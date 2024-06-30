Зеленский пожаловался на запрет американцев бить западными ракетами по аэродромам ВКС России
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Западные ракетные зенитные комплексы бесполезны против российских авиабомб, единственный способ с ними бороться — это наносить удары по аэродромам, но американцы не разрешают применять свои ракеты по российской территории, пожаловался Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
В беседе с американским изданием нелегитимный президент Украины заявил, что на сегодняшний день наибольший урон ВСУ приносят не российские ракеты, а авиабомбы с модулями планирования и коррекции. По его словам, ежемесячно российская авиация сбрасывает на позиции украинской армии «тысячи бомб», а у ВСУ средств борьбы с ними нет и не будет, даже если западные спонсоры поставят необходимые комплексы Patriot.
Единственный вариант борьбы с российскими бомбами — это нанесение ударов по аэродромам, но у Киева нет средств для этого, а беспилотниками много не навоюешь. Можно было бы бить по местам дислокации российских самолетов ракетами, поставляемыми Западом, но на это нет разрешений.
(...) Позволение Байдена наносить удары по приграничной территории РФ проблему КАБов не решает.
— пожаловался Зеленский.
По данным Генштаба ВСУ, только за эту неделю ВКС России сбросило на позиции ВСУ не менее 800 авиабомб.
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