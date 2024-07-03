Беларусь нам поможет: самолет «Освей» и судьбы региональной авиации

«воздушные суда, которые работают на территориях, не охваченных дорожной сетью Российской Федерации, полностью вырабатывают свой ресурс. И в течение двух-трех лет и этот ресурс будет добит, и выполнять полеты по огромной части России будет не на чем. Даже если самолеты будут закуплены и завезены, летать будет некому. Средний возраст летного состава, который может выполнять полеты в этой части страны, далеко переходит за 50 лет. По расчетам Национального исследовательского центра Института имени Жуковского, на этих огромных территориях для организации воздушного сообщения необходимы тысячи судов вместимостью три – пять кресел. Таких у авиакомпаний нет совсем. Обеспечить класс транспортной безопасности может только авиация общего назначения. Если этого не сделать в течение двух-трех лет, 80 % страны не будет иметь никакого транспорта для решения неотложных задач».

До 2022 года основным производителем техники для региональной авиации был Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). На фото – сборка чешских L-410

Самолеты, разработанные в УЗГА, решено называть в честь озер. Есть «Байкал» и «Ладога». Будет и изображенный на фото ЛМС-192 «Освей», названный в честь белорусского водоема.

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