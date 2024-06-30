The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран

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The Times: У НАТО имеются «обоснованные опасения», что Россия заминировала подводные коммуникации западных стран

Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру западных стран в Северном море, у НАТО имеются «обоснованные опасения», что это уже произошло. Об этом пишет The Times.

Страны Североатлантического альянса «серьезно подозревают», что Россия заминировала их коммуникации в Северном море. Подтверждением этому могут выступать некие наблюдения западных компаний, имеющих в данном районе нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели. Как заявляется, подозрения вызвали действия российских траулеров, которые вели себя «необычно», а точнее, они замедляли ход, проходя над местами прокладки морских коммуникаций.



По данным издания, начиная с января и по май этого года пять российских траулеров делали остановки в районах подводных газопроводов в водах Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии. Предполагается, что в это время проводились разведывательные и диверсионные мероприятия.

Бельгийские спецслужбы заявляют, что российские спецы якобы заминировали британский кабель, а вот против Бельгии и Нидерландов ничего не замышляли. В то же время предполагается, что Россия могла использовать порядка 167 гражданских судов для слежения за критически важной инфраструктурой западных стран. Тайные операции российских спецслужб достигли «невиданных размеров» со времен холодной войны, утверждает британское издание.
7 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 11:39
    Ну так пусть найдут мины и предъявят широкой общественности. Балаболы.
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 11:42
    А чего только в Северном море-то? Минировать - так уж всё.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 11:43
    А почему бы и нет? Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец. Нормализации отношений уже все равно не будет.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 11:47
    Да всё именно так. Только не Россия, а постанцы-"хуситы", борцы за свободу с арктических островов Канады.
  5. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    Сегодня, 11:48
    А почему бы и нет..Сжали булки то,а вдруг и правда..Зима то не за горами. bully
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 11:49
    Нельзя исключать, что Россия что то уже сделала или собирается сделать...

    Ну так можно про любую страну написать. Все новостные агентства живут хайпом. Если ничего, мозг читателя будоражащего, не публиковать, тогда ни славы ни денег не будет.
    Наших СМИ это точно так же касается.
  7. napalm Звание
    napalm
    0
    Сегодня, 11:52
    Было бы неплохо, но что то сомнительно.