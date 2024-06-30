Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» взял опорник ВСУ в районе Кирова, выйдя в тыл противнику через тоннель

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Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» взял опорник ВСУ в районе Кирова, выйдя в тыл противнику через тоннель

Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» ВС России сумел взять хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ, сумев выйти в тыл украинским подразделениям через расчищенный тоннель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Согласно сообщению военного ведомства, «Ветераны» скрытно расчистили туннель длиной более 3 км, идущий вдоль канала Северский Донец, после чего скрытно зашли в тыл хорошо укрепленному опорнику ВСУ и взяли его. Противник не ожидал атаки с тыла, поэтому нашим удалось взять его. Снабжение наших бойцов также шло через тоннель. Как подчеркивается, в лоб взять этот опорник было бы очень трудно, поскольку он был хорошо укреплен, оборудован долговременными огневыми точками и имел подземные укрытия, способные выдержать артиллерийский обстрел.



Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить,

- говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичная ситуация была и в Авдеевке, где наши бойцы также расчистили тоннель и смогли выйти в тыл украинским войскам, сумев взять под контроль опорник ВСУ и удерживали его до подхода основных сил.
17 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +4
    Сегодня, 19:26
    Карту бы ещё для понимания где чьи позиции на данный момент времени.Я так понимаю что этот опорник взяли в первые дни штурма,а информация об этом только сейчас появилась в СМИ,потому так относительно быстро и была пройдена первая линия обороны ВСУ.Чем то это напоминает начало штурма Авдеевки,где так же по трубе зашли в тыл и взяли опорник Царская Охота.
    1. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      +2
      Сегодня, 19:36
      Думаю самую свежую карту, даже в просто интересах ВС не стоит публиковать, а если интересно наиболее актуальная карта вообще, то на лостарморе есть толковая карта
    2. major071 Звание
      major071
      +4
      Сегодня, 19:36
      С картами большая беда. Минобороны их не публикует, а наши ресурсы обновляют раз в сутки. Смотреть же западные и украинские карты бесполезно, там все равно реального отражения информации не получишь. Да и вообще, нам доводят далеко не свежую информацию hi
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 19:41
        Вот на Русской весне нашёл карту,хотя она наверняка также отдалённо походит на актуальную на сегодняшний момент.Там пишут ,что бойцы отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта в пос. Кирово (Северном/Пивничном) с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями.
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          0
          Сегодня, 20:22
          туннель протяженностью более 3 км вдоль канала
          Для какой цели он служил?
          1. Замкадыш Звание
            Замкадыш
            0
            Сегодня, 20:55
            Для целей обслуживания и эксплуатации подземных коммуникаций и оборудования.:)
            Чуть позже расскажут, хотя, примерно понятно, исходя из информации в этой статье, информации об одном из знаковых опорников, взятых недавно, и карт ЛБС - даже примерных на момент "до прорыва". Если мои соображения верны, то снимаю шляпу - по-хорошему нагло и скоординировано. Если я неправ, тем интереснее будет узнать правильную версию.
  2. штурм Звание
    штурм
    -9
    Сегодня, 19:39
    Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» ВС России сумел взять хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ,

    Очередной 1000001-й опорный пункт....
    Сколько тысяч их ещё успеют по настроить пока каждое село по два месяца лобовыми штурмами берут....
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +4
      Сегодня, 19:48
      Цитата: штурм
      Сколько тысяч их ещё успеют по настроить

      Пока у хрюкостана сил хватает, но они не безграничны. Дойдет до того, что часть населения этого свинарника наконец поймёт, что сопротивляться российской армии - себе дороже.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        -3
        Сегодня, 19:59
        Цитата: kventinasd
        Цитата: штурм
        Сколько тысяч их ещё успеют по настроить

        Пока у хрюкостана сил хватает, но они не безграничны. Дойдет до того, что часть населения этого свинарника наконец поймёт, что сопротивляться российской армии - себе дороже.


        Пока что там дошло до того, что каждый спасается сам как может.

