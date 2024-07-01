В течение минувших суток ЦАХАЛ и «Хизбалла» обменивались многочисленными ударами, 17 израильских военных ранены

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В течение минувших суток ЦАХАЛ и «Хизбалла» обменивались многочисленными ударами, 17 израильских военных ранены

В течение вчерашних суток и минувшей ночи не прекращалась перестрелка и нанесение ударов между израильскими военными и «Хизбалла». Известно о том, что ливанская группировка с помощью дронов атаковала позиции ЦАХАЛ в северной части Голанских высот, что привело к получению ранений различной степени тяжести 17-ю израильскими солдатами. При этом «Хизбалла» заявляет, что не менее 10 израильских военнослужащих этим ударом были ликвидированы. В командовании ЦАХАЛ информацию о погибших своих солдатах не подтверждают.

В сводках израильской стороны говорится о том, что подразделения ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному пункту противника на юге Ливана – в районе Маркабы. Кроме того, израильские войска нанесли огневое поражение отрядам «Хизбаллы», которые использовали пусковые установки в районе населённого пункта Айта-эш-Шаб для ударов по израильским войскам.

Израильское командование:

В течение нескольких часов по противнику работала израильская артиллерия, устраняя многочисленные угрозы израильской безопасности на юге Ливана.

При этом на данный момент израильское руководство не отдало приказ о наземном вторжении в Ливан. Напомним, что ранее в правительстве Израиля давали понять, что наземная операция против «Хизбаллы» неизбежна, и даже выставляли ультиматум: если «Хизбалла» не отойдёт за реку Литани, то вторжение в Ливан будет начато. В Тегеране на это заявили, что вторжение израильских войск в Ливан без ответа со стороны Ирана не останется.
11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 07:34
    А Израиль вообще публиковал количество потерь за время боевых действий с Хамасом? Вроде как раньше у них на это секретность не распространялась.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 07:41
      Они что-то там отписались, что погибло всего несколько десятков за время операции. В я лично сомневаюсь. Ладно если бы о сотнях написали hi
    2. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 07:53
      БЕЙРУТ, 30 июня. Шиитская милиция "Хезболлах" взяла на себя ответственность за атаку на базу бронетанковых войск на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.
      "Отряды исламского сопротивления применили боевые беспилотники для нанесения ударов по району дислокации 188-й бронетанковой бригады израильской армии в районе Ревая. В результате поражены командный пункт и казарма военнослужащих танковых батальонов", - отмечается в тексте.
      Также в нем утверждается, что "из-за прямого попадания на военном объекте вспыхнул пожар, неприятельские силы понесли потери".

      Ранее шиитские бойцы сообщили, что обстреляли ракетами Falaq класса "земля - земля" базы артиллерийских дивизионов в поселениях Бейт-Гилель и Хирбет-Маер.
    3. masait Звание
      masait
      -1
      Сегодня, 07:56
      Потери армии Израиля с 7 октября достигли 670 человек. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

      По последним данным, еще двое израильских военнослужащих погибли в результате столкновений на севере палестинского эксклава.

      Из общего числа погибших в ходе наземной операции в секторе Газа израильские войска потеряли убитыми 316 человек.

      С 7 октября ранения получили 3966 израильских военнослужащих, 2008 из них были ранены во время наземного наступления в Газе.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    -7
    Сегодня, 07:36
    Давно пора этих радикальных исламистов под плинтус загнать.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 08:09
      Давно пора этих радикальных исламистов под плинтус загнать
      Для начала туда надобно загнать Израиль
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 08:34
      Да, давно пора. Но обязател но вместе с сионистами.
    3. Сергей Викторович Королев Звание
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 08:39
      Но первым под плинтус попадет жидовня.и это правильно.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +7
    Сегодня, 07:53
    Цитата: AdAstra
    Давно пора этих радикальных исламистов под плинтус загнать.

    Сионисты чем лучше? Достойная смена нацистам.
    1. Ивар Рави Звание
      Ивар Рави
      +5
      Сегодня, 08:00
      Однозначно хуже исламистов и нацистов. Терроризм у них национальная идеология
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +4
    Сегодня, 08:04
    Jude бравые ребята, у них бывают только раненые, мёртвые в счёт не идут да и чего их считать. В времена ВОВ так ещё интересней было, американские и английские евреи спонсировали Гитлера что - бы те печки хорошо разжигали для их (соотечественников) если их так можно называть. Ничего личного только бизнес. Сорос тому пример.