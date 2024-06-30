Подразделения группировок «Южная» и «Центр» освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка - Минобороны
За прошедшие сутки подразделения группировки "Север" продолжили продвижение в Волчанске и под Липцами, одновременно нанеся поражение формированиям 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника: до 285 военнослужащих, танк, пять автомобилей, гаубица М109 «Paladin», две гаубицы М777, орудие Д-20, пушка МТ-12 «Рапира» и РСЗО «Град». Уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ.
На остальных направлениях продолжается наступление, противник находится в обороне, отвечая контратаками. Освобождено два населенных пункта. Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили Спорное ДНР, а штурмовые отряды группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка ДНР. Активные боевые действия идут в районе Торецка и Нью-Йорка, а также под Часовым Яром. Менее активные действия идут на других направлениях.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу - 1570 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - два танка, семь бронемашин, 31 единица автотранспорта; по артиллерии - три гаубицы М777, пять гаубиц Д-30, по одной М119, «Мста-Б», FH-70 и М198, две пушки МТ-12 «Рапира». Одна станция радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пять станций РЭБ. Также уничтожены: склад артиллерийских боеприпасов, военнотехнического имущества и пять полевых складов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ AS-90 «Braveheart», две гаубицы М777, две САУ «Гвоздика», гаубица «Мста-Б» и РСЗО «Град», две гаубицы М198, четыре Д-20, четыре орудия L-119.
Ракетной ОТРК "Искандер-М" поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО сбито 72 беспилотника, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD и девять реактивных снарядов HIMARS.
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