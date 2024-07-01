Партия Макрона потерпела поражение в 1-м туре парламентских выборов во Франции, заняв лишь третье место

Во Франции публикуются предварительные результаты первого тура парламентских выборов. Как и показывали социологические опросы до проведения голосования, предпочтение граждане Пятой республики отдали главным образом партии «Национальное объединение» (RN). Партию возглавляет 28-летний Жордан Барделла, однако реальное политическое лидерство в ней - за Марин Ле Пен.По последним данным, за «Национальное объединение» свои голоса отдали 33,5% французов, посетивших избирательные участки. Второе место занимает левая коалиция – «Новый народный фронт», набравшая около 28,5% голосов. Партия президента Макрона на этот раз заняла лишь третье место, записав в свой актив лишь 22% голосов.Соответственно, этот результат Макрон и Ко точно не могут записать в свой актив. Мало того, Макрону, принявшему около 20 дней назад решение о внеочередных выборах, не удалось изменить политическую повестку и вырвать пальму первенства у партии Барделла-Ле-Пен.Напомним, что 7 июля во Франции пройдёт второй тур парламентских выборов, когда окончательно определится состав парламента.Оценивая итоги первого тура, французские эксперты считают, что «Национальное объединение» получит не менее 250 кресел, «Новый национальный фронт» - около 200, а вот у партии президента Макрона будет не более 80 мандатов. Всего во французском национальном собрании 577 кресел. То есть, поддержки со стороны парламента Макрону, потерпевшему серьёзное политическое поражение, в одобрении тех или иных его решений ждать более не придётся…

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