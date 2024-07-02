Авианосцы будут рыдать по «Тике»
Не знаю, но очень хотел бы это узнать, а что думают в командовании ВМФ США господа адмиралы на тему того, что через 4 года у них на флоте не окажется ни одного крейсера типа «Тикондерога»?
Согласно планам, самый долгоживущий класс военных кораблей ВМС США, крейсера, исчезнет через четыре года, положив конец 143 годам непрерывной службы. Последний из ракетных крейсеров класса «Тикондерога» планируется вывести из эксплуатации в 2027 году, убрав из вооружения флота более 1500 пусковых ракетных шахт.
Вообще это более чем серьезная цифра, и чем ее собираются заменить – это большой вопрос.
13 ракетных крейсеров типа «Тикондерога», о которых идет сейчас речь, являются представителями второй половины серии из 27 кораблей, введенных в строй в период с 1983 по 1994 год. То есть, самому молодому кораблю исполнилось 30 лет. Первая половина серии (14 кораблей) уже практически выведена из состава флота, да и от второй на службе находится всего 4 корабля, остальные 9 выведены в резерв. Мы знаем, что такое американский резерв кораблей, это почетная стоянка перед утилизацией, если не случится чуда в виде какого-либо крупномасштабного замеса и корабли будут отозваны.
Но чудеса в американском флоте случаются крайне редко, а потому судьба крейсеров ясна, понятна и печальна.
Жаль «Тикондероги»? О, конечно, нет! Это же были хорошие корабли, поэтому их вывод – хорошая новость, в отличие, скажем, от литоралов. Многие с неодобрением восприняли новость о том, что корабли класса LCS будут выведены из состава флота США и утилизированы за полной несостоятельностью. Могло же быть лучше, эти корыта могли еще лет десять пить деньги из бюджета, что на руку нам и совершенно не полезно американцам.
Но вот – одумались…
Что же касается «Тикондерог», то там все весьма однозначно.
Крейсер типа «Тикондерога» задумывался как многоцелевой боевой корабль, способный вести надводную, противокорабельную и противолодочную борьбу. Однако основной упор был сделан именно на противовоздушную борьбу. Этот класс кораблей постепенно развил способность поражать практически все воздушные и космические угрозы, от противокорабельных ракет, летающих на высоте 10 метров над вершинами волн, до спутников на низкой околоземной орбите.
С тех пор корабли несут службу непрерывно, и в течение более чем 40 лет ВМС США всегда выделяли один крейсер в качестве основного средства воздушной обороны для каждой развернутой авианосной ударной группы. Именно «Тики», как их называют на флоте (или уже называли) выполняли задачи по прикрытию кораблей от угроз с воздуха, а входящие в состав АУГ эсминцы «Арли Берк» выполняли роль носителей противокорабельного, противолодочного и тактического вооружения.
Конечно, «Арли Берк» способен бороться с воздушными целями ничуть не хуже крейсера, но тут есть один маленький нюанс, который способен объяснить многое.
Так вышло, что крановое оборудование американских кораблей и конструкция ячеек УВП Mark 41 не позволяет принимать с судов снабжения и перезаряжать в море такие виды вооружения, как крылатые ракеты «Томагавк» и тактические ракеты NTACMS (корабельный вариант мобильной тактической баллистической ракеты MGM-140 ATACMS). Это можно было сделать только на базе.
Из-за этого и получилось такое разделение обязанностей: эсминцы грузились тактическим и противолодочным вооружением (кроме того, у «Арли Берков» 2 и 3 серии было уже лучше радиолокационное вооружение, что немаловажно), да, в качестве противолодочного корабля «Арли Берк» был лучше, чем «Тикондерога», а крейсер «под завязку» набивали ракетами ПВО.
Учитывая, что у «Тики» было 122 пусковые ячейки против 90 (1 серия) или 96 у «Арли Берка», получалось, что в случае применения боезапас крейсера был предпочтительнее.
«Арли Берк» в ударном варианте (война в Персидском заливе) брали 56 крылатых ракет BGM-109 «Томагавк», 24 ракеты ПВО RIM-66 SM-2 и 10 противолодочных RUM-139 VL-ASROC.
Типовая загрузка «Тикондероги» состояла из 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 ПЛУР ASROC и 80 ЗУР «Стандарт-2». Понятно, что «Томагавки» согласно поставленной задачи могли не грузиться, а заменяться «Стандартами». 106 зенитных ракет – согласитесь, это очень много в те времена и почти достаточно сегодня.
Но почему «Тики» перестали быть актуальны?
А они не перестали. Вообще помимо того, что у «Тики» больше пусковых ячеек, у корабля есть еще одно очень важное преимущество перед эсминцем: размеры. Да, «Тикондерога» на треть больше, чем «Арли Берк», поэтому неся примерно одинаковое радиоэлектронное оснащение (AN/SPY, Aegis и прочие компоненты), крейсер мог позволить разместить в своих помещениях группу анализа и управления воздушным боем.
