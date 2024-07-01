Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место

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Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место

Во Франции публикуются предварительные результаты первого тура парламентских выборов. Как и показывали социологические опросы до проведения голосования, предпочтение граждане Пятой республики отдали главным образом партии «Национальное объединение» (RN). Партию возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако реальное политическое лидерство в ней - за Марин Ле Пен.

По последним данным, за «Национальное объединение» свои голоса отдали 33,5% французов, посетивших избирательные участки. Второе место занимает левая коалиция – «Новый народный фронт», набравшая около 28,5% голосов. Партия президента Макрона на этот раз заняла лишь третье место, записав в свой актив лишь 22% голосов.



Соответственно, этот результат Макрон и Ко точно не могут записать в свой актив. Мало того, Макрону, принявшему около 20 дней назад решение о внеочередных выборах, не удалось изменить политическую повестку и вырвать пальму первенства у партии Барделла-Ле-Пен.
Напомним, что 7 июля во Франции пройдёт второй тур парламентских выборов, когда окончательно определится состав парламента.

Оценивая итоги первого тура, французские эксперты считают, что «Национальное объединение» получит не менее 250 кресел, «Новый национальный фронт» - около 200, а вот у партии президента Макрона будет не более 80 мандатов. Всего во французском национальном собрании 577 кресел. То есть, поддержки со стороны парламента Макрону, потерпевшему серьёзное политическое поражение, в одобрении тех или иных его решений ждать более не придётся…
28 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:30
    «Партия Макрона потерпела поражение» —

    — Макнули Макрона ...
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 06:33
      Надеюсь дерьма было много, чтоб с головой? laughing
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:00
        Диктатор Микрон лишился поддержки избирателей и парламента. yes good
        Да и военные не очень то его и поддерживают. laughing
        На фото жабоеды на Украине одели фото Микрона на свинью. bully
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 08:03
      Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре

      Ещё будет 2-3 тур и там без сомнения макарон победит. Главное "простимулировать " избирком и проценты будут какие нужно.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 06:32
    По мощам и елей!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 06:35
    М-да, хрен редьки не слаще... negative
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +5
      Сегодня, 06:47
      Тут вы не правы! По данным хим анализов содержание сахаров в хрене выше чем в редьке. Дело во вкусовых рецепторах.
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        +4
        Сегодня, 06:54
        Это ничего не значит. Если помните, вполне успешно Макрон проводил непопулярные законы и решения без поддержки парламента, мотивируя их "чрезвычайностью". Кроме того, он имеет право распустить парламент в случае если парламент не одобрит какой-нибудь важный, чрезвычайный закон...
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 07:26
          Но до бесконечности в эту "игру" играть невозможно.
        2. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +4
          Сегодня, 08:14
          В течение года после избрания нижней палаты президент Франции не может её распустить по своему желанию. Кроме того, он не имеет права по своему желанию распустить её в последний год своего нахождения на президентской должности. За исключением этих двух периодов, французский президент может распустить нижнюю палату даже без объяснения причин. Достаточно перед этим проконсультироваться с председателями Нацсобрания и Сената. Причем советы председателей президент может выслушать, но не обязан им следовать. С другой стороны, по французскому законодательству есть ситуации, когда президент обязан распустить нижнюю палату, даже если не желает этого. Наконец, в период чрезвычайного положения Нацсобрания распускать нельзя, и оно действует в этот период в непрерывном режиме.
        3. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +2
          Сегодня, 08:15
          Дело в том, что, несмотря на большие полномочия президента, законопроекты во Франции представляет парламенту не он, а премьер-министр.
        4. Комментарий был удален.
        5. fif21 Звание
          fif21
          +2
          Сегодня, 08:18
          Цитата: Monster_Fat
          Это ничего не значит.

          Это значит , что народ Франции , не любит шестерок США ! Макорона это самая шестерка , усердно вылизывающая сапоги заокеанского хозяина , и желающая уничтожения своих граждан , в угоду США ! hi
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +1
        Сегодня, 07:23
        А в луке витамина С больше, чем в лимоне
  4. Fantazer911 Звание
    Fantazer911
    +1
    Сегодня, 06:53
    Французы не настроены разорятся как немчура в помощи окраины, своих забот хватает, да и делить французам с Россией не чего, а быть пешкой в руках США как Шольц, многие французы ну не желают , вот и терпит поражение макрон любитель бабушек!
  5. Johnson Smithson Звание
    Johnson Smithson
    +2
    Сегодня, 06:53
    Оценивая итоги первого тура, французские эксперты считают, что «Национальное объединение» получит не менее 250 кресел

    это мало, им надо абсолютное большинство, чтобы противостоять левым и партии Макрона,
    посмотрим как во втором туре будет
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 07:18
    . Партию возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако реальное политическое лидерство в ней - за Марин Ле Пен

    Барделла как станет президентом, так и полетит Ле Пен квверху мехом
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Сегодня, 08:16
      Сейчас парламентские, а не президентские выборы.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 07:19
    Партию возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако реальное политическое лидерство в ней - за Марин Ле Пен.

    Блин, сплошные геронтофилы...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 07:19
    Поменяют шило на мыло , а реально ничего не изменится.
  9. Волк Звание
    Волк
    +3
    Сегодня, 07:21
    Макрон и эго хазаеви уничтожили Францию и еще что бы прикрывать уничтожены толкают Францию в войну с Русскими. Народ там нет тупой , все видят. Жалко что ни Ле Пен нити левые ничего лучше, паразити которые на Бога и народ не дают 5 копейки. Тоже над ими хозяевами которые правят Французами.
    1. maxvlm Звание
      maxvlm
      0
      Сегодня, 09:08
      и еще что бы прикрывать уничтожены толкают Францию в войну с Русскими... паразити которые на Бога и народ не дают 5 копейки..
      А по русски написать умеешь?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 09:16
        Он иностранец lol Пишет по-русски как умеет. Не всякий может написать по-русски не используя переводчик. Он интересуется как правильно составлять предложения. Можете ему подсказать
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 07:22
    Пора платить за реформы.
  11. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 07:22
    В фильме "Калигула" тоже был Макрон.Ему оторвали голову в Колизее.Интересно,а этот Макрон сам повесится?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:23
    У Макрона есть козырь ,французское мордобитие на выборах между левыми и правыми.До 7 июля во Франции будет весело.
  13. иван2022 Звание
    иван2022
    +3
    Сегодня, 07:37
    Франция ещё жива. Судя по тому, что там реально нет пожизненых монархов, не состоящих вообще ни в какой партии и поэтому не отвечающих ни за что ни перед какой организацией в своей собственной стране laughing
    Как говорят во Франции: "Отречемся от старого мира!"
  14. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 08:01
    А что удивительного? Макарон и его банда защищают интересы французов? Нет, они вообще непонятно чем занимаются.
  15. maxvlm Звание
    maxvlm
    +1
    Сегодня, 09:13
    Надеюсь, Франция скоро будет шестой республикой.
    Франция это страна реформ, перемен, страна, стремящаяся обогнать время.