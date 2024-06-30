Украинский эксперт: Генштаб ВСУ не ожидал атаки российских войск на Торецк с восточного направления

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Украинский эксперт: Генштаб ВСУ не ожидал атаки российских войск на Торецк с восточного направления

Командование ВСУ не ожидало удар российских войск с восточного направления на Торецк, это стало большой неожиданностью для украинских войск, заявил эксперт группы «Информационное сопротивление» Украины Константин Машовец.

Атака ВС России с востока на Торецк командованием ВСУ не ожидалась, чем и воспользовались российские войска, вклинившись в оборону ВСУ на глубину до 2,6 километров и по фронту до 5,6 км. Причем штурмовые группы ВС России прошли через украинский опорный пункт, как нож через масло, заявил эксперт, взяв сразу несколько улиц в селе Южное.



Причем, похоже, что в южной части этого вклинения противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря, «проехавшись» по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции и заехав в село Южное прямо по улице Ленина и ул. Красная, вплоть до ул. Харьковская и чуть не доехав до Соцгородка,

— заявил Машовец.

По мнению эксперта, в Генштабе ВСУ ожидали, что российские войска начнут окружать Торецк, атакуя южнее с выходом к трассе Покровск-Константиновка. Российское командование просчитало это и ударило там, где Киев не ожидал. Однако эксперт сомневается, что российские войска продолжат наступать на Торецк через жилую постройку пригородов, предпочтительнее обход города и взятие его в кольцо.

Между тем, наши прорвались на окраины Торецка, заняв Ленинское и войдя в Южное. Кроме того, наши продолжают штурм Нью-Йорка.
12 комментариев
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  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 17:47
    Удачи нашим бойцам в тяжелейших сражениях! И главное продолжать выбивать живую силу врага и не идти на любые инспирированные западом переговоры о перемирии!
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 17:55
      Между тем, наши прорвались на окраины Торецка, заняв Ленинское и войдя в Южное. Кроме того, наши продолжают штурм Нью-Йорка.


      Так Ленинское это же старое название Пивденного,это же и есть Южное.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 18:07
        ВСУ пролюбило прорыв на Дзержинск (Торецк). yes good
        ВС РФ надо и на других "тихих местах" пробовать прорвать линию фронта.
        США сами просили тактику тысячи уколов. laughing
        Получите - распишитесь. good
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          +1
          Сегодня, 18:58
          5-й день идёт штурм Нью-Йорка (бывшего Новгородского), в который наши штурмовики прорвались с юга, заняв ряд домов. Продолжается и штурм Северного (Пивничное/Кирово), где наши бойцы продолжают продвигаться в застройке в восточной и юго-восточных частях поселка.

          На участке Озаряновка - Дружба и у Кирово российские подразделения выбили ВСУ из высохших водохранилищ на восточном берегу канала и на терриконе шахты "Восточная".

          Генштаб ВСУ сообщает, что на направлении Горловка-Торецк российские войска при поддержке авиации 15 раз атаковали позиции ВСУ.

          ВС РФ прорвались в Ленинское и соседнее Артемово, также есть продвижение в Кирово (Торецкое направление). Общее продвижение за сутки составило 3 км.

      2. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 18:41
        Кроме того, наши продолжают штурм Нью-Йорка.

        Звучит то как! am
      3. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 18:42
        Цитата: neworange88
        Между тем, наши прорвались на окраины Торецка, заняв Ленинское и войдя в Южное. Кроме того, наши продолжают штурм Нью-Йорка.


        Так Ленинское это же старое название Пивденного,это же и есть Южное.

        Неблагодарное дело переименовывать населённые пункты и города. И мы, в период СССР, тоже этим грешили.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:33
      Цитата: vasyliy1
      Удачи нашим бойцам в тяжелейших сражениях!

      А вот ещё одна удачная операция против ВСУ, и тоже появления наших бойцов не ожидали.
      МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские подразделения заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова, используя подземный туннель, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
      "По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания. Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", - рассказали в военном ведомстве.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 17:54
    Командование ВСУ не ожидало удар российских войск с восточного направления на Торецк, это стало большой неожиданностью для украинских войск,
    fool ВСУ должно выкатить нашим протест: "Воюете не по правилам!" feel
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Mavrikiy
      Командование ВСУ не ожидало удар российских войск с восточного направления на Торецк, это стало большой неожиданностью для украинских войск,
      fool ВСУ должно выкатить нашим протест: "Воюете не по правилам!" feel

      Ага, пусть устроят мидовский демарш, и обиженными топают до польской границы. Это в любом случае лучше чем лежать в земле.
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 18:06
    Командование ВСУ не ожидало удар российских войск с восточного направления на Торецк, это стало большой неожиданностью для украинских войск, заявил эксперт группы «Информационное сопротивление» Украины Константин Машовец.
    А этот эксперт что хотел, что бы наши свои планы с командованием бандерлогов согласовывали? Кто противника передумал, тому и лавры!
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:10
    Ну вот, а говорили, что в наше время дронов и спутников видны передвижения одного отделения. Значит можно скрытно подготовить и осуществить и такие операции, как на Торцком направлении.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 18:35
      Конечно можно, дроны же не висят сплошным ковром. Просто грамотные командиры и вообще военачальники нужны, а не просто "свои и преданные".