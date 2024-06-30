Украинский политолог: Потеря части территории ещё не является проигрышем в конфликте с Россией

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Украинский политолог: Потеря части территории ещё не является проигрышем в конфликте с Россией

Украина не проиграет войну, даже если потеряет часть территорий. Об этом заявил близкий к офису президента украинский политолог Владимир Фесенко.

Киев начинает сдавать позиции, сначала Зеленский заявил, что необходимо завершить конфликт, затем появилась информация, что так называемая «формула мира» Зеленского больше не является основной в возможных переговорах, а теперь заявляется, что потеря территорий — это еще не проигрыш. Причем заявляет это провластный политолог, полностью поддерживающий Зеленского и Ермака.



По словам Фесенко, с потерей части территорий Украина войну не проиграла, потому что основные территории у нее остались, столица не захвачена, а также остался выход к морю. Вот эту позицию и нужно преподносить населению Украины, готовя его к переговорам.

Наш главный интерес — не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже. Сберечь государство и нацию — вот что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы.

— заявил Фесенко.

Ранее стало известно, что проталкиваемая Украиной «формула мира» Зеленского больше не воспринимается западными спонсорами Киева как основная. Как показал швейцарский «саммит мира», Запад хочет более мягких формулировок, на основе которых надеется выйти на переговоры с Россией.
27 комментариев
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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +11
    Сегодня, 12:56
    Не должно быть фашистского государства на бывших наших землях. Если придется жертвовать всеми укро фашистами, то это будет правильно.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 13:15
      Единственная территория, которая останется у украинцев после окончания СВО, это Канада. И тогда оставшиеся в живых украинцы автоматически вступят в НАТО.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 13:30
        А территории можно вернуть и позже. Сберечь государство и нацию — вот что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО.

        Да на хрена Украина со своими реваншистскими планами нужна ЕС и НАТО...??? Как только её куда-нибудь примут, она тут же спровоцирует новую войну с Россией, но это уже будет третья мировая глобальная война и наверняка с применением ЯО... А вот тому же Западу это нужно...??? Одно дело прокси война чужими руками и совсем другое самим туда напрямую влезть со всеми вытекающими из этого последствиями... Да и прожорлива уж больно эта Окраина - не прокормишь, а рядом настоящие европейцы сидят и тоже дотации ждут с протянутой рукой... Этих бы оглоедов прокормить, а тут ещё какие то восточные славяне на постой набиваются, которых Европа никогда и за европейцев то не держала... recourse
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:15
      Какое государство,какая нация-внешнее управление ,промышленности нет,законы не действуют.На восточной Украине у людей рвут "бронь",а,например, во Львове даже у парковщиков она бессрочная.
      Осталось население и территории.
    3. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 13:16
      Не должно быть фашистского государства на бывших наших землях

      Звучит ужасно: "на бывших наших землях". Может проще? На наших землях.
      На этом витке истории видимо придётся что-то оставить. Остальная украина должна созреть. Должна повариться в собственном соку. Несколько лет. И наверное присоединять будем уже при другом лидере. У нас.
    4. Озирис Звание
      Озирис
      +3
      Сегодня, 13:18
      Наша большая ошибка, что они там появились ! Мы позволили фашистскому джину вылезти из бутылки истории. Ошибки нужно исправлять - СВО нужно доводить до логического конца !
    5. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +2
      Сегодня, 13:18
      Приемлемым завершением конфликта на окраине считаю включение в состав России еще дополнительно Харьковской, Черниговской,Сумской, Днепропетровской,Николаевской и Одесской областей, а также создание государства Малороссия со столицей в Киеве под протекторатом России и с нашими военными базами на ее территориии, исключая 3 западные области.
    6. ВИТАСЯ Звание
      ВИТАСЯ
      -2
      Сегодня, 13:20
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Не должно быть фашистского государства на бывших наших землях. Если придется жертвовать всеми укро фашистами, то это будет правильно.

