Украинский политолог: Потеря части территории ещё не является проигрышем в конфликте с Россией
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Украина не проиграет войну, даже если потеряет часть территорий. Об этом заявил близкий к офису президента украинский политолог Владимир Фесенко.
Киев начинает сдавать позиции, сначала Зеленский заявил, что необходимо завершить конфликт, затем появилась информация, что так называемая «формула мира» Зеленского больше не является основной в возможных переговорах, а теперь заявляется, что потеря территорий — это еще не проигрыш. Причем заявляет это провластный политолог, полностью поддерживающий Зеленского и Ермака.
По словам Фесенко, с потерей части территорий Украина войну не проиграла, потому что основные территории у нее остались, столица не захвачена, а также остался выход к морю. Вот эту позицию и нужно преподносить населению Украины, готовя его к переговорам.
Наш главный интерес — не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже. Сберечь государство и нацию — вот что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы.
— заявил Фесенко.
Ранее стало известно, что проталкиваемая Украиной «формула мира» Зеленского больше не воспринимается западными спонсорами Киева как основная. Как показал швейцарский «саммит мира», Запад хочет более мягких формулировок, на основе которых надеется выйти на переговоры с Россией.
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