«Польша должна стать окном для Китая во весь ЕС»: итоги переговоров лидеров двух стран

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«Польша должна стать окном для Китая во весь ЕС»: итоги переговоров лидеров двух стран

Визит польского президента Анджея Дуды в Китай и встреча с лидером Си Цзиньпином стали событием не только символическим, но и богатым новыми соглашениями.

Китай уже на протяжении более 10 лет, с тех пор, как было объявлено о стратегии «Один пояс и один путь», пытается создать сухопутный коридор на европейский рынок. При этом имеются различные варианты построения маршрута, один из которых предполагает активную роль Польши.



Польша, имея общие интересы с Китаем, каким-либо образом предает Запад? Тогда следовало бы критиковать остальные демократические государства во главе с США, которые по-прежнему являются ведущим экономическим партнером Пекина. Следовательно, не следует автоматически демонизировать такие отношения, которые необходимы хотя бы нашей экономике

- говорится в издании Defence24.

Президент Польши положительно оценил визит в КНР и переговоры с Си Цзиньпином:

Польша должна стать партнером Китая, окном для Китая в наш регион и весь ЕС. Именно к нам из Чэнду идут железнодорожные линии. Один из этих путей проходит через Украину, он нарушен продолжающейся войной, а другой – через Белоруссию. Гибридная атака на нашу границу сильно влияет на возможности торговли.



В целом оба государства решили расширить сотрудничество в целом ряде областей, подписав План действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства.

В своей конкретной части он предусматривает противодействие торговому дисбалансу; налаживание экспорта польской сельскохозяйственной продукции; инвестиции; углубление сотрудничества в железнодорожном секторе, в воздушном сообщении и в морских перевозках, в том числе при транзите в ЕС; научно-технический, культурный и молодежный обмены; развитие туризма; улучшение визового режима.

Одним из важных шагов, которые уже были предприняты, стала отмена запрета на ввоз домашней птицы из Польши в Китай, который действовал на протяжении нескольких лет.

В Польше встреча двух лидеров была воспринята некоторыми слоями как предательство Запада, общение с союзником Путина или вредные сделки с диктатором

- говорится в издании.

Как указывается, подобные обвинения не звучали при встречах других руководителей с Си Цзиньпином, состоявшихся в последние месяцы: Эммануэля Макрона, Олафа Шольца или Урсулы фон дер Лейен.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он «очень доволен действиями президента [Дуды]»:

Лучше иметь с таким государством, как Китай, хорошие отношения, а не плохие, по понятным причинам.


22 комментария
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  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 14:57
    Окно закрыто поляками намертво.
  2. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 15:02
    Окном Польша, конечно, быть может. Как и воротами (цивилизованные люди в окна не лазают). Но суть в том, что ЕС вводит заградительные пошлины на китайские товары. Ставит на польские окна решетки. С июлю вступают в силу пошлины на электромобили и это только начало. Так что поляки могут какие угодно договоры с Китаем заключать, в предстоящей торговой войне это не значит ровным счетом ничего.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 15:17
      Цитата: blackGRAIL
      Окном Польша, конечно, быть может.

      Польша может быть только гиеной, собирающей объедки с барского стола. Собрали все преференции с ЕС, США и решили наладить контакты с Китаем.
      Только не советую ни тем, ни другим играть в подковёрные игры с Россией.
  3. ettore Звание
    ettore
    +2
    Сегодня, 15:02
    Польша должна стать партнером Китая, окном для Китая в наш регион и весь ЕС. Именно к нам из Чэнду идут железнодорожные линии. Один из этих путей проходит через Украину, он нарушен продолжающейся войной, а другой – через Белоруссию. Гибридная атака на нашу границу сильно влияет на возможности торговли.

    И именно поэтому Польша вводит всякие препятствия для транспортного сообщения с РБ
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:03
    Развитие воздушного сообщения это хорошо ,но есть нюанс .Китайцы летают в Польшу через Россию , а поляки в обход.Так что все плюшки КНР.С ж/д вообще легко - снимают санкции с Белоруссии.Поляк просто отлично съездил в КНР.Им по одному ездить в КНР нельзя.Только скопом.
  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 15:07
    Авторы..С какого перепугу Китай стал нашим союзником?Временным партнером,да.Но только не союзником
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:25
      Учитывая сложившуюся в мире ситуацию, Китай должен был бы стать нашим союзником, если раком ползать не хочет. Это кажется очевидным, поэтому рассматриваем его как союзника по умолчанию. Но Пекин к сожалению виляет, это факт. На мой взгляд - факт политического недомыслия.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 15:38
        Это нам так кажется.Китайцы думают совсем по другому.Им просто не с руки терять барыши ,которые они имеют от торговли с теми же США и ЕС
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:35
      -С какого перепугу Китай стал нашим союзником?
      Старая истина-у России два союзника-армия и флот.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 15:41
        Да,это таа.Только своими руками и головой.Просто пропагандистам поручено вбить в голову тезис о каком то союзничестве.Это пусть они для начала у китайских банкиров спросят
  6. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +1
    Сегодня, 15:08
    Поляков рвёт на части... С одной стороны закроем границу с Белорусией, с другой - у нас 2 пути и один из них не действует. И когда начнёт действовать не известно. Плюс, Белоруссия не граничит с Китаем, то есть поезда через Россию, а как же санкции? Это ещё и камень в огород Литвы, лабусы то с Китаем в контрах из-за Тайваня.
  7. garik77 Звание
    garik77
    +2
    Сегодня, 15:08
    Как только Россия разберётся с проблемой 404 до конца, многие сразу захотят иметь дело с Россией, как с Китаем, несмотря на политические разногласия.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:13
    В целом оба государства решили расширить сотрудничество в целом ряде областей, подписав План действий по укреплению всестороннего стратегического партнерства.

