«Дело не в плохих характеристиках»: индийская армия исключила из тендера российский карабин АК-19

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«Дело не в плохих характеристиках»: индийская армия исключила из тендера российский карабин АК-19

Индийская армия испытывает острую потребность в современном карабине с 2008 года. Срок службы устаревших 9-мм пистолетов-пулеметов Sterling подходит к концу, и войскам нужно новое оружие в объеме, составляющем 425 тыс. стволов.

Компания BSS Material Ltd вошла в тендер, предложив автомат АК-19 калибра НАТО 5,56x45 мм, но недавно она была исключена из него. Бывший участник конкурса пытается оспорить это решение в суде.



Дело не в плохих оценках характеристик АК-19. Он был отклонен из-за того, что у компании не было достаточного объема финансов для реализации этой программы в случае победы в тендере, который требовал определенного размера банковских гарантий

- говорится в издании IDRW.

АК-19 был разработан специально для экспортного рынка.

Эта версия автомата Калашникова позиционируется как вершина серии АК, имеющая ряд улучшений по сравнению с предшественниками

- отмечается в издании.

Как указывает автор, оружие оснащено новым регулируемым складным прикладом и пистолетной рукояткой, изготовленными из ударопрочного полимера, что обеспечивает повышенный комфорт и удобство для солдат. Он обладает повышенной точностью за счет свободно плавающего цевья, более длинной прицельной линии и прицела с регулируемой апертурой.

Планки Пикатинни позволяют прикреплять различные прицелы, лазерное оборудование и другие тактические аксессуары, предоставляя солдатам больше возможностей индивидуальной настройки. АК-19 может использовать широкий спектр патронов калибра .223 Remington, включая бронебойные, что делает его эффективным против противника, облаченного в бронежилет. Также имеется возможность установки штыка, глушителя и подствольного гранатомета для различных боевых ситуаций.

Как и другое российское огнестрельное оружие, создаваемое для военных, АК-19 проходит строгие испытания, гарантирующие его безупречную работу в суровых условиях.

АК-19 представляет собой довольно интересный вариант для программы карабинов. Его калибр, удобная эргономика и модульная конструкция соответствуют потенциальным требованиям индийской армии

- полагает автор.

23 комментария
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  1. Vechernick Звание
    Vechernick
    -8
    Сегодня, 21:06
    Так и нам в частях этот недо-калаш не нужен
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 21:09
    Тут писали что в Индии на нас обиделись, что мы не поделились с ними технологией гиперзвука на 8-мь махов... Может от обиды наш автомат АК-19 завернули...??? Впрочем, это только догадки ничем не обоснованные...
    1. SSR Звание
      SSR
      +2
      Сегодня, 21:21
      Тут писали что в Индии на нас обиделись, что мы не поделились с ними технологией гиперзвука на 8-мь махов...

      Нет.
      Просто государства пытаются быть гутаперчивыми, что бы и вам, и им, и нам, и в случае "глобального шухера", нас не бить мы с "вами".
      Мир ещё будет перестраиваться, гегемон сдох, надо выторговывать по максимуму.
      Имха.
      1. Товарищ И Звание
        Товарищ И
        +1
        Сегодня, 22:19
        ...гегемон сдох...

        шо, опять?!
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +4
      Сегодня, 21:24
      . Может от обиды наш автомат АК-19 завернули...???

      Значит надо пакистанцам продать))).
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 21:09
    Конечно наша массовая стрелковка лучшая для оснащения войск (это подтверждено всем мировым опытом войн и конфликтов) … но продажи в Индии это отдельные танцы с бубном … там и возможность локализации (разумно) и финансовые гарантии участников и прочее и всё это может длиться несколько лет … и это точно все не про характеристики предлагаемого товара
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +3
      Сегодня, 21:18
      Индия - премиальный рынок. Так что может себе много позволить. Контракт с Индией на выпуск АК-203 в декабре 20213г. стал самым большим экспортным контрактом на российское стрелковое оружие за всю постсоветскую историю, а в денежном выражении – и за всю историю всех типов автомата Калашникова с момента его разработки в 1947 г.
      1. Архитектор Звание
        Архитектор
        +2
        Сегодня, 21:26
        Цитата: blackGRAIL
        в декабре 20213г.

