Российская ПВО отразила очередную массированную атаку украинских беспилотников
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Российская ПВО отразила очередную массированную атаку беспилотников на российские регионы. Вторую ночь подряд киевская хунта отправляет в атаку более тридцати беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
В ночь с воскресенья на понедельник украинские вооруженные формирования атаковали три российских региона, отправив 36 беспилотников. Половина из них была перехвачена над территорией Брянской области, остальные над Курской и Белгородской. Судя по отсутствию сообщений, поразить объекты топливно-энергетического комплекса у Киева не получилось.
В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области.
- говорится в сообщении Минобороны.
В предыдущую ночь ВСУ также отправили в атаку 36 беспилотников, но по шести российским регионам. Наши зенитчики атаку отразили.
В последнее время Киев старается бить по топливно-энергетической инфраструктуре России. Как недавно заявил Зеленский, он понимает, что ущерб от ударов беспилотников небольшой, но бить западными ракетами США и НАТО запрещают.
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