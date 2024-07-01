Украина может придумать модель. Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией. Пока что у нас есть только такая модель

Украина может провести переговоры с Россией, но не напрямую, а через посредников. С таким заявлением выступил нелегитимный украинский президент Зеленский.Киев рассматривает вопрос переговоров с Россией через посредников, поскольку не желает общаться напрямую. По словам Зеленского, такой опыт общения с российской стороной у Украины есть, через посредников была заключена так называемая «зерновая сделка». В случае согласия Киева на переговоры будущие посредники должны будут предложить модель выхода из кризиса, а власти Украины их рассмотрят и выберут того, через кого будут общаться с Москвой.- заявил Зеленский.Как отмечают эксперты, в последнее время риторика Зеленского поменялась. Ранее он категорически отвергал сам факт переговоров с Россией, сейчас же он их принимает, но пока с оговорками. При этом разговора о «формуле мира» с выводом российских войск за пределы территории Украины и возвращении всех украинских регионов уже не идет.Накануне эксперт, близкий к офису президента Украины, заявил, что потеря части территории не является проигрышем, самое главное — это сохранить Киев и выход к морю.