    Надеюсь, хотя бы после этого кое-кому станет понятной ценность российско-китайской «дружбы»?
    * * *
    В этом мире Китай выбрал себе амплуа хитрозадого попутчика - и вашим, и нашим...Правда, я уже не могу сказать определённо, кто для нас «наши» и чем они отличаются от «посторонних», дающих советы...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 15:21
      В этом мире Китай выбрал себе амплуа хитрозадого попутчика - и вашим, и нашим...

      Многовекторность/хитрозадость в условиях претензий штатов и подштанников на мировое господство выходит боком без вариантов.. Пробовано на себе, на белоруссии, армении и т.п. Но Китай видимо считает, что обладает особой, марсианской хитростью.
      1. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 15:36
        Вы ничего не попутали.Китай, это независимое государство. Со своей экономикой, которая значительно превосходит экономику современной России. Со своей армией,которая вряд ли слабее российской. И со своей внешней политикой, которую он проводит в своих интересах. С какого перепугу китайцы должны быть вассалами Кремля? Просто, потому, что вам так хочется?
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 15:25
      Нередко такие многовекторные и проблемы получают по многим векторам. Китаю снова помахали надеждой что мол не до конца партнёры рвут с ним отношения, вот поляки вам, радуйтесь. Они и рады. Типа как у нас подорвали три трубы в Германию, а четвертую оставили. Ну чтоб не загнать в угол окончательно, прям по Сунь-Цзы
    3. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 15:45
      Подождите, а в чём проблема? Мы сами с удовольствием торгуем (-ли) с Европой. И очень возмущены введением санкций против наших товаров. Не смотря на поставки вооружения и помощи нашим врагам от ЕС. Почему Китай должен отказаться от бизнеса с ЕС? Тем более, что речь идёт о гражданской продукции. Мы же в свою очередь, выступаем как транспортный коридор, соответственно не бесплатно. Мы же сами к этому стремились и стремимся.
  9. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    +1
    Сегодня, 15:14
    Польша, имея общие интересы с Китаем, каким-либо образом предает Запад? Тогда следовало бы критиковать остальные демократические государства во главе с США, которые по-прежнему являются ведущим экономическим партнером Пекина. Следовательно, не следует автоматически демонизировать такие отношения, которые необходимы хотя бы нашей экономике

    Как бы американский хозяин подсрачника обнаглевшей псине не выписал за такое гавканье. Совсем поленья нюх потеряли.
  10. Reindeer Звание
    Reindeer
    +1
    Сегодня, 15:17
    Налаживание экспорта с/х продукции... ну-ну :) про железку пусть забудут, только морем, причем вокруг Африки через ЮАР :)
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 15:20
    Помню Макрон скатался в Китай, договорился там о расширении, в Китае пообещали покупать больше эрбасов. По возвращению во Франции чуть не случиламь гражданская война с мигрантами и всё, Макрон готов воевать за Еврайх.
  12. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 15:28
    Есть ощущение, что этот договор - попытка обмануть друг друга. Поялки от имени ЕС и НАТО словно бы пытаются успокоить китайцев, дать им понять, что большой войны в регионе не будет, а через них убедить в этом Россию. Китай преследует свои цели, для него подобный договор - это возможность вбить клин в единство ЕС по вопросам экономических и торговых ограничений, наложенных на Китай.

    Но Китай судит по себе, полагая, что НАТО, подобно Поднебесной мыкающейся с Тайванем, слаб и нерешителен, действуя исключительно на полях СВО. Китай не верит, что война между странами НАТО и Россией возможна. А вот Польша через этот договор распространяет убеждение, что войны не будет.

    Однако это лишь подтверждает, что большая война как минимум с частью блока НАТО, несмотря на перепетии с Байдоном, практически неизбежна и начнётся в самое ближайшее время.
  13. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 15:45
    Россия поставила не на ту "лошадь".
    Давайте вспомним о том, что во время афганской войны большинство советских солдат было убито из оружия поставленного Китаем, а не США.
    Впрочем фанатам Соловьёва и Киселёва этого не понять.
    Эрдоган по сравнению с китайцами белый ягнёнок.