То есть, швыряться ракетами из своих ячеек эсминец мог ничуть не хуже крейсера. Тактически. Но командный пункт противовоздушной обороны всегда размещался на крейсере, потому что требовал дополнительных вычислительных мощностей и – самое главное – дополнительных членов экипажа, которые работали на этих мощностях, определяя стратегические задачи и тактический рисунок боя.
«Тикондерога» в составе АУГ всегда играла роль штаба ПВО, потому что там это было можно делать с максимальным комфортом и эффективностью. И то, и другое весьма важные составляющие успеха.
В период после окончания холодной войны корабли часто использовались для запуска крылатых ракет «Томагавк» по наземным целям противника в различных операциях. Но тогда у США просто не было противников, которые могли что-то противопоставить в воздухе. Сегодня, когда произошло возвращение к противовоздушной войне, корабли оказались просто слишком стары, чтобы продолжать службу что в качестве центров ПВО эскадры, что в качестве лидеров эсминцев.
Но так ли это? Если провести параллели и сравнения с советскими кораблями, которые служат до сих пор в российском флоте, то нет.
Давайте посмотрим на список пяти кораблей, которые уже списаны и разобраны на лом в процессе утилизации.
«Тикондерога». Прослужил 21 год и 252 дня.
«Йорктаун». Прослужил 20 лет и 159 дней.
«Винсеннес». Прослужил 19 лет и 359 дней.
«Вэлли Фордж». Прослужил 18 лет и 225 дней.
«Томас Гейтс». Прослужил 18 лет 116 дней.
Как видите, не очень-то и много. Но здесь, конечно, вопрос как служить. Если стоять у причальной стенки, ничего не делая, то срок службы может оказаться как у подводной лодки проекта 641 «Запорожье». С 1970 по 2020 год, то есть, ровно 50 лет.
Да, первые 10-15 лет лодка активно использовалась, посетила Кубу, Тунис, но последние 30 лет под флагом Украины… Впрочем, вы все знаете не хуже.
А вот американские крейсера использовались всерьез. Потому, прямо скажем, их состояние и подошло к такому печальному и закономерному концу, весь до сути, на один атомный авианосец приходилось 2 крейсера. И мотаться им пришлось очень даже душевно все эти 40 лет.
Сказать, что в США ничего не делали, а только гоняли в хвост и в гриву, конечно, нельзя. Времени и денег улетало – можно только позавидовать, и, если первая серия кораблей довольно быстро сошла со сцены в резерв, то вот вторую тащили изо всех сил по тем самым причинам, потому что реально заменить «Тику» было нечем.
К середине 2013 года два крейсера завершили модернизацию корпуса, механических и электрических систем, а восемь крейсеров прошли полную модернизацию боевых систем. Это модернизация вычислительных мощностей системы Aegis с установкой новых компьютеров и сетей, модернизация радиолокационной системы SPQ-9B, обеспечивающая повышенные возможности управления огнем ПВО, оптоволоконная передача данных и обновление программного обеспечения, а также модификации системы вертикального пуска, позволяющие двум модулям из 8 ячеек каждый вести огонь ракетами RIM-162 ESSM.
Самые последние пакеты обновлений крейсеров включают ракеты SM-6 и военно-морскую систему интегрированного управления огнем с воздуха (NIFC-CA). Еще одно обновление - усовершенствование гидролокатора SQQ-89A (V) 15 с многофункциональной буксируемой антенной. Это значительно повысило противолодочные возможности крейсеров, которые, стоит признать, были не на высоте.
Модернизация корпуса, гидролокатора, радара, электрических, компьютерных систем и вооружения может стоить до 250 миллионов долларов за корабль.
Но, как говорится, уцелели не все. В начале 2000-х годов ВМС США списали первые пять кораблей этого класса, на которых использовались устаревшие двухбалочные пусковые установки ракет Mk.26. За последние годы служба вывела из эксплуатации еще семь крейсеров. Возраст и активная эксплуатация кораблей сделали их сложными в ремонте и дорогими в обслуживании.
По данным Naval News, ВМС США спишут оставшиеся корабли до 2030-х года. Усилия по модернизации не смогли решить проблемы кораблей, и ВМС хотят избавиться от них всех в течение следующих трех лет.
И вот тут возникает вопрос: а дальше кто?
По всем раскладам, какой-то класс кораблей должен был бы сменить «Тикондерогу». Раз крейсера изначально должны были служить телохранителями авианосцев, линкоров и больших десантных кораблей, защищая их от авиационных и ракетных налетов. Корабли также могли выступать в качестве флагмана для надводной оперативной группы, оперативного соединения без авианосца или десантного корабля, с двумя или тремя другими эсминцами.