        Только по Одесской области ... * трое ТЦКшников зарезаны в машине. * два патрульных экипажа полиции бросив автомобили возле ПП "Паланка" прямо в полицейской форме ушли в Молдову. * в Тарутинском р-не 15(пятнадцать) пограничников, бросив оружие уехали в Молдову. * исчезновения ТЦКшников уже не единичны только по Одесской обл.Но проходят в сводках как СОЧ (самовольное оставление части)Хотя все понимают , что они самоприкопались в окрестных посадках или самоутонули в ближайших водоемах . И это ещё не вернулись с фронта, те у кого по гаражам целые арсеналы оружия... Но при этом , российская пропаганда и череда странных решений Кремля, не сделала украинцев хоть немного более пророссийскими. Скорее наоборот. Даже те, кто ещё вчера противостоял Киевской хунте, сегодня понимают, что альтернатива так же страдает от внутренних и внешних проблем.
        1. штурм Звание
          штурм
          +1
          Сегодня, 20:13
          . И это ещё не вернулись с фронта, те у кого по гаражам целые арсеналы оружия...


          Те самые "фронтовики" не только своим, но и новым властям ещё крови попьют...
        2. Deon59 Звание
          Deon59
          0
          Сегодня, 20:46
          Если завтра обявили бы всеобщую мобилизацию , сколько граждан России ломанулась бы за бугор.
  3. polinet Звание
    polinet
    0
    Сегодня, 20:10
    Цитата: штурм
    Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» ВС России сумел взять хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ,

    Очередной 1000001-й опорный пункт....
    Сколько тысяч их ещё успеют по настроить пока каждое село по два месяца лобовыми штурмами берут....

    дык не успеют, всу уже заканчиваться начинают, уже не долго осталось.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 20:19
      Там уже полиция начинает заканчиваться. Так участвующая в боевых действиях в составе ВСУ бригада нацполиции «Лють» (переводится как «ярость») понесла невосполнимые потери в боях в Харьковской области.

      Там, по данным Telegram-канала «Укропский фреш», за две минувшие недели штурмовой полк «Цунами» из состава этой бригады полностью «обновился». Выбили практически всех бывших полицейских. Домой они вернулись в деревянных гробах. Штурмовая бригада «Лють» была сформирована в январе 2023 года из числа сотрудников МВД Украины в числе бригад, которые киевский режим назвал «гвардией наступления».Потом полк «Цунами» из состава бригады «Лють» достали российские ракеты в Одессе. Собственно там этот полк и формировался из числа националистов, в том числе из тех, кто сжигал людей в Доме профсоюзов. Возмездие настигло 21 боевика, в том числе и командира полка «Цунами» подполковника Александра Гостищева. Одесские партизаны дали точные координаты по сборищу нацистов.Недавно полк нацполиции «Цунами» опять бросили на ответственный участок — по сути, в самое пекло, в Волчанск в Харьковской области, где российские войска устроили настоящий ад для ВСУ. В том числе управляемыми бомбами повышенной мощности ФАБ-3000, один удар которых сметает опорные пункты боевиков напрочь. В итоге это подразделение, состоящее из бывших полицейских, было погребено, не успев вступить в реальный бой.
      «Цунами» в составе бригады находился в Волчанске, где, как мы знаем, боевики киевского режима несут тяжелые потери, — отмечает Telegram-канал «Укропский фреш. — И полицейскую штурмовую бригаду «Лють» потери стороной не обошли — старый состав этого полка уничтожен почти до единого. И теперь Facebook* пестрит постами «вечной памяти», «поиском пропавшего» и петициями о присвоении героя Украины, причем везде фигурируют погибшие боевики «Цунами».Замкомбригу Вячеславу Усинскому теперь приходится встречаться с родственниками погибших и рассказывать, что «защитники навсегда останутся в наших сердцах». А побитый полк «Цунами» из бригады «Лють» пополняется за счет слабо обученных мобилизованных, не знающих даже азов полевой медицины.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 20:26
      всу уже заканчиваться начинают
      Ага, как и самолёты, которые по-видимому размножаются почкованием или непрямым делением, хотя мы их сбиваем пачками.
  4. Влад краткий Звание
    Влад краткий
    0
    Сегодня, 20:11
    Жаль туннелей маловато, а ведь хорошая штука если знать где они.
  5. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 20:20
    Штурмовой отряд добровольческой бригады «Ветераны» ВС России сумел взять хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ, сумев выйти в тыл украинским подразделениям через расчищенный тоннель.

    Как тут не вспомнить замечательный фильм "ДМБ":
    - Лютый дед. Такому деду памятник из чугуна на вокзале ставить надо.
    И главное чтоб такие лютые деды опыт свой бесценный передавали молодняку
  6. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 20:28
    Ребята молодцы!!!
    Дай Бог нашим парням стойкости и мужества!!!
    Победа будет за нами!!!
    Работайте братья!!!