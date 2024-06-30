«Запас ракет исчерпан»: ВСУ показали применение ЗРПК «Тунгуска»
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ВСУ показали кадры применения ЗРПК 2К22 «Тунгуска», которые продолжают находиться на вооружении украинской армии. В первую очередь данные зенитные комплексы используются в борьбе с российскими беспилотниками, а именно, как говорится в заявлении командования, «Шахедами». То есть «Тунгуски» выполняют задачи объектовой системы ПВО, а не прикрывают войсковые порядки, как это предполагалось при создании комплекса.
Как отмечается в издании Defence24, судя по кадрам, украинские «Тунгуски» оснащены «свежим» радаром отслеживания целей – отремонтированным или новым. Но они потеряли возможность наносить поражение ракетным вооружением:
Уже давно не было видно зенитных ракет 9М311, использующихся «Тунгуской». Поэтому можно предположить, что они [их запасы] исчерпаны.
Таким образом, состоящие на вооружении ВСУ 2К22 фактически превратились в зенитно-пушечные комплексы.
Как указывается, «Тунгуски» наряду с немецкой ЗСУ Gepard является очень ценным активом в борьбе с российскими средствами воздушного нападения в силу очень низкой стоимости используемых ими боеприпасов, тем более по сравнению с дорогими ракетами, запускаемыми с таких ЗРК как IRIS-T или Patriot.
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