«Самый большой самолёт-амфибия в мире»: китайский AG600 завершил испытания на критическую нагрузку

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«Самый большой самолёт-амфибия в мире»: китайский AG600 завершил испытания на критическую нагрузку

Разработка самолета-амфибии AG600, проводимая корпорацией AVIC, постепенно приближается к финалу. Очередной «высотой», взятой китайскими инженерами, стало завершение наземных испытаний на критическую нагрузку.

За 28 дней AG600 прошел 259 тестов, заложив основу для предстоящих летных калибровочных испытаний.



AG600 Kunlong, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6, может похвастаться максимальной взлетной массой 53,5 тонны. После пяти лет разработки сборка этой машины началась в августе 2014 года, первый полет состоялся в декабре 2017 года.

AG600 построен вокруг однокорпусного фюзеляжа в форме летающей лодки. Он может работать на водной акватории размером не менее 1500 на 200 м и глубиной 2,5 м, преодолевая волны высотой до 2 м.

Самолет разрабатывается в первую очередь для тушения пожаров. Он способен принять на борт 12 т воды, зачерпывая данный объем в течение 20 секунд.

Компания AVIC подчеркивает, что это самый большой самолет-амфибия в мире, превосходящий Бе-200 и ShinMaywa US-2, хотя он и меньше советского А-40 «Альбатрос», который так и не пошел в серийное производство.

Проект AG600 входит в число трех наиболее крупных авиационных программ Китая, наряду с военно-транспортным самолетом Y-20 и авиалайнером C919.

6 комментариев
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -1
    Сегодня, 20:22
    Когда будем читать новости из России, Россия запустила этот самолет тот самолет. Один Китай везде..... Какое нас ждет будущее без собственного авиастроения. Скоро Украина соберет свой Мриа
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +3
      Сегодня, 20:34
      Вы сами-то поняли, что написали? Какой-то набор полубессмысленных фраз. Поправили бы текс, перечитав...
      1. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        0
        Сегодня, 20:52
        Увы, это сейчас норма, дилетантизм рулит.
  2. Сергей Валов Звание
    Сергей Валов
    +1
    Сегодня, 20:51
    «Компания AVIC подчеркивает, что это самый большой самолет-амфибия в мире» -
    Saunders-Roe, Princess, 1952 г. , взлетный вес 156490 кг. более чем в три раза превосходит китайца. Сенсация-то дутая. А были другие машины потяжелее китайской.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 20:59
      китайцы имеют ввиду из ныне летающих, возможно косяк перевода или неудачная формулировка
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:57
    AG600 Kunlong, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6, может похвастаться максимальной взлетной массой 53,5 тонны. После пяти лет разработки сборка этой машины началась в августе 2014 года, первый полет состоялся в декабре 2017 года.
    Долго собирали. Что характерно китайцы создают собственную крупнотоннажную амфибийную авиацию на агрегатах собственной разработки. Хоть и скопированных, но всё же. Однако Бе-200 я больше симпатизирую, компоновка нравится.