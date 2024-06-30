Непригодный к бою датский фрегат будет управлять из дока флотилией НАТО

Операции, проводимые в Красном море, являются индикатором состояния, в котором находятся флоты некоторых европейских стран

Нам пришлось изменить вклад Дании в постоянные военно-морские силы НАТО на вторую половину 2024 года. Проблемы, с которыми столкнулся экипаж Iver Huitfeldt во время миссии в Красном море, до сих пор не решены

Мы возьмем на себя командование военно-морскими силами НАТО, осуществляя его с датских военно-морских баз. Это необходимое решение. Как только проблема будет решена, корабли будут готовы вернуться в море

Отправленные нами единицы должны быть готовы выполнить свои задачи. Мы в долгу перед нашим персоналом, нашими партнерами и датским народом.