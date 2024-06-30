Советник Минэкономики Германии: Аргумент о войне на Украине как опасности для ФРГ уже не убедителен

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Советник Минэкономики Германии: Аргумент о войне на Украине как опасности для ФРГ уже не убедителен

Немецкая пресса всё чаще называет причиной проблем в экономике Германии огромную военную помощь, которая Берлином выделяется Украине.

В издании Berliner Zeitung обозреватель Симон Цайзе пишет о том, что Германия превратилась в крупнейшего в Европе финансиста Украины, что не может не сказаться на собственной экономике. Миллиарды евро военной помощи Киеву уже привели к тому, что правительству Германию пришлось нарастить финансовые заимствования для решения внутренних экономических задач. Однако пока это не позволяет вывести экономику Германии из рецессии, в которую она погрузилась. Соответственно, звучат предложения о том, что «нужно жить по средствам», а это автоматически означает, что от ряда программ правительству Шольца придётся отказаться.



Немецкий экономист Йенс Зюдекум, член научного совета Минэкономики Германии:

Аргумент о том, что война на Украине представляет собой непредвиденную чрезвычайную ситуацию для Германии, уже не убедителен спустя два года после начала войны. Было бы иначе, если бы Дональд Трамп был избран президентом США и объявил о своем выходе из НАТО. Тогда вы можете утверждать, что возникла чрезвычайная ситуация, но мы не будем знать, произойдет ли это до ноября или нет.

По словам Зюдекума, совершенно непонятно, где правительству Шольца взять деньги на реализацию проектов, способных стать импульсом для экономического развития:

Непонятно, где взять эти деньги, если только не украсть…

Эксперт считает, что в любом случае придётся сокращать расходы, будь то поддержка Украины, социальные выплаты или инвестиции.
3 комментария
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  1. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    0
    Сегодня, 21:31
    потому что экономика Германии очень сильно выигрывала от покупки наших ресурсов, они покупали у нас ресурсы а продавали готовые изделия где прибыль была уже на другом уровне.
    а щас цена на ресурсы для германии увеличилась намного. вот и результат. а дальше скорее всего будет только хуже
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 21:51
    Взвалили на себя бремя "дружбы" с США ну что же это ваш выбор. США прекрасно умеют "иметь" друзей в своё удовольствие. Поддержка Украины в пользу США и в ущерб интересам собственной страны это очень "круто". good
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 22:08
    Так в том и смысл, что украсть... у. России..