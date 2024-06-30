Причем, похоже, что в южной части этого вклинения противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря, «проехавшись» по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции и заехав в село Южное прямо по улице Ленина и ул. Красная, вплоть до ул. Харьковская и чуть не доехав до Соцгородка,

Командование ВСУ не ожидало удар российских войск с восточного направления на Торецк, это стало большой неожиданностью для украинских войск, заявил эксперт группы «Информационное сопротивление» Украины Константин Машовец.Атака ВС России с востока на Торецк командованием ВСУ не ожидалась, чем и воспользовались российские войска, вклинившись в оборону ВСУ на глубину до 2,6 километров и по фронту до 5,6 км. Причем штурмовые группы ВС России прошли через украинский опорный пункт, как нож через масло, заявил эксперт, взяв сразу несколько улиц в селе Южное.— заявил Машовец.По мнению эксперта, в Генштабе ВСУ ожидали, что российские войска начнут окружать Торецк, атакуя южнее с выходом к трассе Покровск-Константиновка. Российское командование просчитало это и ударило там, где Киев не ожидал. Однако эксперт сомневается, что российские войска продолжат наступать на Торецк через жилую постройку пригородов, предпочтительнее обход города и взятие его в кольцо.Между тем, наши прорвались на окраины Торецка, заняв Ленинское и войдя в Южное. Кроме того, наши продолжают штурм Нью-Йорка.