Подразделения группировок «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка - Минобороны

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Подразделения группировок «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка - Минобороны

За прошедшие сутки подразделения группировки "Север" продолжили продвижение в Волчанске и под Липцами, одновременно нанеся поражение формированиям 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника: до 285 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Paladin», две гаубицы М777, орудие Д-20, пушка МТ-12 «Рапира» и РСЗО «Град». Уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

На остальных направлениях продолжается наступление, противник находится в обороне, отвечая контратаками. Освобождено два населенных пункта. Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили Спорное ДНР, а штурмовые отряды группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка ДНР. Активные боевые действия идут в районе Торецка и Нью-Йорка, а также под Часовым Яром. Менее активные действия идут на других направлениях.



Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу - 1570 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, семь бронемашин, 31 единица автотранспорта; по артиллерии - три гаубицы М777, пять гаубиц Д-30, по одной М119, «Мста-Б», FH-70 и М198, две пушки МТ-12 «Рапира». Одна станция радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пять станций РЭБ. Также уничтожены: склад артиллерийских боеприпасов, военнотехнического имущества и пять полевых складов.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ AS-90 «Braveheart», две гаубицы М777, две САУ «Гвоздика», гаубица «Мста-Б» и РСЗО «Град», две гаубицы М198, четыре Д-20, четыре орудия L-119.

Ракетной ОТРК "Искандер-М" поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО сбито 72 беспилотника, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов HIMARS.
10 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +4
    Сегодня, 14:27
    Село Спорное расположено в районе так называемого Северского выступа — удерживаемого ВСУ плацдарма, не позволяющего выровнять линию фронта. Само село, население которого до начала конфликта составляло около 80 человек, находится примерно в 15 км к востоку от города Северск и примерно в 30 км к северо-востоку от Артемовска (укр. Бахмут).

    Село Новоалександровка расположено в 7 км к северо-западу от Очеретино, о взятии которого российское Минобороны отчиталось в начале мая. О боях в районе села российские военкоры сообщали с начала июня.
  2. ДушаРоссии87 Звание
    ДушаРоссии87
    -8
    Сегодня, 14:34
    Любопытен выбор названия для фронтов.... групировки войск Север-Центр-Юг.... где то я уже слышал...ах да. У нацистов не было фронтов, а были группировки армий. Фронты кому то показались слишком старомодными?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +1
      Сегодня, 14:41
      Инфографика от военкора Марата Хайруллина.
      1. ДушаРоссии87 Звание
        ДушаРоссии87
        -3
        Сегодня, 14:45
        И что? Я к тому что ТАКОЕ выделение армий НЕ ТРАДИЦИОННО для России. Даже во времена Российской Империи с сильной немцефилией во власти такого не было.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          0
          Сегодня, 14:54
          Да какая разница традиционно или нетрадиционно?Как говорится не важно какого цвета кошка лишь бы она мышей ловила.

          Из Сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 30 июня 2024 г.)

          Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26968 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23136 единиц специальной военной автомобильной техники.


          https://m.vk.com/wall-133441491_969958
          1. ДушаРоссии87 Звание
            ДушаРоссии87
            -1
            Сегодня, 15:01
            А почему символом СВО выбрана Z? Кто автор этой идеи? Спустили явно сверху. И почему в советских фильмах и мультфильмах это был явный признак фашизма? Первое фото из фильма 17 мгновений весны, второй кадры из мультифильма Сокровище затонувших кораблей. 1973 год там дети нашли на дне затонувший немецкий корабль. Теперь на этом фоне выбор ФАШИСТКОГО обозначения войск...не много ли совпадений?
            1. К_4 Звание
              К_4
              +1
              Сегодня, 15:10
              А кто спустил такое обозначение израйлитянам ? У них вон тоже на танках и V и Z, хотя конечно, как и у укров немецкий крест малевать, хотя сча вроде тупо на белый заменили. А вообще не понимаю, почему звезд на нашей техники нет? Или комуто память о предках как серпом по вялым?
              1. ДушаРоссии87 Звание
                ДушаРоссии87
                0
                Сегодня, 15:24
                Евреи срисовали армейские обозначения на американский лад.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 15:08
      Спорное - бесспорно российское. good laughing
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +1
        Сегодня, 15:14
        Это бесспорно.Крепнет ощущение, что ВСУ "сыпятся".

        "Мясной индекс" : отношение потерь л/с ВСУ к потерям брони (танков и иных боевых бронированных машин) за 2024 г.
        - январь 60,52
        - февраль 73,86
        - март 82,33
        - апрель 130,75
        - май 133,36.
        - июнь 221,12

        Июнь дал новый рекорд "мясного индекса" — причём в 1,66 раза перекрыл предыдущие близкие по значению рекорды мая и апреля.

        Напомню, что рекорды мая и июня, в свою очередь, в полтора раза перекрыли значение "мясного индекса" марта, который тоже были рекордным по сравнению со всеми предыдущими месяцами.

        Т.е. "мясной индекс" растёт, и растёт взрывными темпами.

        Скачок в данных показывает резкий переход в качественно новое состояние процесса.

        Если май и апрель превзошли средние показатели 2023-го года более чем в 3 раза, то июнь — уже в 5,5 раза!!!

        Июнь 2024 г. к июню 2024 г. даёт рост в 11 (10,9) раз!!! Год назад началось "великое контрнаступление" — возможно, пик могущества ВСУ. С тех пор их ударные кулаки "раскрошились".

        Крепнет ощущение, что ВСУ "сыпятся", исчерпав не только наступательный (это произошло уже давно), но и оборонительный потенциал. И это не краткосрочные перемены, а стратегический тренд.

        Таким образом тактика "мясных штурмов" (в смысле компенсации нехватки брони людьми) находит своё статистическое подтверждение. Это верно и для обороны - без поддержки брони убыль в людях растёт в любом случае.


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