«Подражают европейским конструкциям»: в зарубежной прессе оценили поставки САУ «Мальва» в ВС РФ

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«Подражают европейским конструкциям»: в зарубежной прессе оценили поставки САУ «Мальва» в ВС РФ

После начала поставок в текущем году САУ 2С43 «Мальва» российские войска, действующие на Украине, продолжат принимать на вооружение новые партии новейшей самоходки.

«Мальва» ведет огонь на дальностях более 24 км. Будучи размещенной на колесном шасси 8х8, она не требует много времени для развертывания на позиции и её смены, избегая контрбатарейного огня, что очень важно в современных условиях. Артустановка оснащена автоматизированной системой расчета параметров стрельбы по всем типам боеприпасов. Кроме того, САУ может работать в режиме одновременного залпа, при котором несколько снарядов, выпущенных с разной траекторией и скоростью, поражают цель одновременно.



Они [русские] подражают другим конструкциям, которые ценятся в Европе и других регионах, таким как CAESAR французского происхождения, а также ATMOS израильской фирмы Elbit Systems

- дается оценка в издании Zona Militar.

По словам автора, российская армия намерена в среднесрочной перспективе заменить на «Мальву» устаревшие самоходные гаубицы на гусеничных платформах времен Советского Союза (такие как 2С1 «Гвоздика»), которые она превзошла по конструкции и функциональности.

Как указывается в зарубежной прессе, «Мальвы» зафиксированы на вооружении 9-й артиллерийской бригады, которая в настоящее время действует на Харьковском направлении.

55 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 15:54
    Вообще - то прототипы показывали задолго до СВО. Почему не приняли на вооружение? - хороший вопрос.
    1. Thumbs Звание
      Thumbs
      -8
      Сегодня, 16:03
      Будут пилить и пилить. Кого-нибудь из ответственных привлекли за саботаж, несоблюдение сроков исполнения? А время то сейчас не простое, хоть военное положение объявляй, нато участник конфликта.
    2. Комментарий был удален.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +15
    Сегодня, 15:56
    О да.... Если что-то неудачное - так это исконо русские наворотили, а если что-то удачное - так то у Запада спёрли или копируем-подражаем.....
    Ага.... laughing
    1. Bogalex Звание
      Bogalex
      -6
      Сегодня, 16:01
      Ну а если быть честными хотя бы с самими собой, то что не так в этой оценке?
      1. Юра Звание
        Юра
        +8
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Bogalex
        Ну а если быть честными хотя бы с самими собой, то что не так в этой оценке?

        Предвзятость! Её бы не было если бы у нас вообще отсутствовала артиллерия 152мм., или не было её на шасси. А так и то и другое есть и было, поэтому установить на шасси данный калибр дело заказа от Мин.Обороны, поступил заказ орудие сделано. И я вас уверяю ни кайзер ни другие западные орудия не брались за основу, потому, что процесс строительства этих орудий это в первую очередь наша промышленность и соответственно технологическая цепочка от материалов до оборудования, вот это и диктует появление орудия с характеристиками, а уж на шасси его установить это даже обсуждения не стоит, есть заказ значит установят и никакие французы тут ни причём.
        1. Bogalex Звание
          Bogalex
          -8
          Сегодня, 16:26
          То есть наличие и широкое распространение на Западе 155-мм САО на колёсном шасси с кормовым расположением орудия, по-Вашему, никак не повлияло на появление таких же САО в России? Откуда у Вас уверенность, что они появились бы и так, без "Цезарей" и ему подобных систем?
          Напомню, что единственные имевшиеся у нас до того разработки колесных САО имели совсем иное конструкторское решение.
          1. Юра Звание
            Юра
            +2
            Сегодня, 16:39
            Цитата: Bogalex
            То есть наличие и широкое распространение на Западе 155-мм САО на колёсном шасси с кормовым расположением орудия, по-Вашему, никак не повлияло на появление таких же САО в России? Откуда у Вас уверенность, что они появились бы и так, без "Цезарей" и ему подобных систем?
            Именно так ни широкое распространение, ни наличие на западе без цезарей и прочих не появилось, их появление это анализ и результат работы над ошибками и результат оценки реальных боевых действий, которые являются индикатором соответствия и потребности каких либо вооружений в настоящее время с учётом имеющегося у противника вооружения его качества и характеристик. Они, эти вооружения появляются не потому , что они есть у противника, а потому что есть необходимость им противостоять.
            1. Bogalex Звание
              Bogalex
              -4
              Сегодня, 16:44
              Будьте добры, раскройте подробнее, что за "анализ и результат работы над ошибками и результат оценки реальных боевых действий" привел к появлению "Мальв" в наших Вооруженных Силах? Как мы пришли именно к такому её техническому облику на основании конкретных положений этого известного Вам анализа и почему же он оказался удивительно похож на западные образцы, причем не в самом удачном варианте их копирования?
            2. JD1979 Звание
              JD1979
              0
              Сегодня, 17:32
              Цитата: Юра
              Они, эти вооружения появляются не потому , что они есть у противника, а потому что есть необходимость им противостоять.

