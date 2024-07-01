Российские войска продвинулись на северо-востоке Карловки, а также освободили не менее 8 кв. км территории в направлении села Прогресс
0
Продолжающееся наступление российское армии в районе Карловского водохранилища привело к очередному успеху наших войск. Стало известно о том, что противник потерял позиции в северо-восточной части Карловки, на южном берегу водохранилища.
Противник отходит из садового товарищества «Рассвет». Соответственно, это расширяет площадь присутствия ВС РФ на данной местности.
Учитывая тот факт, что центральная часть села Карловка находится в относительной низменности, у противника мало шансов сохранить за собой контроль над населённым пунктом, не говоря уже о том, чтобы вернуть утраченные ранее части села под свой контроль.
Одновременно с этим успеха российская армия достигла на Покровском направлении. Общая площадь освобождённых за сутки территорий в районе Евгеновки и Лозоватского составила не менее 8 квадратных километров.
Это позволило значительно продвинуться в направлении важного для ВСУ транспортного узла Прогресс, одна из дорог к которому идёт с севера, где располагается маршрут Покровск-Константиновка.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация