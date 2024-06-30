Деменция с красной кнопкой

Дебаты между кандидатами в президенты США состоялись. 45-й сошёлся с 46-м, чтобы стать 47-м.Если кто-то из зрителей увидел в этих дебатах содержательную часть, то этому человеку можно позавидовать или посочувствовать, так как содержательной части не было. Как принято говорить, «от слова совсем».Что бросилось в глаза? Дебаты в США из политического противостояния с отстаиванием своих позиций и обозначением основных принципов предвыборных программ превратились в геронтологический спектакль. Возможно, кого-то в американском обществе это забавляет и впечатляет. Но в целом американцам показали, что на самом деле никаких действенных предвыборных программ ни у одного из кандидатов нет. Они и занимались в ходе дебатов лишь тем, что пытались унижать друг друга, заявляя о слабостях физических и психологических.Соответственно, каждому из кандидатов в президенты США наплевать на то, что в стране нужно что-то менять. Да и какое «менять», когда один в течение полутора часов решал главную для себя задачу – вертикального стояния. А второй то и дело говорит, что при нём «этого, этого и вот это не было».Могут ли США с такими кандидатами в президенты что-то позитивное предложить миру, решать проблемы экономики, создавать систему глобальной безопасности? Безусловно, нет. Соответственно, дебаты стали ещё и доказательством того, что президенты США, как самостоятельные фигуры, перестали что-то решать, а само американское государство утрачивает свою гегемонию в темпах геометрической прогрессии. Этакая тотальная деменция с красной ядерной кнопкой - как малосоображающий старик в квартире многоэтажки со спичками и газовой плитой.