        Наверное мы до этого времени не доживём
      2. Pandemic Звание
        Pandemic
        +1
        Сегодня, 21:32
        возможно дело во впечатлении от 203(РМО), который тяжелее ак74м и не имеет перед ним преимуществ?
  4. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    +3
    Сегодня, 21:12
    Компания BSS Material Ltd
    А что это за богоугодная организация? Так "калашников" свою продукцию продвигает?
    1. Lynnot Звание
      Lynnot
      +4
      Сегодня, 21:22
      А что это за богоугодная организация? Так "калашников" свою продукцию продвигает?

      Какая-нить тюнинг - экспортная прокладка.
  5. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 21:12
    Лучшее - враг хорошего!

    Может, помнят историю с АК-203...
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 21:14
    Индийцы начиная с 2008-го года могли бы и собственный карабин разработать тем самым развить собственную военную промышленность, создать рабочие места. Не говоря про остальные национальные индийские особенности конструкторской школы включая требования к принятию сформулировать более точно. Например основой послевоенного (Великой Отечественной войны) автоматического стрелкового оружия отечественного производства является АК-47 усовершенствованной модернизацией которого является АК-12.
    1. Ярослав Тэккель Звание
      Ярослав Тэккель
      +2
      Сегодня, 21:22
      Некоторым странам просто не дается стрелковка, и этих стран, кажется, большинство. Ну вот, к примеру, французы вроде не дураки косорукие - делают артиллерию, бронетехнику, разные ракеты, в том числе космические, корабли, самолеты военные и гражданские, мирный и немирный атом. А автомат не могут. Туда же англичане, да и американцы с некоторых пор.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 21:24
        Ну вот, к примеру, французы вроде не дураки косорукие - делают артиллерию, бронетехнику, разные ракеты, в том числе космические, корабли, самолеты военные и гражданские, мирный и немирный атом
        Например французский FAMAS достойный образец стрелкового вооружения национальной конструкторской школы.
        1. Ярослав Тэккель Звание
          Ярослав Тэккель
          +2
          Сегодня, 21:33
          Но с доведением его до ума французы не справились и в итоге перешли на "немецкого американца". Хотя тут больше административный провал, чем конструкторский.
          1. oppozite28 Звание
            oppozite28
            0
            Сегодня, 21:37
            Но с доведением его до ума французы не справились и в итоге перешли на "немецкого американца". Хотя тут больше административный провал, чем конструкторский.
            Скорее политический интерес при принятии на вооружение к использованию в армии Франции немецких и американских образцов стрелкового вооружения учитывая членство в НАТО и не только. Конструктивно FAMAS очень любопытный образец за счёт схемы "bullpup", но особенно обращает на себя внимание универсальное в использовании прицельное приспособление, а также наличие сошек в базовой комплектации.
            1. Ярослав Тэккель Звание
              Ярослав Тэккель
              +2
              Сегодня, 21:46
              С буллпапом вообще до сих пор не очень понятно, баг это или фича. Китайцы, например, недавно отказались от буллпапа в пользу традиционной схемы и, если я правильно понял, у израильтян с "Тавором" та же история. Сошки тоже вопрос, идея поставить их на автомат стара как мир (и у нас тоже какие-то потуги в этом направлении с калашом были), но как-то оно на практике не приживается.
              1. oppozite28 Звание
                oppozite28
                -1
                Сегодня, 21:50
                С буллпапом вообще до сих пор не очень понятно, баг это или фича. Китайцы, например, недавно отказались от буллпапа в пользу традиционной схемы и, если я правильно понял, у израильтян с "Тавором" та же история. Сошки тоже вопрос, идея поставить их на автомат стара как мир (и у нас тоже какие-то потуги в этом направлении с калашом были), но как-то оно на практике не приживается.
                Подразделение под названием "Иностранный легион" есть только во французской армии собственно под кого и проектировался FAMAS.
  7. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 21:38
    та и куль на них, пусть сами что нить придумают
  8. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    -1
    Сегодня, 22:01
    У них там танцы со слонами на каждом тендере...
    Вот самим не надоело на одни и те же грабли наступать?
  9. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 22:33
    Вершина развития - все с теми же косяками: не сьёмный компенсатор и убогие прицельные приспособления
  10. malyvalv Звание
    malyvalv
    0
    Сегодня, 22:40
    Чем ближе мы с Китаем, тем меньше шансов нам продавать что либо в Индию из вооружений. Нефть пожалуйста, но оружие это серьёзная зависимость. С этим не шутят. Зависеть в вооружениях от страны, которая очень сильно дружит с потенциальным противником дураков нет.