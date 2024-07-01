Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место
Во Франции публикуются предварительные результаты первого тура парламентских выборов. Как и показывали социологические опросы до проведения голосования, предпочтение граждане Пятой республики отдали главным образом партии «Национальное объединение» (RN). Партию возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако реальное политическое лидерство в ней - за Марин Ле Пен.
По последним данным, за «Национальное объединение» свои голоса отдали 33,5% французов, посетивших избирательные участки. Второе место занимает левая коалиция – «Новый народный фронт», набравшая около 28,5% голосов. Партия президента Макрона на этот раз заняла лишь третье место, записав в свой актив лишь 22% голосов.
Соответственно, этот результат Макрон и Ко точно не могут записать в свой актив. Мало того, Макрону, принявшему около 20 дней назад решение о внеочередных выборах, не удалось изменить политическую повестку и вырвать пальму первенства у партии Барделла-Ле-Пен.
Напомним, что 7 июля во Франции пройдёт второй тур парламентских выборов, когда окончательно определится состав парламента.
Оценивая итоги первого тура, французские эксперты считают, что «Национальное объединение» получит не менее 250 кресел, «Новый национальный фронт» - около 200, а вот у партии президента Макрона будет не более 80 мандатов. Всего во французском национальном собрании 577 кресел. То есть, поддержки со стороны парламента Макрону, потерпевшему серьёзное политическое поражение, в одобрении тех или иных его решений ждать более не придётся…
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