Медиа США: Американские военные базы в Европе переведены в состояние повышенной готовности

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Медиа США: Американские военные базы в Европе переведены в состояние повышенной готовности

Американский канал CNN сообщает о приказе командования США по переводу военных баз Соединённых Штатов в Европе в состояние повышенной готовности.

В материале со ссылкой на официальные лица Пентагона сообщается о том, что решение это было принято в связи с получением американской разведкой данных о «возможных террористических актах».



Из материала американских СМИ:

Полученная разведкой информация свидетельствует о том, что велики риски терактов. Террористическая угроза в отношении военных баз США – наиболее высокая как минимум за последние 10 лет.

На территории Европы находятся десятки военных баз США. Наиболее крупные из них – объекты в Германии и Косово. Там размещены в общей сложности более 80 тысяч американских военных.

Среди прочего американские базы располагаются в Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Бельгии. В упомянутой Италии одной из крупных американских баз является военный объект в Сигонелле на Сицилии. Как известно, именно оттуда американские стратегические разведывательные беспилотники систематически направляются для проведения операций над акваторией Чёрного моря.

В Польше и Румынии расположены военные базы, представляющие собой позиционные районы ПРО США. Это базы в Редзиково и Девеселу.