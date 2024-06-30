Основа авиакрыла американского флота: ВМС США начали получать модернизированные истребители F/A-18 Block III Super Hornet

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Основа авиакрыла американского флота: ВМС США начали получать модернизированные истребители F/A-18 Block III Super Hornet

F/A-18 Block III Super Hornet


Компания Boeing завершила работы по модернизации и продлению срока службы первых двух истребителей F/A-18 Super Hornet, доведя их до уровня Block III (SLM). Данные машины были получены ВМС США, на вооружении которых они состоят.



Это лишь первая поставка из многих предстоящих партий. Впереди еще около 15 лет работы

- отметили в корпорации.

Обновление Block III включает в себя дисплей большой площади и более мощные вычислительные возможности бортового компьютера.

Как заявили в корпорации, улучшенные самолеты обладают тем же потенциалом, что и новые F/A-18 Block III, которые поставляются с производственной линии Boeing.

По данным IISS, на начало 2024 года на вооружении американского флота состояло 22 эскадрильи F/A-18E (323 машины) и 10 F/A-18F (250 самолетов). Работы по модернизации истребителей ведутся на мощностях в Сент-Луисе и Сан-Антонио; к ним должен подключиться завод в Сан-Диего. Таким образом, к модернизации F/A-18 будет привлечено три производственные линии с целью ускорения процесса.

F/A-18 Block III Super Hornet – новейший высокоэффективный, доступный по цене тактический самолет, находящийся на вооружении ВМС США. Он является основой авиакрыла авианосцев ВМС США в настоящее время и на десятилетия вперед

- заявили в корпорации.

13 комментариев
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  1. Ru_Na Звание
    Ru_Na
    +2
    Сегодня, 18:10
    Видимо F-35C оказался мягко говоря не очень, раз моряки не спешат расставаться с F/A-18 и даже модернизируют их!
    1. Витов Звание
      Витов
      +1
      Сегодня, 18:20
      Ну вот опять, эксперт. F-18 выполняют роль платформы для вооружений, а F-35 ,соответственно , обеспечивает их целеуказанием и является разведывательным средством, оставаясь, по американской версии, невидимым...И последних не должно быть много, но деньги и последующий пиар , прежде всего...Самолёты 5-го поколения не заменяют самолёты 4-го ...
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 18:46
        Цитата: Витов
        Ну вот опять, эксперт. F-18 выполняют роль платформы для вооружений, а F-35 ,соответственно , обеспечивает их целеуказанием и является разведывательным средством

        Ну вот, опять эксперт...
        Функции, которые Вы приписываете Ф-35 последние никогда не исполняли и исполнять не будут. Разведкой и ЦУ занимаются самолеты ДРЛО и РТР/РЭБ, то есть Хокаи и Гроулеры.
        Цитата: Витов
        .Самолёты 5-го поколения не заменяют самолёты 4-го ...

        Вообще-то Ф-35 создавался для замены Ф-16 и Ф/А-18, равно как и Харриер
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 18:48
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Ну вот, опять эксперт...

          Мне кажется, что в последнее время тут развелось очень много защитников натовского ВПК.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 18:54
      F-35C предназначен для смены Хорнета. Для смены Супер Хорнета делают новый истребитель.
      Ф-35С и Суперхорнет до этого будут базироваться на авианосцах одновременно.
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 19:07
        шершня, фу 35 никак не заменит...совсем.это две большие разницы. ( как говорят в Одессе)
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 19:15
          Он его уже заменил. Хорнеты убрали с авианосцев.
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 19:16
            Цитата: solar
            Он его уже заменил. Хорнеты убрали с авианосцев.

            на время модернизации. "шершень" всяко сделает 35 го,и амеры это понимают, потому и массовая модернизация пошла.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -3
    Сегодня, 18:20
    О как))) а где же супераэроплан "пингвин"? Он же лучший в мире, по мнению отдельных граждан))) уже три авианосца "заточены" под "пингвина", а флот закупает старье 70 - ых годов.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 18:37
      Отличный самолёт. Хорошие платформы десятилетия служат, как и у нас.
    2. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      +1
      Сегодня, 18:46
      Если Шершень "старье 70 - ых годов" и нужно закупать только "пингвинов", то по этой логике нам тоже нужно прекращать строить Су-35ые, раз это на платформе Су-27 - тоже "старья 70 - ых годов"? И закупать только Су-57ые?
    3. Бюрер Звание
      Бюрер
      0
      Сегодня, 19:07
      Начала эксплуатации - 2000 год, первый полёт - 1995. Не такое уж старьё
  3. PilotS37 Звание
    PilotS37
    0
    Сегодня, 18:53
    Помнится, в конце 1980-х в Кубинку прилетали Blue Angeles. У них тогда была первая версия F-18A.
    Имел возможность посмотреть вблизи на эти самолёты, а потом и пилотаж на них...
    Примерно вот так:


    Интересная машина! Но... Два двигателя не дали ей опередить более дешевый F-16.