              АХАх чел, поменьше пафоса, побольше думай))) Как раз таки опыт использования и успех образцов ВТ. ВСЕГДА во ВСЕХ странах, служил толчком к разработке аналогов на своей базе))) И Мальва типичны этому пример))) Как и УМПК, как и БПЛА. Но кому-то это не видно, потому-что видеть не хочет и включает режим "это другое вы не понимаете"))) США скопировали концепцию у СССР - янки тупые))) Россия позаимствовала удачное решение - не не не это мы сами))))
          2. Dart2027 Звание
            Dart2027
            +2
            Сегодня, 16:47
            Цитата: Bogalex
            Откуда у Вас уверенность, что они появились бы и так, без "Цезарей" и ему подобных систем?

            Разработка новой системы это долгий процесс. Сперва бюрократия, потом разработка, потом создание, потом испытания, потом подготовка предприятия и лишь потом поставка в войска. Первые упоминания о Мальве появились в 2019 году, реально начала работ должны были начаться раньше.
            1. Bogalex Звание
              Bogalex
              -4
              Сегодня, 16:49
              Первые упоминания о Мальве появились в 2019 году, реально начала работ должны были начаться раньше

              Они и были начаты раньше, но гораздо позже, чем во Франции появился "Цезарь".
              Однако на мой вопрос Вы не ответили.
              1. Dart2027 Звание
                Dart2027
                +3
                Сегодня, 16:58
                Цитата: Bogalex
                Однако на мой вопрос Вы не ответили.

                А я не вижу у Вас доказательств того, что кто-то у нас брал Цезарь за образец.
                Есть факт - разработка началась до СВО, когда особого внимания к артиллерии НАТО не было. Схожесть конструкции объясняется простыми физическими законами просто потому что так удобно.
                1. Bogalex Звание
                  Bogalex
                  -3
                  Сегодня, 17:02
                  А я не вижу у Вас доказательств того, что кто-то у нас брал Цезарь за образец.

                  Вы сейчас серьёзно??? laughing
                  То есть такие мелочи, как общая концепция конструкции и компоновки Вас совершенно не наводят ни на какие размышления?
                  потому что так удобно.

                  Смею Вас заверить, это чрезвычайно неудачная конструкция САО, ориентированная на минимизацию удобства работы расчета по сравнению с ее гусеничными аналогами в угоду снижения расходов производителей и других владельцев "заводов, газет и пароходов".
                  1. Dart2027 Звание
                    Dart2027
                    0
                    Сегодня, 17:33
                    Цитата: Bogalex
                    То есть такие мелочи, как общая концепция конструкции и компоновки Вас совершенно не наводят ни на какие размышления?


                    Цитата: Dart2027
                    Схожесть конструкции объясняется простыми физическими законами просто потому что так удобно.


