«Это позор»: Британский адмирал раскритиковал состояние ядерной инфраструктуры Соединенного королевства

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«Это позор»: Британский адмирал раскритиковал состояние ядерной инфраструктуры Соединенного королевства

Ядерная инфраструктура Великобритании устарела и не способна обеспечить безопасность Соединенного королевства в должной мере. Об этом заявил британский адмирал и бывший первый лорд Алан Уэст.

Адмирал раскритиковал состояние ядерных сил Великобритании, заявив, что единственный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с борта атомной субмарины в начале этого года закончился провалом. По словам Уэста, на сегодняшний день Великобритания уязвима как никогда, поскольку ядерный щит не функционирует.



Давайте не будем притворяться. Это позор.

- заявил Уэст.

За последние 24 года Великобритания провела всего лишь 5 испытательных пусков баллистических ракет, последний относительно удачный из которых был в 2016 году, когда ракета все же стартовала, но в полете отклонилась от курса и самоликвидировалась. Последний, проведенный в январе этого года, закончился полным провалом. Запущенная с борта подводной лодки баллистическая ракета упала рядом с субмариной, на которой в это время были министр обороны Грант Шэппс и первый морской лорд, командующий ВМС королевства, адмирал Бен Ки.

Да и с атомными субмаринами у Великобритании не все так хорошо, как пытаются представить в Лондоне. Британская программа замены атомных подводных лодок стратегического назначения типа Vanguard (Авангард) на новые типа Dreadnought (Дредноут) снова забуксовала, что привело к продлению сроков эксплуатации старых субмарин до 30-х годов.
11 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 07:22
    Давайте не будем притворяться. Это позор.
    - заявил Уэст.

    Да. Это позор!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 07:24
    «На сегодняшний день Великобритания уязвима как никогда» —

    — Сидите на своём острове тихо,никто вас "уязвлять" и не будет ...
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 07:34
      Не смогут тихо, самолюбие и самомнение не позволит. а так же генетическая память о том, что была "владычицей морской".
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 07:41
        с генетикой томми уже не дружат, а с пуском... так пусть радуются, что лодка не затонула.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:40
      Уже столько заработали своим свинским поведением,, что уязвлять их будем при первой возможности, и не только мы
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:30
    Любимое занятие английского парламента резать запросы Английского Адмиралтейства ,адмиралы хотят одно ,а получают максимально урезанное.В Англии сейчас радость - экономика выросла с начала года на 0,7 % за счёт сферы услуг ,англичане начале больше тратить на бары,парикмахерские," проституток". wassat В Европе вообще швах.Откуда деньги брать на флот - Карл?
  4. PN Звание
    PN
    +1
    Сегодня, 07:38
    Если у неё внешний вид такой, то вангую, что внутри половина механизмов в нерабочем состоянии. В работе поддерживается лишь то, что обеспечивает живучесть корабля.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 08:51
      Цитата: PN
      что обеспечивает живучесть корабля.

      Скорее только плывучесть lol После последней попытки жахнуть - у нее пару десятком кв метров внешнего корпуса повредило по слухам - она вроде как щас в ремонте. wassat
  5. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 07:39
    На фото лодка, как буд-то скотчем вся перемотана. laughing
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 07:46
    Давайте не будем притворяться. Это позор.

    Зато кое-кто из комментаторов, живущих в этом гнойнике, давно сей позор в подвиг обратил, рассказывая тут с замиранием дыхания, какая Британия мощная ядерная держава и как она нашу Россиюшку накажет, ежели что.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 08:00
    Поздно пить боржоми - почки отвалились))) зато 12 млрд. фунтов стерлингов для бандероваффен нашлось и еще найдется. А флот - на переплавку))) на самом деле ситуация даже хуже, чем пишет флотский пенсионер. Пять "эстьютов" за 2024 год, провели в море 90 дней, все вместе, остальное в базах. "Пашет" старик "Триумфан", которому уже пора на разделку.