Деменция с красной кнопкой

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Деменция с красной кнопкой

Дебаты между кандидатами в президенты США состоялись. 45-й сошёлся с 46-м, чтобы стать 47-м.

Если кто-то из зрителей увидел в этих дебатах содержательную часть, то этому человеку можно позавидовать или посочувствовать, так как содержательной части не было. Как принято говорить, «от слова совсем».



Что бросилось в глаза? Дебаты в США из политического противостояния с отстаиванием своих позиций и обозначением основных принципов предвыборных программ превратились в геронтологический спектакль. Возможно, кого-то в американском обществе это забавляет и впечатляет. Но в целом американцам показали, что на самом деле никаких действенных предвыборных программ ни у одного из кандидатов нет. Они и занимались в ходе дебатов лишь тем, что пытались унижать друг друга, заявляя о слабостях физических и психологических.

Соответственно, каждому из кандидатов в президенты США наплевать на то, что в стране нужно что-то менять. Да и какое «менять», когда один в течение полутора часов решал главную для себя задачу – вертикального стояния. А второй то и дело говорит, что при нём «этого, этого и вот это не было».

Могут ли США с такими кандидатами в президенты что-то позитивное предложить миру, решать проблемы экономики, создавать систему глобальной безопасности? Безусловно, нет. Соответственно, дебаты стали ещё и доказательством того, что президенты США, как самостоятельные фигуры, перестали что-то решать, а само американское государство утрачивает свою гегемонию в темпах геометрической прогрессии. Этакая тотальная деменция с красной ядерной кнопкой - как малосоображающий старик в квартире многоэтажки со спичками и газовой плитой.

4 комментария
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  1. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 11:37
    Дебаты очень нужны в любой стране.

    Политик должен уметь грамотно, доходчиво и убедительно излагать свои мысли.

    "Искусство" читать по бумажке ( чем увлекаются некоторые политики в России), заранее подготовленный (не ими) текст, не стоит той бумаги на которой текст напечатан.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:44
      Ну - некоторые в дебатах принципиально не участвуют, видимо считая это ниже своего достоинства - что-то там плебсу объяснять.. И уж тем более - признавать что у него даже в теории могут быть какие-то там типа оппоненты..
    2. qqqq Звание
      qqqq
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: Бускан
      Политик должен уметь грамотно, доходчиво и убедительно излагать свои мысли.

      Политик никогда не излагает свои мысли. Он транслирует с разной степенью убедительности, то что хотят от него услышать. Везде и всегда предвыборные обязательства не исполняются. Ну может только какае то часть.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 11:45
    Мда... Произошедшее в США как-то остро напоминает классическое отечественное - два дебила это сила...