Уход «Тикондерог» на пенсию назревал давно, и было несколько попыток найти им замену. По разным причинам, главным образом из-за недостатка финансирования военно-морской службы и неправильных решений, корабли будущего так и не вышли из стадии концепции. Сегодня ВМС США планируют заменить крейсера будущим DDG(X), новым эсминцем с управляемыми ракетами, который будет иметь всего 96 ракетных шахт по сравнению со 122 у «Тикондероги».
Но что есть DDG(X)? Корабль, который по идее призван заменить три типа кораблей: крейсера типа «Тикондерога», эсминцы типа «Арли Бёрк» и «Замволт», с которым тоже все пошло не туда, куда было надо.
Эсминец, который по водоизмещению крупнее крейсера. 13 500 тонн против 9 800 у «Тики». О ходовых качествах даже в теории пока ноль, известно, что вооружен этот эсминец-переросток будет стандартным 127-мм орудием Mk 45 Mod 4, а плане ракетного вооружения иметь три блока системы вертикального запуска Mark 41 (VLS) по 32 ячейки, то есть, 96 ячеек. Плюс 42 пусковых ячейки в двух блоках с ракетами ПВО RIM-116.
В целом – достаточно зубастый корабль, естественно, с более совершенной электроникой и датчиками.
Проблема в том, что к 2030 году все «Тики» будут отправлены на финал своей истории, а вот на смену им ничего не придет.
Постройка первого эсминца по проекту DDG(X) запланирована на 2032 год, но весь вопрос в том, что не постигнет ли проект DDG(X) участь проекта СG(X), крейсера, который должен был по замыслам, сменить «Тикондерогу»?
Тут стоит вспомнить, сколько времени ушло на разработку и постройку «Замволта». Начало проекта – 1997 год. К строительству приступили в 2007 году, если отправной точкой считать заключение контракта. А заложен первый корабль серии был в 2009 году. Спуск на воду состоялся в 2013 году, а допилили корабль до кондиции в 2016-м.
За это время проект крейсера СG(X) в 2010 году приказал долго жить и был закрыт. Чем закончится история DDG(X), сказать пока сложно. Но за последние 30 лет флот США успешно похоронил не одну программу строительства боевых кораблей, начиная от DD21 и заканчивая «Замволтом» и литоралами. «Арли Берк» - это последний массовый успех проекта корабля для ВМС США, ну и «Форд», который все еще доводят до кондиции.
Между тем, коль речь у нас пошла о том, что в США не раз объявили Китай своим основным противником на море и все следующие военные конфликты в планах отрабатывают против НОАК, то стоит заметить, что у китайцев с крейсерами сопровождения авианосцев все в порядке.
«Ренхай» или тип 055 в Китае считают эсминцем, но в НАТО его полагают крейсером. 11 000 тонн стандартного водоизмещения (13 000 в полном грузе) – это очень даже почти «Замволт». А вооружение как раз совсем не как у будущих американских DDG(X), а покруче:
- 130-мм орудие H/PJ-45;
- 11-ствольная 30-мм система H/PJ-11 CIWS;
- 1 ПУ на 24 ячейки зенитно-ракетной установки малой дальности HQ-10;
- 112 ячеек ПУ вертикального старта GJB 5860-2006 VLS.
Это практически «Тикондерога», вопрос только в том, умеет ли китайский корабль в лидирование. Судя по тому, что пишут в иностранной прессе и китайские СМИ – умеет. Места там более чем достаточно, про электронику тактично умолчим.
Зато заметим, что ВМФ НОАК уже оперирует восемью такими кораблями. Учитывая наличие еще 30 с лишним эсминцев предыдущего проекта 052, получается вообще не очень приятная для американцев картинка. Бесспорно, «Арли Берк» - это очень достойные корабли, хоть и в возрасте, но модернизированные со всем тщанием и прилежанием за огромные (сопоставимые с постройкой дизель-электрической подводной лодки) деньги.
Смогут ли «Арли Берки» реально обеспечить безопасность авианосцев и других кораблей в намечающемся противостоянии двух сил – вопрос. Даже теоретически это очень интересно, а как может получиться на практике…
Если к 2032 году американские компании не выкатят новый эсминец в металле, ситуация будет не очень оптимистичной для американского флота, продолжающего играть мускулами. Через восемь лет «Арли Берки» не помолодеют точно, а вот два десятка крейсеров проекта 055 будут весьма внушительной силой.
Вообще в 2030 году будет очень интересно сравнить два флота, американский и китайский в их реальном состоянии дел. Вполне возможно, что все будет не очень красочно, несмотря на сотни миллиардов долларов, которые падают в черную дыру американского флота.
А пока «Тикондероги» уходят в историю, подводя тем самым финальную черту под многолетней службой американский крейсеров.
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