Начальник ГШ ВС Белоруссии: Рядом с белорусскими границами развернуто 10 тактических батальонных групп НАТО

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Начальник ГШ ВС Белоруссии: Рядом с белорусскими границами развернуто 10 тактических батальонных групп НАТО

НАТО продолжает стягивать силы к границам Белоруссии, размещая их в непосредственной близости от белорусских рубежей. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

На сегодняшний день у границ Белоруссии сосредоточено порядка 20 тысяч военнослужащих НАТО, объединенных в 10 тактических батальонных групп. Причем больше половины из них американские. Белорусские военные внимательно наблюдают за действиями альянса, готовые в любой момент дать отпор.



Из них шесть — это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное. (...) Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает. (...) Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают.

- заявил представитель Минобороны РБ, добавив, что белорусская армия обучена применению тактического ядерного оружия и применит его в случае опасности со стороны НАТО.

Недавно страны Прибалтики и Польша приняли решение отгородиться от Белоруссии и России новой линией обороны с фортификационными сооружениями, минными полями и долговременными огневыми точками. Вот только хотят они все это построить за счет Евросоюза и требуют от Брюсселя выделения средств на «защиту» от Москвы и Минска.
14 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +6
    Сегодня, 06:58
    На сегодняшний день у границ Белоруссии сосредоточено порядка 20 тысяч военнослужащих НАТО, объединенных в 10 тактических батальонных групп. Причем больше половины из них американские.
    мерикатос замутит войнуху, сам свалит, а будут воевать поляковские, да трибалты.
    1. Военком77 Звание
      Военком77
      +4
      Сегодня, 07:03
      «Белорусские военные внимательно наблюдают за действиями альянса, готовые в любой момент дать отпор.»

      Надеюсь что так оно и есть. Нападать будут с трех сторон, с юга, запада и севера. Территория простреливается вся. Сувалкский коридор надо пробивать потом еще. Надеюсь белорусы мобилизуют тысяч двести штыков чтобы противостоять 10 бтг
      1. Волк Звание
        Волк
        +10
        Сегодня, 07:07
        А когда Белорусы подвели ? В ВОВ потеряли 30% населениях и давали жестки отпор нацистам .
        1. Военком77 Звание
          Военком77
          +6
          Сегодня, 07:09
          Согласен. Партизаны были молодцы - рельсовая война
  2. syrom-dmitriy Звание
    syrom-dmitriy
    +1
    Сегодня, 07:18
    Думалл очередное кидалово русских на деньги будет осенью (где-то 30%) Теперь и правда страшно, т.к. до кидка месяц, от силы полтора после скоплений войск НАТО вблизи нашей границы.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 07:37
      Что за кидок на деньги? Непонятно просто request
      Может хоть поясните
      1. syrom-dmitriy Звание
        syrom-dmitriy
        -2
        Сегодня, 07:41
        Управляемая ФСБ гиперинфляция. Кто на чём сидит, тот всё и имеет. Периодичность где-то 4 года, но за месяц НАТО обязательно "баловать начинает у наших границ".
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +1
          Сегодня, 07:45
          С рублём вообще непонятно что творится. Он то укрепляется до 89 за евро, то падает до 95. И так по нескольку раз в неделю. Почему незнаю. Возможно биржи валютные мутят
  3. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 07:35
    Что такое батальон, его численность я знаю, а что такое батальонная группа?
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 07:41
      Среднее значение 600 - 800 бойцов с техникой.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 07:43
        И в чём тогда отличие? Модная формулировка? request
        1. Олег Апушкин Звание
          Олег Апушкин
          0
          Сегодня, 07:47
          Здесь Вы правы, всё течёт и меняется к армии это тоже относится.
        2. Serg 122 Звание
          Serg 122
          0
          Сегодня, 09:01
          Нет, это сводная, усиленная группировка.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 07:47
      Бтг способна действовать самостоятельно на удалении от основных войск. В неё входит как бронетехника, так и пво.