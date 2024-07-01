В течение минувших суток ЦАХАЛ и «Хизбалла» обменивались многочисленными ударами, 17 израильских военных ранены
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В течение вчерашних суток и минувшей ночи не прекращалась перестрелка и нанесение ударов между израильскими военными и «Хизбалла». Известно о том, что ливанская группировка с помощью дронов атаковала позиции ЦАХАЛ в северной части Голанских высот, что привело к получению ранений различной степени тяжести 17-ю израильскими солдатами. При этом «Хизбалла» заявляет, что не менее 10 израильских военнослужащих этим ударом были ликвидированы. В командовании ЦАХАЛ информацию о погибших своих солдатах не подтверждают.
В сводках израильской стороны говорится о том, что подразделения ЦАХАЛ нанесли удар по наблюдательному пункту противника на юге Ливана – в районе Маркабы. Кроме того, израильские войска нанесли огневое поражение отрядам «Хизбаллы», которые использовали пусковые установки в районе населённого пункта Айта-эш-Шаб для ударов по израильским войскам.
Израильское командование:
В течение нескольких часов по противнику работала израильская артиллерия, устраняя многочисленные угрозы израильской безопасности на юге Ливана.
При этом на данный момент израильское руководство не отдало приказ о наземном вторжении в Ливан. Напомним, что ранее в правительстве Израиля давали понять, что наземная операция против «Хизбаллы» неизбежна, и даже выставляли ультиматум: если «Хизбалла» не отойдёт за реку Литани, то вторжение в Ливан будет начато. В Тегеране на это заявили, что вторжение израильских войск в Ливан без ответа со стороны Ирана не останется.
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