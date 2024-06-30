Зеленский пожаловался на запрет американцев бить западными ракетами по аэродромам ВКС России

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Зеленский пожаловался на запрет американцев бить западными ракетами по аэродромам ВКС России

Западные ракетные зенитные комплексы бесполезны против российских авиабомб, единственный способ с ними бороться — это наносить удары по аэродромам, но американцы не разрешают применять свои ракеты по российской территории, пожаловался Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.

В беседе с американским изданием нелегитимный президент Украины заявил, что на сегодняшний день наибольший урон ВСУ приносят не российские ракеты, а авиабомбы с модулями планирования и коррекции. По его словам, ежемесячно российская авиация сбрасывает на позиции украинской армии «тысячи бомб», а у ВСУ средств борьбы с ними нет и не будет, даже если западные спонсоры поставят необходимые комплексы Patriot.



Единственный вариант борьбы с российскими бомбами — это нанесение ударов по аэродромам, но у Киева нет средств для этого, а беспилотниками много не навоюешь. Можно было бы бить по местам дислокации российских самолетов ракетами, поставляемыми Западом, но на это нет разрешений.

(...) Позволение Байдена наносить удары по приграничной территории РФ проблему КАБов не решает.

— пожаловался Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, только за эту неделю ВКС России сбросило на позиции ВСУ не менее 800 авиабомб.
11 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:04
    Хорошо что американцы запретили бить по нашим аэродромам, можно продолжать не строить укрытия. И не спрашивать, как дела с теми укрытиями, которые начали строить для авиации в 2021 году
    https://topwar.ru/200400-v-rossii-vedutsja-raboty-po-massovomu-stroitelstvu-specukrytij-dlja-voennyh-samoletov.html
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 17:22
      ДА там дачи с этими укрытиями небось... но я не люблю считать чужие деньги, я их потом и кровью зарабатывал и зарабатываю.
      وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيۤئُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
      Кто может прочитать, смысл поймет... могу ошибаться. Аят не помню...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:26
        Дачи это у нас, там коттеджи, особняки, а может даже яхты со своими самолётами
        Кто может прочитать, смысл поймет...

        Гугл перевел, но к чему это не понял.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 17:31
          Если кратко, каждому восдастся за деяния свои... Могу ошибаться... кажется что-то с 42 суры. Но я хоть и писал что нохчо, но я в целом атеист. Церкви и мечети не посещаю, хотя и Библию и Коран читал... последнюю в перводе ибо с арабским у меня увы плохо... на ночхий мот разговаривал в свое время примерно конечно больше так
          ютуп не дает, поэтому прямая хттпс ссылка youtu.be/0B8mGGOi_ws
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:26
      Клоун прекрасно освоил профессию плакальщика - плачет по любому поводу и без повода... А вдруг пожалеют и ещё что-нибудь дадут, но Запад начинает к этому привыкать и просто не обращает внимание на его нытьё... sad
    3. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 17:33
      Прилёт ФАБ-3000 с УМПК по Нью-Йорку.Видео по ссылке ниже.

      ВКС России уничтожили командный пункт противника в посёлке Нью-Йорк (Новгородское) на Торецком направлении.

      Авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1 механизированного батальона 41 омбр ВСУ в районе н.п. Новгородское (Нью-Йорк) во временно-оккупированной украиной части ДНР.

      По предварительной информации в результате удара уничтожено до 60 боевиков и 4 ед. автомобильной техники

      https://m.vk.com/wall-50332460_6180774
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 17:06
    Жалуется он.
    Сдавайся, собака!
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 17:06
    А кому Зеленский пожаловался? Неужели Путину письмо написал? Кстати, я бы не удивился, если бы этот контуженный клоун так и поступил. Это воплне в духе "95-ого квартала", да и всей современной Украины, страны извергов и вечно озабоченных похотливых шмар.
  4. Tma197725 Звание
    Tma197725
    +2
    Сегодня, 17:09
    Да чушь собачья.Какие запреты , могли бы бы бить уже бы били пример Крым.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:22
    но на это нет разрешений.

    Кто-то где-то прибрехнул...
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 17:22
    Запад (США и Британия) действуют по плану. Вполне возможно Зеленский и не врёт. Западу реально не нужны массовые удары по аэродромам ВСК. Западу главное "не перегнуть палку" и не сплотить народ России. Те же удары по мирным нашим гражданам, выпрашивание "договорняков".... вызывают недопонимание и раздражение к тем, кто должен принимать решение на координальное решение вопроса с Украиной. Скорее всего запад готовит России "майдан" руками мигрантов по типу Ливии.