      Добить их нужно бандеровщину .на западной украине вплоть до польских границ .Иначе через 10-20 лет опять начнется hi
      Всех их гнать на показы архивов КГБ документальные ,что они творили и как зверствовали в форме СС и с вооружением вермахта .
      И Батька -бандера и прочии шухевиче в форме СС отдавади приказы на уничтожение деревень и т.д. Их связь с гестапо и потом с ЦРУ доказано официально
      Зверье страшное ! Ни Родины ни Чести ,один зверинный оскал предательства и ненависти
  2. ian Звание
    ian
    +8
    Сегодня, 12:58
    Значит начинают подводить к заморозке. "Мы все равно победим, но потом". Очень надеюсь, что не прокатит, но жизненный опыт шепчет, что запросто....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 13:02
      основные территории у нее остались, столица не захвачена, а также остался выход к морю
      И это нужно исправлять !
    2. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 13:15
      Цитата: ian
      "Мы все равно победим, но потом".

      И стоит слушать бред ? Жизнь в параллельной реальности , закончится со смертью пациента . Как говорят на Руси - потом , будет суп с котом laughing
  3. borisvt Звание
    borisvt
    +5
    Сегодня, 13:03
    ..Киев начинает сдавать позиции, сначала Зеленский заявил, что необходимо завершить конфликт, затем появилась информация, что так называемая «формула мира» Зеленского больше не является основной в возможных переговорах, а теперь заявляется, что потеря территорий — это еще не проигрыш
    "...не верьте тому, что говорят эти собаки": цитата из речей незабвенного Моаммара Каддафи.
    Клоун и клоунята прибедняются, давить надо этих мерзавцев до их конца
  4. Ham59 Звание
    Ham59
    +5
    Сегодня, 13:04
    По словам Фесенко, с потерей части территорий Украина войну не проиграла, потому что основные территории у нее остались, столица не захвачена, а также остался выход к морю.

    Именно поэтому Одессу нужно у них отбирать. Иначе реваншистские идеи их никогда не покинут
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 13:09
      Плюс к сказанному вами, что если не забрать всё побережье, наш ЧФ никогда не будет в безопасности, да и гражданские суда тоже.
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 13:05
    Очередной бред нацика политолога. Вариаций, конечно можно надумать множество, но Украина как государство доживает свои последние дни. По разным оценкам конец 24го, начало 25го гг.
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +5
    Сегодня, 13:05
    Если разрушенная энергетическая инфраструктура и экономика, потеря 20% территории, десятков миллионов людей с 1990 года (52 миллиона) до 20 миллионов на 2024, люди бегущие от ТЦК не являются проигрышем в войне, то что тогда вообще этот проигрыш???! Украина уже несостоявшееся государство.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 13:08
    Когда они полностью потеряют промышленный и с/х Восток - чем кормиться-то станут? До сих пор ведь на нём жировали. Да и остаток раздолбан солидно, и процесс продолжается. Так что - поводов для оптимизма для них я не вижу от слова совсем...
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 13:25
      Их не интересует благосостояние. Просроченного и К вполне устроит огрызок территории с разрушенными промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, но с озлобленным прозападно настроенным населением. Да и англосаксам нужен крайне агрессивный прозападный лимитрофный анклав на границе с Россией с бесконечными пограничными провокациями и обстрелами и с постоянной засылкой на территорию России банд.
  8. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 13:10
    Украм верить нельзя! Даже если они заключат мир на наших условиях, нет никаких гарантий что они не попытаются со временем взять реванш.
  9. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 13:18
    Все верно: проигрышем будет считаться потеря купленных своим семьям земель в Британии, Израиле, Зеландии и тд.. Это для команды Зеленского будет потерей.
    А земли бывшей УССР и так давно проданы по несколько раз и отнюдь не местному населению, чего о них жалеть.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    Сегодня, 13:19
    Украина не проиграет войну, даже если потеряет часть территорий. Об этом заявил близкий к офису президента украинский политолог Владимир Фесенко.

    Пятая стадия принятия неизбежного?
  11. dfg Звание
    dfg
    0
    Сегодня, 13:21
    Этот тезис будет справедлив только после взятия минимум Одессы
  12. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 13:32
    Ну украина в виде 2- городов типа куева и львова... севернитет еть? Есть... а территории и незачем good
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 13:38
      Ну украина в виде 2- городов типа куева и львова.

      Железнодорожный коридор предлагаете проложить между городами? Ж/д ветку оградить высоким забором? lol hi
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 13:49
        Пусть телепортируются - запад им поможет laughing
  13. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    0
    Сегодня, 13:36
    останется от украины клочок земли,площадью с моей Молдавии,+ без выхода к морю и на подачках(и за счет работающих в эуропе)
  14. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 13:48
    Лёд тронулся , господа присяжные заседатели , лёд тронулся ... (с) /////