                    Цитата: Bogalex
                    Смею Вас заверить, это чрезвычайно неудачная конструкция САО, ориентированная на минимизацию удобства работы расчета по сравнению с ее гусеничными аналогами

                    Источник будет?
      2. Mike777 Звание
        Mike777
        +4
        Сегодня, 16:31
        The same way the Russians copied and stole the hypersonic technology from Washington and the west, we now have them in service but the west is still struggling to have one of this missiles but yet we stole the technology from Washington. Funny clowns and fake propaganda just to make readers see Americans as the greatest
        1. Bogalex Звание
          Bogalex
          0
          Сегодня, 16:32
          Я другие языки изучал. Потрудитесь перевести.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 16:53
        А если быть честными то рассказы про невероятные израильские и французские системы тоже перебор, так как всё это копии чешской Даны, которая с неплохой автоматизацией была разработана ещё проклятыми коммунистами
        1. Bogalex Звание
          Bogalex
          -2
          Сегодня, 16:57
          Во-первых да - перебор, а во-вторых нет - это не копии чешской "Даны".
          И лично я, кстати, вообще противник колёсных САО как универсальной системы вооружения РВиА.
          Но конкретно в данном разговоре я вообще не про это. Я пытаюсь выяснить у уважаемого Nexcom (Дмитрий. Россия), почему "Мальва" - это самобытная российская разработка, а не подражание французскому "Цезарю".
          1. poquello Звание
            poquello
            +3
            Сегодня, 17:04
            Цитата: Bogalex
            почему "Мальва" - это самобытная российская разработка, а не подражание французскому "Цезарю".

            потому что французский цезарь итп это подражание ксп-т-12 разработанной в 1943 году в КБ Горьковского автомобильного завода
            1. Bogalex Звание
              Bogalex
              0
              Сегодня, 17:08
              потому что французский цезарь это подражание ксп-т-12 разработанной в 1943 году в КБ Горьковского автомобильного завода

              Это ваше частное мнение или у Вас есть информация, что во Франции было хоть что-либо известно об этой разработке?
              Так-то я и сам знаю, что первые серийные колесные САО появились в СССР ещё в 30-х годах и даже принимали участие в боевых действиях. Но почему-то в СССР от них в итоге очень быстро отказались.
              Может быть предки были не столь уж глупы?
              1. poquello Звание
                poquello
                +2
                Сегодня, 17:12
                Цитата: Bogalex
                Так-то я и сам знаю,

                ну раз знаете, знаете наверное что гусли дороже и выпускать сложнее, а пушки нужны сейчас и много
                1. Bogalex Звание
                  Bogalex
                  0
                  Сегодня, 17:13
                  Вы тоже предпочитаете уходить от ответов на прямые вопросы?
                  Напомню на всякий случай:
                  Это ваше частное мнение или у Вас есть информация, что во Франции было хоть что-либо известно об этой разработке?
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    0
                    Сегодня, 17:15
                    Цитата: Bogalex
                    Вы тоже предпочитаете уходить от ответов на прямые вопросы?

                    какие вопросы?
                    Цитата: Bogalex
                    Может быть предки были не столь уж глупы?

                    я вам на него и ответил, ну кроме того что задачи сау с тех времён поменялись и можно дырки и колёсами затыкать
                    1. Bogalex Звание
                      Bogalex
                      0
                      Сегодня, 17:16
                      Напомню на всякий случай:
                      Это ваше частное мнение или у Вас есть информация, что во Франции было хоть что-либо известно об этой разработке?
                      1. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 17:17
                        Цитата: Bogalex
                        Напомню на всякий случай:
                        Это ваше частное мнение или у Вас есть информация, что во Франции было хоть что-либо известно об этой разработке?

