«Дело не в плохих характеристиках»: индийская армия исключила из тендера российский карабин АК-19

Дело не в плохих оценках характеристик АК-19. Он был отклонен из-за того, что у компании не было достаточного объема финансов для реализации этой программы в случае победы в тендере, который требовал определенного размера банковских гарантий

Эта версия автомата Калашникова позиционируется как вершина серии АК, имеющая ряд улучшений по сравнению с предшественниками

АК-19 представляет собой довольно интересный вариант для программы карабинов. Его калибр, удобная эргономика и модульная конструкция соответствуют потенциальным требованиям индийской армии