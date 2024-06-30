«Северный ветер»: В Волчанске штурмовые группы ВС России сумели продвинуться вперёд, несмотря на атаки ВСУ

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«Северный ветер»: В Волчанске штурмовые группы ВС России сумели продвинуться вперёд, несмотря на атаки ВСУ

Несмотря на все попытки, украинским войскам не удалось выбить подразделения российской армии с занятых позиций на Харьковском направлении. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», ожесточенные бои идут как в Волчанске, так и на Липцевском направлении.

Последние дни июня запомнились очень ожесточенными боями в Волчанске. Противник, получивший приказ из Киева любыми средствами освободить город, бросил в бой значительные силы, но выбить наших не получилось. Да, в некоторых районах ВСУ удалось потеснить российские подразделения, но штурмовые группы «Бесстрашных» отбили атаки и сами пошли вперед. На данный момент продвижение к реке Волчья продолжается, удалось пройти около 100 метров.



Противник продолжает попытки перебросить резервы через реку, наши ему в этом мешают. В течение прошедших суток при форсировании Волчьей противник потерял порядка 25 человек. Активно работали артиллерия и FPV-дроны.

Под Липцами обстановка поспокойней, хотя противник по-прежнему предпринимает попытки взять Глубокое. Тем не менее наши отбили одну контратаку, а заодно уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе самих Липцев. По нему отработала авиация, потери противника не сообщаются, но на момент прилета авиабомб там находилось около 40 человек.

Отмечается, что противник уже не так резво бежит в атаку, появились случаи отказа идти в наступление. Как сообщают бойцы с передовой, идейных в основном повыбивали, а мобилизованным это не нужно.
7 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 10:50
    Как сообщают бойцы с передовой, идейных в основном повыбивали, а мобилизованным это не нужно.

    Да упираются по прежнему. Тяжко нашим... Население украины сильно нацифицировано. Нравится им быть такими... Нацистами... Вот за это и воюют...
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +1
      Сегодня, 11:41
      Ну что вы хотите?30 лет бандеровской пропаганды.Есть мнение что «имперская» идея Украины – завоевать Россию с помощью Запада.Такое мнение привёл Ищенко.

      В результате психология лимитрофа породила на Украине веру в то, что она в состоянии завоевать Россию и всё поделить.
      «Что это украинцы газ в Сибири добывали, это они всё придумали, что вообще-то украинцы и Владивосток построили, и так далее. Короче говоря, всю Россию освоили украинцы, поэтому всё это Украина. Та же самая имперская идея, только навыворот: отдайте нам Россию, поскольку мы сами забрать не можем, но тогда пусть нам Запад поможет её завоевать», – заключил Ищенко.


      https://www.politnavigator.net/imperskaya-ideya-ukrainy-zavoevat-rossiyu-s-pomoshhyu-zapada-ishhenko.html
  2. ВИТАСЯ Звание
    ВИТАСЯ
    +1
    Сегодня, 10:51
    Главная цель ,это не продвижение вперед,а денацификация нацистской нечести ..Сами прибывают для ликвидвации,чем потом по схронам их ловить,как после ВОВ
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 11:17
    Всё равно враг ещё очень силён. И мотивация у него хорошая.
    До победы ещё далеко...
  4. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 11:25
    В Херсонской области засветились 2 F-16.
    https://dzen.ru/a/ZoEAgFl6uylfamnm
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 11:45
      Автор телеграм-канала "ВДВ за Честность и Справедливость" сообщает со ссылкой на сражающихся на передовой солдат из войск ПВО, что в Херсонской области были зафиксированы две воздушные цели ВСУ. Военнослужащие идентифицировали их как истребители F-16.

      "…в зоне действия РЛС в Херсонской области были обнаружены две цели, которые были идентифицированы, как самолеты Ф-16", — говорится в сообщении.
      Западные истребители поднялись с аэродрома, находящегося в глубоком тылу. Они совершили полёт к зоне боевых действий. И когда воздушные суда были замечены нашими РЛС, они сразу полетели обратно. Вероятно, чтобы избежать поражения нашими войсками ПВО. Сами они точно так же не сделали ни одного выстрела.

      Однако военнослужащие войск ПВО считают, что F-16 отслеживали радиус работы наших РЛС:

      "Предполагается, что это была произведена засечка наших РЛС".
    2. сергей_вакк Звание
      сергей_вакк
      0
      Сегодня, 11:51
      Дзен это помойка и по ссылке на телеграмм канал ни слова о ф 16