ОТРК «Искандер-М» накрыли ещё два эшелона с украинской боевой техникой, перебрасываемой в Харьковскую область
Второе за сутки накрытие украинских военных эшелонов произошло в тылу украинской армии. Как сообщают российские ресурсы, под удар ракет ОТРК «Искандер-М» попали два воинских эшелона.
По имеющейся информации, в ходе проведения воздушной разведки разведывательные беспилотники отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» обнаружили два эшелона боевой техники противника, шедшей в Харьковскую область. Предварительно, на данное направление перебрасывались танки Leopard немецкого производства. Информация об эшелонах ушла командованию, после чего последовал удар ОТРК «Искандер-М».
- говорится в сообщении.
По данным российских ресурсов, это второй удар за сутки по воинским эшелонам, первый был нанесен в Запорожской области. В то же время некоторые эксперты заявляют, что удар был нанесен в Вольнянске по эшелону с танками Т-64. А кое-кто заявляет, что это один и тот же удар, т.е. утренний. Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем, поэтому смотрите сами.
Между тем, ВС России накрыли в пригороде Харькова базу украинского нацбатальона «Кракен»*, признанного террористическим и запрещенным в России. Такие данные предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
- приводит РИА Новости слова Лебедева.
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