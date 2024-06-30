«Запас ракет исчерпан»: ВСУ показали применение ЗРПК «Тунгуска»

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«Запас ракет исчерпан»: ВСУ показали применение ЗРПК «Тунгуска»

ВСУ показали кадры применения ЗРПК 2К22 «Тунгуска», которые продолжают находиться на вооружении украинской армии. В первую очередь данные зенитные комплексы используются в борьбе с российскими беспилотниками, а именно, как говорится в заявлении командования, «Шахедами». То есть «Тунгуски» выполняют задачи объектовой системы ПВО, а не прикрывают войсковые порядки, как это предполагалось при создании комплекса.

Как отмечается в издании Defence24, судя по кадрам, украинские «Тунгуски» оснащены «свежим» радаром отслеживания целей – отремонтированным или новым. Но они потеряли возможность наносить поражение ракетным вооружением:



Уже давно не было видно зенитных ракет 9М311, использующихся «Тунгуской». Поэтому можно предположить, что они [их запасы] исчерпаны.



Таким образом, состоящие на вооружении ВСУ 2К22 фактически превратились в зенитно-пушечные комплексы.

Как указывается, «Тунгуски» наряду с немецкой ЗСУ Gepard является очень ценным активом в борьбе с российскими средствами воздушного нападения в силу очень низкой стоимости используемых ими боеприпасов, тем более по сравнению с дорогими ракетами, запускаемыми с таких ЗРК как IRIS-T или Patriot.

35 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 14:07
    Интересно - а где все наши Тунгуски? what Нам - не надо бороться с дронами?
    1. Fast_mutant Звание
      Fast_mutant
      -2
      Сегодня, 14:20
      Цитата: paul3390
      Нам - не надо бороться с дронами?

      Нам не надо. У нас такая харизма, что дроны не выдерживают, сами валятся!
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -8
        Сегодня, 14:28
        Какой смысл иметь два разных ЗРПК с одинаковым функционалом? Единственное преимущество "тунгуски", в сравнении с "панцирем" - это гусеничный ход. Опять таки, гусеницы - это хорошо по бездорожью, в плохую погоду. В остальных случаях, колесное шасси лучше.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +10
          Сегодня, 14:29
          Огромное её преимущество - она есть. В количестве более 200 штук. И к ней - имеются боеприпасы, запчасти и обученный персонал. По крайней мере - всё это вроде должно быть..
    2. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +1
      Сегодня, 14:28
      Тунгуска против дрона практически бесполезна. Мы используем ТОР и Панцирь, они намного лучше. РЭБ вот главное средство протим малых дронов.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +8
        Сегодня, 14:36
        Дроны постоянно атакуют наши объекты, в том числе НПЗ. Вокруг каждого НПЗ должно быть кольцо из Тунгусок, Шилок, ЗУ-23-2, ЗПУ 14,5 и пулемётов 12,7. А Тор и Панцирь - на передовой, где они нужнее и актуальнее.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 14:43
          Вместо кольца ПВО вокруг каждого объекта лучше эти системы ПВО расставить вокруг Украины. Так как объектов у нас столько, что проще границу держать на замке
          1. Бородач Звание
            Бородач
            -1
            Сегодня, 15:05
            Не факт, что дроны не запускают украинские агенты с территории РФ. yes
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +2
              Сегодня, 15:08
              Тогда проще раздать люлей спецслужбам, чем ловить каждый запущенный дрон. Так как вражеские агенты могут устраивать сто типов диверсий без использования дронов.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 14:36
        Аргументы? Чего это оптическое наведение бесполезно против железяки типа Бабы-Яги? В плохую погоду они не летают, а в ясную - должны вроде обнаружить и попасть.
        1. Lynnot Звание
          Lynnot
          0
          Сегодня, 14:45
          Чего это оптическое наведение бесполезно против железяки типа Бабы-Яги?

