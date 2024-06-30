«Подражают европейским конструкциям»: в зарубежной прессе оценили поставки САУ «Мальва» в ВС РФ
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После начала поставок в текущем году САУ 2С43 «Мальва» российские войска, действующие на Украине, продолжат принимать на вооружение новые партии новейшей самоходки.
«Мальва» ведет огонь на дальностях более 24 км. Будучи размещенной на колесном шасси 8х8, она не требует много времени для развертывания на позиции и её смены, избегая контрбатарейного огня, что очень важно в современных условиях. Артустановка оснащена автоматизированной системой расчета параметров стрельбы по всем типам боеприпасов. Кроме того, САУ может работать в режиме одновременного залпа, при котором несколько снарядов, выпущенных с разной траекторией и скоростью, поражают цель одновременно.
Они [русские] подражают другим конструкциям, которые ценятся в Европе и других регионах, таким как CAESAR французского происхождения, а также ATMOS израильской фирмы Elbit Systems
- дается оценка в издании Zona Militar.
По словам автора, российская армия намерена в среднесрочной перспективе заменить на «Мальву» устаревшие самоходные гаубицы на гусеничных платформах времен Советского Союза (такие как 2С1 «Гвоздика»), которые она превзошла по конструкции и функциональности.
Как указывается в зарубежной прессе, «Мальвы» зафиксированы на вооружении 9-й артиллерийской бригады, которая в настоящее время действует на Харьковском направлении.
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