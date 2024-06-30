«Наша система потревожит силы противника»: франко-немецкий концерн представил беспилотный комплекс минирования Skorpion 2

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«Наша система потревожит силы противника»: франко-немецкий концерн представил беспилотный комплекс минирования Skorpion 2

Франко-немецкий концерн KNDS представил «систему противодействия мобильности» Skorpion 2, которая объединила беспилотную платформу Type X от Milrem с миной AT2+ от Dynamit Nobel.

Как указывается, новый комплекс способен расставить 400 мин за 10 минут, чего достаточно для создания заградительной полосы шириной 2000 метров.



Наша система потревожит силы противника

- отметили в компании.

Масса изделия составляет 3,4 тонны и 1,9 тонны без нагрузки. Машина оборудована 4 вращающимися блоками, каждый из которых заряжен 5 магазинами по 20 мин AT2+.

AT2+ основана на оригинальной мине AT2, которая поставляется на Украину и также может использоваться в новой системе

- пояснил производитель.


AT-2+


AT2+ включает в себя функцию «мультисенсорики», однако неясно, что именно под этим подразумевается. Базовая AT2 снаряжена контактным взрывателем S3, который приводит к детонации при наезде на проволоку днища техники, а также оборудована магнитным взрывателем.

Как пояснили в Dynamit Nobel, новая мина оснащена кумулятивным зарядом, оптимизированным для заброневого действия и способным пробивать 140 мм катаной гомогенной брони. Установлен стандартный механизм самоликвидации, который может быть запрограммирован перед развертыванием.

Комплекс поставляется в комплекте с блоком командования и управления (в виде отдельной машины), который позволяет автоматически фиксировать местоположение мин и вводить соответствующие данные в системы боевого управления для последующего разминирования или для обеспечения того, чтобы дружественные войска не вышли на заграждения.
2 комментария
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    -3
    Сегодня, 17:51
    Наша система потревожит силы противника
    belay Ну да, если до него доберется невредимой. feel
    Машина оборудована 4 вращающимися блоками, каждый из которых заряжен 5 магазинами по 20 мин AT2+.
    Это какой фейерверк может получится в тихую украинскую ночь, при попадании одного осколка в эту гирлянду.... recourse
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 18:05
      Ура шапками покидаю... фейерверк в честь взятия куева... laughing
      Мы бы уже тосы 3 бы не изобретали, буть все так гладно на оврагах. Буратосы страдали еще в афгане... отец горел... шрамы были.... В первую вроде их не применяли, во 2-й только в Комсоильском по гилаевскому отряду в 1200 боевиков (после нескольких штурмов).... что там аж весь запад завопил, что мы ТЯО применили... Потери привысили разумные пределы и понятно кто дал приказ good не было злосчастных красных линий........... Иншааллах1..... Был бы ВВП сейчас таким как тогда... мы бы уже в париже и лондоне сапоги мыли в проливах feel