Российские войска продвинулись на северо-востоке Карловки, а также освободили не менее 8 кв. км территории в направлении села Прогресс

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Российские войска продвинулись на северо-востоке Карловки, а также освободили не менее 8 кв. км территории в направлении села Прогресс

Продолжающееся наступление российское армии в районе Карловского водохранилища привело к очередному успеху наших войск. Стало известно о том, что противник потерял позиции в северо-восточной части Карловки, на южном берегу водохранилища.

Противник отходит из садового товарищества «Рассвет». Соответственно, это расширяет площадь присутствия ВС РФ на данной местности.



Учитывая тот факт, что центральная часть села Карловка находится в относительной низменности, у противника мало шансов сохранить за собой контроль над населённым пунктом, не говоря уже о том, чтобы вернуть утраченные ранее части села под свой контроль.



Одновременно с этим успеха российская армия достигла на Покровском направлении. Общая площадь освобождённых за сутки территорий в районе Евгеновки и Лозоватского составила не менее 8 квадратных километров.



Это позволило значительно продвинуться в направлении важного для ВСУ транспортного узла Прогресс, одна из дорог к которому идёт с севера, где располагается маршрут Покровск-Константиновка.