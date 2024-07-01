Зеленский назвал условия возможных переговоров Украины с Россией
2
Украина может провести переговоры с Россией, но не напрямую, а через посредников. С таким заявлением выступил нелегитимный украинский президент Зеленский.
Киев рассматривает вопрос переговоров с Россией через посредников, поскольку не желает общаться напрямую. По словам Зеленского, такой опыт общения с российской стороной у Украины есть, через посредников была заключена так называемая «зерновая сделка». В случае согласия Киева на переговоры будущие посредники должны будут предложить модель выхода из кризиса, а власти Украины их рассмотрят и выберут того, через кого будут общаться с Москвой.
Украина может придумать модель. Подобная модель была применена первый раз на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а мы договаривались с ООН, а также с Турцией. Пока что у нас есть только такая модель
- заявил Зеленский.
Как отмечают эксперты, в последнее время риторика Зеленского поменялась. Ранее он категорически отвергал сам факт переговоров с Россией, сейчас же он их принимает, но пока с оговорками. При этом разговора о «формуле мира» с выводом российских войск за пределы территории Украины и возвращении всех украинских регионов уже не идет.
Накануне эксперт, близкий к офису президента Украины, заявил, что потеря части территории не является проигрышем, самое главное — это сохранить Киев и выход к морю.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация