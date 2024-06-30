«Шанс Ле Пен»: явка на выборах в парламент Франции бьёт рекорды последних десятилетий

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«Шанс Ле Пен»: явка на выборах в парламент Франции бьёт рекорды последних десятилетий

Во Франции проходят парламентские выборы. Напомним, что решение о внеочередных выборах было принято президентом Эммануэлем Макроном после фиаско его партии на выборах в Европарламент. Таким шагом Макрон попытался перехватить инициативу у правых.

Оказалось, что явка на выборах бьёт рекорды последних десятилетий. По состоянию на текущий момент (20:30 мск, 19:30 парижское время) явка превысила психологическую отметку в 60 процентов. Такой явки на выборах французских парламентариев не было с 1978 года. Для сравнения, в первом туре парламентских выборов во Франции в 2022 году явка составила 47,5% во втором – и того меньше.



Если темпы голосования не снизятся, то ожидается, что к закрытию избирательных участков явка на выборах превысит 65%.

При этом большинство экспертов ставят на победу партии «Национальное объединение» (RN). Формальным лидером этой партии является 28-летний Жордан Барделла (сын выходцев из Алжира и Италии), однако реальное партийное лидерство принадлежит Марин Ле Пен.

За последние несколько месяцев рейтинги «Национального объединения» выросли как минимум на треть. Это позволило в плане электоральных предпочтений обойти партию Эммануэля Макрона. Если партии Барделла-Ле Пен удастся победить и сформировать коалицию большинства во французском парламенте, то с принятием фактически единоличных решений у Макрона возникнут значительные трудности. Если же победу вдруг одержит партия Макрона, то это будет противоречить и социологическим опросам, и итогам выборов в Европейский парламент. В целом эти выборы называют «шансом Ле Пен».
4 комментария
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 20:33
    На каждого кандидата у ЦРУ есть компромат. Так что после выборов будет песню то что нужно США
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 20:37
      Кто будут песню? Что будет песню? Какую будет песню? wassat
    2. Irokez Звание
      Irokez
      +1
      Сегодня, 20:37
      В США тоже много всяких центров тянущих одеяло на себя. Но главное, что Макрон уже будет не тот, а Ле Пен правого толка и это к интересам Франции ближе чем к Европе и США в целом. Там глядишь выход Франков из сомнительных организация начнётся.
  2. 2я19 Звание
    2я19
    0
    Сегодня, 20:48
    Фасон и расположение кроватей в борделе мало на что влияют. Просто ещё одни выборы без выбора.