                        О! Да мне совершенно пофиг что во Франции!
                      2. Bogalex Звание
                        Bogalex
                        0
                        Сегодня, 17:21
                        Изумительная аргументация!!! laughing Спасибо!
                      3. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 17:23
                        Цитата: Bogalex
                        Удивительная аргументация!!! laughing Спасибо!

                        не хуже вашей
                      4. Комментарий был удален.
                      5. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 17:27
                        Цитата: Bogalex
                        Гораздо хуже.
                        Ответьте, почему ксп-т-12 не была принята на вооружение, а "Цезарь" принят?

                        потому что гуслей хватало, ну ей богу, читайте текст
                      6. Bogalex Звание
                        Bogalex
                        0
                        Сегодня, 17:32
                        Прекрасная фоторафия. Только какое отношение она имеет к теме разговора? smile Чтобы показать, что Вам известен данный образец ПРОТИВОТАНКОВОЙ системы, а не гаубицы? Кстати, а может и за рубежом подобные образцы были в то же время?
                        А, ну да, Вам же "пофиг" smile
    2. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +12
      Сегодня, 16:02
      У нас даже самолёты тоже с двумя крыльями, как в Европе. Плагиаторы, ничего сами придумать своего, исконно русского, не можем. laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Андрей Москвин
        У нас даже самолёты тоже с двумя крыльями, как в Европе.

        Вы представляете, даже ствол у этой пушки тоже круглого сечения! Бессовестные копировщики! negative smile
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 16:26
          Всё гораздо хуже..... lol
          В космос Королёв отправлял на перепиленной копии Фау-2, соединив её ступени несколько раз, Калашников спёр Штурмгевер, нагло перепилив конструкцию, а магазин без спросу сильнее "загнул" (от ведь чего вытворил wassat )... Ну и так далее.... Много чего можно извратившись "вспомнить" но не охота....

          зы Аа, да, а плавание судов мы у Архимеда спёрли..... lol
    3. neworange88 Звание
      neworange88
      +5
      Сегодня, 16:03
      Самомнение у европейцев ого го какое.Мания величия. Видете ли все им оказывается подражают.А подражают в чём?В том что у пушки один ствол?
    4. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 16:58
      Гиперзвук мы ж тоже спёрли у пиндocoв по заверению некоторых персонажей с той стороны. Только они его до сих пор допилить не могут почему-то. Парадокс!))
  3. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 15:59
    .. в среднесрочной перспективе заменить на «Мальву» устаревшие самоходные гаубицы на гусеничных платформах времен Советского Союза
    здесь ключевое слово "в среднесрочной перспективе". Пока суть да дело, гвоздики продолжат гвоздить!
    А вообще, дело хорошее, мало ли что цезаря якобы скопировали. Еще неизвестно, кто что у кого скопировал ))
    1. Bogalex Звание
      Bogalex
      -1
      Сегодня, 16:31
      мало ли что цезаря якобы скопировали. Еще неизвестно, кто что у кого скопировал

      То есть это "Цезари" скопировали с наших "Мальв"? Или что Вы имели ввиду?
  4. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +8
    Сегодня, 16:02
    Если они делают что-то похожее на чужие образцы, то называют это "идти в ногу со временем", "соответствовать современным требованиям", "использовать наработанные технологии" и т.д. Если же Россия что-то делает концептуально похожее на чью-то продукцию, то это: "украли", "подражают", "копируют" и пр. Мысль о самостоятельности\независимости России в техническом плане не допускается в головы обывателя!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:06
      Ну а как по другому то? Нас упорно продолжают расчеловечивать в глазах западного обывателя - мы орки, неспособные к творчеству и созиданию , всё что получается это всё потырено и скопировано у Запада, подражание.
      Таких орков как мы и убивать то не зазорно. Чего уж тут непонятно то???
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:04
    Они [русские] подражают другим конструкциям, которые ценятся в Европе и других регионах, таким как CAESAR французского происхождения, а также ATMOS израильской фирмы Elbit Systems

