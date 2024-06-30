«Дело не в плохих характеристиках»: индийская армия исключила из тендера российский карабин АК-19
Индийская армия испытывает острую потребность в современном карабине с 2008 года. Срок службы устаревших 9-мм пистолетов-пулеметов Sterling подходит к концу, и войскам нужно новое оружие в объеме, составляющем 425 тыс. стволов.
Компания BSS Material Ltd вошла в тендер, предложив автомат АК-19 калибра НАТО 5,56x45 мм, но недавно она была исключена из него. Бывший участник конкурса пытается оспорить это решение в суде.
- говорится в издании IDRW.
АК-19 был разработан специально для экспортного рынка.
- отмечается в издании.
Как указывает автор, оружие оснащено новым регулируемым складным прикладом и пистолетной рукояткой, изготовленными из ударопрочного полимера, что обеспечивает повышенный комфорт и удобство для солдат. Он обладает повышенной точностью за счет свободно плавающего цевья, более длинной прицельной линии и прицела с регулируемой апертурой.
Планки Пикатинни позволяют прикреплять различные прицелы, лазерное оборудование и другие тактические аксессуары, предоставляя солдатам больше возможностей индивидуальной настройки. АК-19 может использовать широкий спектр патронов калибра .223 Remington, включая бронебойные, что делает его эффективным против противника, облаченного в бронежилет. Также имеется возможность установки штыка, глушителя и подствольного гранатомета для различных боевых ситуаций.
Как и другое российское огнестрельное оружие, создаваемое для военных, АК-19 проходит строгие испытания, гарантирующие его безупречную работу в суровых условиях.
- полагает автор.
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