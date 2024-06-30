Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

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Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

НАТО с декабря прошлого года выполняет миссию «Страж процветания», направленную на сдерживание атак хуситов на торговые суда, перевозящие грузы в интересах Израиля. Данная операция привела к появлению нового ТВД, вынудив альянс выделять на него силы и средства. При этом корабли НАТО оказались в реальной боевой обстановке, находясь под угрозой ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны хуситов.

Противостояние даже со столь примитивным в техническом плане противником привело к перенапряжению сил и показало боевую непригодность ВМС ряда государств.



Операции, проводимые в Красном море, являются индикатором состояния, в котором находятся флоты некоторых европейских стран

- отмечается во французском издании Zone Militaire.

Так, датский фрегат Iver Huitfeldt, приняв участие в миссии, не смог использовать свои ЗУР RIM-162 ESSM во время атаки хуситов из-за компьютерной проблемы, вызвавшей сбой во взаимодействии между радаром APAR и системой боевого управления C-FLEX. Кроме того, выяснилось, что снаряды, выпущенные из 76-мм орудий OTO Melara, были частично бракованными. В итоге кораблю пришлось прервать выполнение миссии.

По итогам разбирательства был уволен генерал Флемминг Лентфер, начальник штаба вооруженных сил Дании, за то, что не проинформировал правительство о проблемах, связанных с системами вооружения фрегата. По его словам, они были давно известны, в связи с чем он дал понять, что будет оспаривать это решение в суде. Возможно, что это повлечет за собой новые разоблачения.


Между тем неудачи продолжают сопровождать королевский флот Дании. Iver Huitfeldt и однотипный фрегат Niels Juel должны были войти в состав группы НАТО SNMG1, патрулирующей Северную Атлантику, однако было принято решение отказаться от этого участия.

Нам пришлось изменить вклад Дании в постоянные военно-морские силы НАТО на вторую половину 2024 года. Проблемы, с которыми столкнулся экипаж Iver Huitfeldt во время миссии в Красном море, до сих пор не решены

- заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Однако фрегат Iver Huitfeldt в соответствии с прежними планами будет выполнять роль флагмана флотилии SNMG1, оставаясь при этом в доке. Затем руководство корабельной группой НАТО перейдет к Niels Juel, который также будет управлять «дистанционно».

Мы возьмем на себя командование военно-морскими силами НАТО, осуществляя его с датских военно-морских баз. Это необходимое решение. Как только проблема будет решена, корабли будут готовы вернуться в море

- пояснил министр.

По его словам, эти два фрегата, находясь в порту, будут иметь на борту «всё необходимое» для обеспечения операции (экипаж, системы связи и т. д.). Пока вопросы, связанные с оборудованием и вооружением, не будут окончательно решены, корабли не будут считаться «боевыми единицами».

И. о. начальника штаба ВС Дании генерал Михаэль Хильдгаард обосновал это решение тем, что в условиях обострения угроз не может идти и речи о развертывании фрегатов, не обладающих всеми боевыми возможностями:

Отправленные нами единицы должны быть готовы выполнить свои задачи. Мы в долгу перед нашим персоналом, нашими партнерами и датским народом.


16 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 12:31
    Мы возьмем на себя командование военно-морскими силами НАТО, осуществляя его с датских военно-морских баз. Это необходимое решение.

    Понятное дело! wassat
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      Сегодня, 12:38
      показало боевую непригодность ВМС ряда государств

      Не стоит недооценивать врага.
      Может, им и трудно воевать с противником, когда не знают, куда бить.
      Но вот в противостоянии с другим флотом они вполне могут доказать, что подавляющая огневая мощь рулит.
      Российский ВМФ в многие разы уступает НАТО как по количеству, так и по опыту. По качеству тоже уступает, хоть и не так критично.
      Хотя хуситы радуют, конечно
  2. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +3
    Сегодня, 12:36
    Служить бы рад, но как пожар (выход в море), так хоть увольняйся! wink
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:50
      Прогнило что то, в Датском королевстве...
  3. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:36
    Фрегат, непригодный к бою, кастрированные ф-35, предназначенные только для разведки. Что дальше? БЧ с ракет отпилят и солдатам выдадут холостые?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:15
      Цитата: al3x
      Фрегат, непригодный к бою, кастрированные ф-35, предназначенные только для разведки. Что дальше? БЧ с ракет отпилят и солдатам выдадут холостые?

      Да-а-а-а... Прошли те времена когда ВС Датского королевства давал грозный и дерзкий отпор вероломным силам Вермахта! Целых шесть часов!.. lol
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 13:42
      Похоже они соревнуются с британией за первенство угробить флот. У бритов то авианосцы без авиагруппы, то корабли без ракет
  4. PilotS37 Звание
    PilotS37
    0
    Сегодня, 12:39
    Да уж...
    Только что и остаётся, как
    глаголом жечь сердца людей
  5. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +4
    Сегодня, 12:47
    Офицеры фрегата F452 Hydra ВМС Греции обратились с призывом к правительству:

    «Мы видели ад в Аденском заливе. У нас не было системы против атак БЛА хуситов».

    Либо немедленно обновляйте флот, либо мы больше не будем вам служить»
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 13:49
      Стесняюсь спросить: А на КЧФ кто-нибудь смог бы заявить подобное:("... Либо немедленно обновляйте флот, либо мы больше не будем вам служить»? Про Квачкова, Пригожина, Платошкина, - помним...
  6. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 12:53
    ..Однако фрегат Iver Huitfeldt в соответствии с прежними планами будет выполнять роль флагмана флотилии SNMG1, оставаясь при этом в доке
    отличная цель, если что ))
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: borisvt
      отличная цель, если что ))

      Именно, да ещё и док постоянно занят, уж лучше бы затащили его на мель, да подпёрли кольями, глядишь и док освободился бы для другого такого же корабля. wink
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 13:10
    Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

    good Отличная мишень для наших "Кинжалов" и "Цирконов"...
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 13:39
      Да их из пушки можно расстрелять laughing
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 13:38
    . на борту «всё необходимое» для обеспечения операции (экипаж, системы связи и т. д.). Пока вопросы, связанные с оборудованием и вооружением, не будут окончательно решены, корабли не будут считаться «боевыми единицами»

    Ну так тогда любая баржа может стать флагманом натовского флота request
  9. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 13:50
    Цитата: isv000
    Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

    good Отличная мишень для наших "Кинжалов" и "Цирконов"...

    Прочих нетронутых, более актуальных целей для них правда нет?