    Ещё бы...Это слова победителей во ВМВ...
    Тут уж сразу становится понятным, кто крестьянин, а кто - «обезьянин»...
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 16:11
    А почему новую разработку "Мальву" сравнивают с "Гвоздикой"? (Хотя не могу понять, чем "Гвоздика"" плоха? wink ). Ну сравнил бы с "Коалицией", она ж на гусеничной шасси.
  7. Комментарий был удален.
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 16:21
    Да, и скорей всего, именно "Коалиция" заменит весь наш цветочный букет на гусеничном шасси. Ну кроме "Пиона" естественно. А "Мальва" вид артиллерии на колёсном шасси_ другая ветвь развития.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 16:57
      Колёсную коалицию тоже делали, но почему-то забили. Решили делать колёсную мсту, названную мальвой. А зря, ведь и дальность была бы больше, и экипаж заметно меньше из-за автоматизации
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 16:58
        Мне по нраву была двухствольная "Коалиция" _ не сраслось.
  9. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 16:23
    И у нас бабы рожают, как в европе, удивительно laughing ... повторяем технологический процес тысячелетний давности... А они сейча пытаются мужик с мужиком или баба с бабой процесс получить... но что-то прогресса не наблюдается wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:33
      В Европе бабы давно не рожают, им лениво, их там кесарят в основном....
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:38
        ну на родах у братьев был, как крестный по сути, но со своей да пришлось кесарь делать, обвитие было... ну бываает такое иногда request Глав врачичиха 29 делала... удивилась что я сам отрезал пуповину... говорят типа все кто хотел даже, 9/10 в обморок падали от вида крови... да мне как бы... я сам себя зашивал в бою еще в 2000 request Не зря после первого, там больше контузия, от нечего делать, как охотник еще с пеленок, ассистировал на операциях и многому чему научился, хотя медицинское на уровне обж laughing
  10. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 16:29
    The same way the Russians copied and stole the hypersonic technology from Washington and the west, we now have them in service but the west is still struggling to have one of this missiles but yet we stole the technology from Washington. Funny clowns and fake propaganda just to make readers see Americans as the greatest
  11. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:30
    Да, всё слизано у запада. Вот перечень заимствований: ствол,дульный тормоз,откатники и т.д. Не было на россиской артиллерии раньше таких прорывных западных новинок.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 16:36
      ...скоро будет заявлено что "русня" (с) прямохождение на двух ногах скопировала у Западных человеков.... lol wassat до этого - на карачках ползали...
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +2
        Сегодня, 16:38
        Однозначно! Про ложку забыли - раньше ведь на Руси щи лаптем хлебали wassat
        1. ВЗЭМ100 Звание
          ВЗЭМ100
          0
          Сегодня, 16:56
          Кстати вилки точно из западной европы на русь попали.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:31
    Угу, сколько не подорожает запад нашей ракете не выходит у них гиперзвук.Есть только один способ- на западе гиперзвук начинается с 5 Махов.Наверно ни как не могут нам простить слово - Бистро.
  13. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:55
    Почему то вспомнился старый анекдот :" Русские профессора в американских университетах обучают китайских студентов за американские же деньги".....возможно,это было справедливо в нулевые.....но и в Израиле видна советская школа,там половина спецов родом из Союза..
  14. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    0
    Сегодня, 16:55
    В том что они скопированы проблема разве только для ура-патриотов. Здравомыслящие инженеры и учёные никогда пол этом поводу не комплексовали. В советское время тоже процентов 70-80 гражданской и военной техники копировали.
  15. Клон Звание
    Клон
    0
    Сегодня, 17:30
    Цитата: Bogalex
    наличие и широкое распространение на Западе 155-мм САО на колёсном шасси с кормовым расположением орудия, по-Вашему, никак не повлияло на появление таких же САО в России?

    С таким же успехом можно утверждать, что появление в Гражданскую войну тачанок с "кормовым расположением" пулемета способствовало конструированию "Цезаря" в нынешние времена французами.