«Шанс Ле Пен»: явка на выборах в парламент Франции бьёт рекорды последних десятилетий

Во Франции проходят парламентские выборы. Напомним, что решение о внеочередных выборах было принято президентом Эммануэлем Макроном после фиаско его партии на выборах в Европарламент. Таким шагом Макрон попытался перехватить инициативу у правых.Оказалось, что явка на выборах бьёт рекорды последних десятилетий. По состоянию на текущий момент (20:30 мск, 19:30 парижское время) явка превысила психологическую отметку в 60 процентов. Такой явки на выборах французских парламентариев не было с 1978 года. Для сравнения, в первом туре парламентских выборов во Франции в 2022 году явка составила 47,5% во втором – и того меньше.Если темпы голосования не снизятся, то ожидается, что к закрытию избирательных участков явка на выборах превысит 65%.При этом большинство экспертов ставят на победу партии «Национальное объединение» (RN). Формальным лидером этой партии является 28-летний Жордан Барделла (сын выходцев из Алжира и Италии), однако реальное партийное лидерство принадлежит Марин Ле Пен.За последние несколько месяцев рейтинги «Национального объединения» выросли как минимум на треть. Это позволило в плане электоральных предпочтений обойти партию Эммануэля Макрона. Если партии Барделла-Ле Пен удастся победить и сформировать коалицию большинства во французском парламенте, то с принятием фактически единоличных решений у Макрона возникнут значительные трудности. Если же победу вдруг одержит партия Макрона, то это будет противоречить и социологическим опросам, и итогам выборов в Европейский парламент. В целом эти выборы называют «шансом Ле Пен».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»