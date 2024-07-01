Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников

6
Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников

Российская ПВО отразила очередную массированную атаку беспилотников на российские регионы. Вторую ночь подряд киевская хунта отправляет в атаку более тридцати беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В ночь с воскресенья на понедельник украинские вооруженные формирования атаковали три российских региона, отправив 36 беспилотников. Половина из них была перехвачена над территорией Брянской области, остальные над Курской и Белгородской. Судя по отсутствию сообщений, поразить объекты топливно-энергетического комплекса у Киева не получилось.



В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области.

- говорится в сообщении Минобороны.

В предыдущую ночь ВСУ также отправили в атаку 36 беспилотников, но по шести российским регионам. Наши зенитчики атаку отразили.

В последнее время Киев старается бить по топливно-энергетической инфраструктуре России. Как недавно заявил Зеленский, он понимает, что ущерб от ударов беспилотников небольшой, но бить западными ракетами США и НАТО запрещают.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 07:53
    бить западными ракетами США и НАТО запрещают.
    Какой послушный пай-мальчик !
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:55
    Пишут что нашим спецам попала в руки не поврежденная система наведения и стабилизации полёта ATACMS - типа разбираются-ковыряют наши... Если это так реально - то отлично! Во! good
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 08:01
      Про такое не напишут,если на самом деле.И если не глупые,от слова совсем
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 08:03
        Ну вот, пруф. Может, конечно, и "художественный свист".....

        РИА Новости: Специалисты РФ получили систему наведения и коррекции полета ATACMS

        https://www.kp.ru/online/news/5877841/

        зы А так, Вы правы, я бы такое не стал светить в Интернете....Тихо спокойно без шума всё-бы расковыряли, нашли бы противодействие и "сбивали" бы эти ATACMS с курса.... Идеально было бы если бы их наши вообще "перенаводили" обратно туда откуда стартовала... laughing
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 07:59
    По отсутствию сообщений..Ничего у них нп получилось..Потом выясняется через день-два,что куда то все же влепили..
  4. vik669 Звание
    vik669
    +1
    Сегодня, 08:30
    Да при таком "биатлоне" к нам на радость спецам прилетает столько всего что уже и не смешно как то если ты не за Уралом или в Европе и в её окрестностях!