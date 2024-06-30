ОТРК «Искандер-М» накрыли ещё два эшелона с украинской боевой техникой, перебрасываемой в Харьковскую область

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ОТРК «Искандер-М» накрыли ещё два эшелона с украинской боевой техникой, перебрасываемой в Харьковскую область

Второе за сутки накрытие украинских военных эшелонов произошло в тылу украинской армии. Как сообщают российские ресурсы, под удар ракет ОТРК «Искандер-М» попали два воинских эшелона.

По имеющейся информации, в ходе проведения воздушной разведки разведывательные беспилотники отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» обнаружили два эшелона боевой техники противника, шедшей в Харьковскую область. Предварительно, на данное направление перебрасывались танки Leopard немецкого производства. Информация об эшелонах ушла командованию, после чего последовал удар ОТРК «Искандер-М».



В процессе огневого поражения взаимодействующими подразделениями с помощью ОТРК «Искандер-М» было нанесено огневое поражение,

- говорится в сообщении.


По данным российских ресурсов, это второй удар за сутки по воинским эшелонам, первый был нанесен в Запорожской области. В то же время некоторые эксперты заявляют, что удар был нанесен в Вольнянске по эшелону с танками Т-64. А кое-кто заявляет, что это один и тот же удар, т.е. утренний. Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем, поэтому смотрите сами.

Между тем, ВС России накрыли в пригороде Харькова базу украинского нацбатальона «Кракен»*, признанного террористическим и запрещенным в России. Такие данные предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В 16:25 в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, был прилет. Харьковчане пишут, что попали в базу нацбатальона «Кракен», на которой проходили тренировки и обучение бандеровцы

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

16 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 18:38
    Это хорошо, не надо останавливаться, а надо искать цели и уничтожать! (А то киевский режим обнаглел и внаглую через ж/д эшелоны гнал с техникой и с личным составом.) Еще бы фуры бы уничтожали бы, которые перевозят боеприпасы и оружие!
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 18:45
      Ну то что на видео, на леопард точно не похоже. Но сам факт наличия безусловно радует. Огорчает только, что с нашей стороны продолжается "игра в шахматы". "Ах вы вот так, тогда мы вот так!". И опять ждем.....
      Государство пишет "СВО", говорит "война", а делает какой то малопонятный гешефт..... Удары только "возмездия" и не дай бог по ключевым точкам, красные линии зелеными фломастерами и атаки но так, чтоб не дай бог не обидеть....
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 18:50
        эшелон с танками уничтожить невозможно...только если в пропасть куда спустить. а так..ну один-два повреждены другие слетели... всё это не урон. ведь не в каждый же попали.
        1. incoggnoto Звание
          incoggnoto
          0
          Сегодня, 19:06
          все равно урон достаточно серьезный, электроника на танках присутствует, поэтому минимум будут выведены из строя. а это значит противнику нужно думать что еще в срочном порядке перекинуть для замены
          1. Аэродромный Звание
            Аэродромный
            0
            Сегодня, 19:09
            Цитата: incoggnoto
            все равно урон достаточно серьезный, электроника на танках присутствует, поэтому минимум будут выведены из строя. а это значит противнику нужно думать что еще в срочном порядке перекинуть для замены

            ну не ЭМИ же удалили ну... встанут,отряхнутся и дальше пойдут... что там им будет в транспортировочном положении..ей богу...вот если б в аналоговом вся аппаратура был у них...вот тогда да...все лампы из гнёзд повылетали бы...))))
  2. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 18:41
    главное что бы не одной ракетой. а то один взрыв уничтожит 2-3 танка, до остальных взрывная волна достаточной силы не доберется. а если ударить 3-4 ракетами с интевалом метров по 50 то читай весь эшелон пойдут кому под хвост.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 18:41
    Толком из видео мало что поймёшь.
    1. polinet Звание
      polinet
      -2
      Сегодня, 18:57
      Цитата: Ропот 55
      Толком из видео мало что поймёшь.

      Главное что попали, остальное после СВО просмотрим
  4. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 18:43
    Разведка и ракетчики просто Орлы! Очень надеюсь, что и ранее такую слаженную работу вели, но так детально просто не фиксировали.
  5. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    +1
    Сегодня, 18:50
    Странно, что до сих пор железнодорожное сообщение не нарушено. Или специально ждут когда повезут Военную технику, да ещё так открыто?
    1. Grania Звание
      Grania
      +1
      Сегодня, 19:08
      А до этого .что они тешнику по подземным ходам хамаса доставляли????.а странного очень много
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:17
      Vita VKO hi, били и не раз, но сеть там развлетвленная дублирующих линий много да и ремонтируют быстрее чем нам хотелось.
  6. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:04
    Смертию, смерть поправ... Так держать.
  7. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 19:08
    Жд станции пригодные к разгрузке техники вообще по кд мониторить надо и долбить по прибытию, поезда тоже не бесконечны и не всё в чистом поле снимишь с поезда. И да плевать надо на дальнейшее использование нами, один фиг укры сами недобитое подорвут, а мы тут реверансы в перчатках делаем им с какогото перепугу.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:19
      evgen1221 hi, два года эти вопросы витают в воздухе, и два года каждый сам для себя ищет ответ почему не бьют и не рушат.
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 19:11
    Походу в эшелон не попали - рядом, вот пройтись бы вдоль, напалмом, а так хрень, ну три танка максимум.