Советник Минэкономики Германии: Аргумент о войне на Украине как опасности для ФРГ уже не убедителен
Немецкая пресса всё чаще называет причиной проблем в экономике Германии огромную военную помощь, которая Берлином выделяется Украине.
В издании Berliner Zeitung обозреватель Симон Цайзе пишет о том, что Германия превратилась в крупнейшего в Европе финансиста Украины, что не может не сказаться на собственной экономике. Миллиарды евро военной помощи Киеву уже привели к тому, что правительству Германию пришлось нарастить финансовые заимствования для решения внутренних экономических задач. Однако пока это не позволяет вывести экономику Германии из рецессии, в которую она погрузилась. Соответственно, звучат предложения о том, что «нужно жить по средствам», а это автоматически означает, что от ряда программ правительству Шольца придётся отказаться.
Немецкий экономист Йенс Зюдекум, член научного совета Минэкономики Германии:
По словам Зюдекума, совершенно непонятно, где правительству Шольца взять деньги на реализацию проектов, способных стать импульсом для экономического развития:
Эксперт считает, что в любом случае придётся сокращать расходы, будь то поддержка Украины, социальные выплаты или инвестиции.
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