появились случаи отказа идти в наступление. Как сообщают бойцы с передовой, идейных в основном повыбивали, а мобилизованным это не нужно.
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