          Вот именно. Допилить системы наведения и стабилизации, и как средство ближнего рубежа обороны от больших БПЛА, в т.ч. самолётных, вполне сгодится. У гусеничного шассии для артустановки платформа устойчивей.
      3. ДушаРоссии87 Звание
        ДушаРоссии87
        -1
        Сегодня, 14:40
        ТОР и Панцирь уже сто лет не светились в кадрах с СВО. Где они одному Богу известно.
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +6
      Сегодня, 14:33
      Практически ноль информации о наших Тунгусках за 2 с лишним года - я слежу за новостями ПВО. Всё было в новостях, даже Шилка мелькала - Тунгуски практически нет.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 15:13
        Есть кое-какие видео, зайдите в ТГ например к военному осведомителю и вбейте тунгуску в поиск. Но их раньше почти все отправили на хранение, а хранили их так себе, всё же не танк. Да и вообще говорят что машина изначально была не очень
        1. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          +2
          Сегодня, 15:39
          Древние Стрела-10 и Оса воюют во всю - а более нова Тунгуска с пушками не годится? Уж пушки-то наверняка стреляют не хуже панциревских.
    4. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:36
      на своем боевом посту, или у вас как инстрагаме - не запостил, значит не было?
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 14:38
        Можете чем-то доказать их применение в приличных масштабах? what
        1. faiver Звание
          faiver
          -1
          Сегодня, 14:40
          а вы можете доказать обратное? да и я вроде вам ничего не должен...
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +2
            Сегодня, 14:41
            Ну - тык и до свидания. Я вам вроде как тоже ничего не должен. Продолжайте дискутировать сами с собой. Успехов.
            1. faiver Звание
              faiver
              +2
              Сегодня, 14:53
              https://topwar.ru/223497-minoborony-pokazalo-kadry-raboty-jekipazha-zrpk-tunguska-m1-zapadnogo-voennogo-okruga-v-zone-svo.html
        2. Reindeer Звание
          Reindeer
          -2
          Сегодня, 14:42
          Можете чем-то доказать их неприменение в приличных масштабах?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 14:43
            Ещё один. А вы обратное? Вот кадров и упоминаний Панцирей, Торов и Буков - полным-полно. А Тунгусок? Часто встречали?
            1. Reindeer Звание
              Reindeer
              0
              Сегодня, 15:11
              Нет, нечасто. Но само по себе это ни о чем не говорит - для каких-то выводов необходимо знать, сколько (и где) их у нас в строю вообще. У меня таких данных нет; возможно, у вас есть? Было бы интересно ознакомиться.
        3. Уарабей Звание
          Уарабей
          -1
          Сегодня, 14:42
          А Вы их применение можете опровергнуть?
    5. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 14:38
      Цитата: paul3390
      Нам - не надо бороться с дронами?

      Нам важнее освободиться от тех, которые - за дроны...
      * * *
      Я смотрю на это засилье в политике разных старперов.
      Байден...Байден...Да он впал в старческий маразм... У меня приятель 1946 года рождения, каждодневно проплывает по 3-4 км.
      А, что касается советской техники и вооружения, рано некоторые полуштатские стали хоронить социалистическую экономику. Вот и тунгусские галоши стали востребованы.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 14:53
        У меня приятель 1946 года рождения, каждодневно проплывает по 3-4 км.

        А вы какого года рождения? hi
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 15:06
          Цитата: Msi
          А вы какого года рождения?

          Сегодня стало небезопасно открывать личные данные. Могу сказать, что я несколько моложе.
      2. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: ROSS 42
        Вот и тунгусские галоши стали востребованы.


        Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
        У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
        Голос из зала:
        - И первый спутник.
        В. В. Путин:
        - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
        Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
    6. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 15:23
      Цитата: paul3390
      Интересно - а где все наши Тунгуски?
      Открываем поисковик
      Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1» Западного военного округа продолжают прикрывать наземные войска и уничтожать средства воздушного нападения вооруженных сил Украины.
      В ходе специальной военной операции данные боевые машины эффективно показали себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Российские зенитчики регулярно сбивают различные типы украинских беспилотников.
      Для обеспечения надежной противовоздушной обороны расчеты ЗРПК «Тунгуска-М1» Западной группировки войск несут круглосуточное боевое дежурство.

      https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12475374@egNews
      Российские ЗРПК «Тунгуска-М1» демонстрируют высокую эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами ВСУ

      https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=21170@morfVideoAudioFile
  2. 9PA Звание
    9PA
    +2
    Сегодня, 14:19
    Тунгуска плюс радар хороший плюс подрыв дистанционный отличная вещь против дронов
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 14:33
      Ещё - судя по всему, у неё должны быть очень дешёвые ракеты, своей-то головы наведения нет. Для дронов - вполне должно хватить.
      1. overland Звание
        overland
        +1
        Сегодня, 15:27
        Small drones made of plastic are a difficult target for obsolete missiles. The guidance fails, or the fuze does not detonate. You need cheap, small, but modern missiles suitable for the task. Or guns with programmable ammunition.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:24
    Где ,где наши Тунгуски ? На боевом посту - только в кадр не попадают.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 14:26
    Пушками Тунгуска тот еще снайпер.
  5. belost79 Звание
    belost79
    +1
    Сегодня, 14:48
    Цитата: paul3390
    Интересно - а где все наши Тунгуски?

    У кого-то из военблогеров проскальзывало видео,где в зоне СВО стояли на площадке Тунгуски с хранения. Состояние их было печальное, голос за кадром материл всех. Скорее всего, ремонтировать и доводить их до ума некому и негде.