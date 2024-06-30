Основа авиакрыла американского флота: ВМС США начали получать модернизированные истребители F/A-18 Block III Super Hornet

F/A-18 Block III Super Hornet

Это лишь первая поставка из многих предстоящих партий. Впереди еще около 15 лет работы

F/A-18 Block III Super Hornet – новейший высокоэффективный, доступный по цене тактический самолет, находящийся на вооружении ВМС США. Он является основой авиакрыла авианосцев ВМС США в настоящее время и на десятилетия вперед