Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

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Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

В настоящее время рынок труда Украины испытывает нехватку сотрудников – мужчин. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, анализируя ситуацию в сфере трудоустройства в стране.

Главная причина нехватки работников-мужчин – продолжающаяся массовая принудительная мобилизация в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинских мужчин тысячами забирают в действующую армию, оставляя предприятия без работников. При этом часто призывают даже работников стратегических предприятий, имеющих право на бронь. Пока эта бронь оформляется, таким работникам благополучно вручают повестки о мобилизации в ряды ВСУ и отправляют их на фронт.



Следующая причина – настоящая эпидемия увольнений мужчин с украинских предприятий. Поскольку работодатели обязаны вручать своим работникам переданные из территориальных центров комплектования ВСУ повестки о мобилизации, многие работники предпочитают не дожидаться такого развития событий и увольняются по собственному желанию. Не работающего человека найти гораздо сложнее, чем того, кто продолжает официально работать на каком-либо предприятии.

Как итог – на многих предприятиях Украины уже некого ставить на традиционно мужские вакансии. Украинские компании пытаются преодолеть эту проблему, принимая на работу больше женщин, а также подростков и пенсионеров. Но такие меры мало влияют на реальную ситуацию. Все же женщинам или пенсионерам сложно работать бетонщиками, грузчиками или водителями самосвалов.

Украинские СМИ пишут о том, что компании страны начинают приглашать на работу сотрудников с иностранным гражданством. В частности, речь идет о мигрантах из республик Средней Азии. Однако вряд ли уровень внешней трудовой миграции на Украину, учитывая боевые действия, будет столь масштабным, что позволит решить все проблемы с нехваткой кадров на предприятиях. Так что дефицит работников на рынке труда – еще один «бонус» для украинской экономики от преступной политики киевского режима.
13 комментариев
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  1. Aken Звание
    Aken
    +6
    Сегодня, 08:27
    Зачем им вообще работать? Их же весь мир кормит.
    А насчёт азиатов предрекаю, что скоро ТЦК и их начнёт отлавливать.
    Вот будет весело, когда на линии фронта столкнутся однокишлачники.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:35
      Согласен. Скоро ВСУ только что приехавших трудовых мигрантов прямо на вокзале будут в бусу паковать и отправлять на мясные штурмы по минным полям. yes
      Украина - проклятая земля. am yes
      Не то что Малороссия. good
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 08:28
    Украинские СМИ пишут о том, что компании страны начинают приглашать на работу сотрудников с иностранным гражданством. В частности, речь идет о мигрантах из республик Средней Азии.

    Ну, "ценные иностранные специалисты" и у нас в наличии... request
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:36
    Благодарите Зеляхера , а как вы за него пеклись , ах из шальвар выпрыгивали.
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 08:36
    Нахлебники и так сидят полность на дотациях. Просто рай для кастрюлеголовых. И труселя кружевные в армии дают. Вот оно счастье скакуасов.а им все не кайф.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:43
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      И труселя кружевные в армии дают. Вот оно счастье скакуасов.а им все не кайф.

      А Зеля гордо сообщает о потерях!!! "На 1 украинского солдата приходится 6 убитых русских". И находятся глупые люди, которые этому верят. А может наоборот? Но про это укропропаганда молчит.
  5. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 08:37
    К сожалению у нас ситуация тоже далека от оптимизма,дефицит работников идет по нарастающей.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 08:41
      «дефицит работников идет по нарастающей»©
      Общемировая тенденция. Вся надежда на "ценных импортных специалистов"... request
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 09:01
        надежда на "ценных импортных специалистов"...
        Из Средней Азии wink
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 08:56
      Цитата: мазута
      К сожалению у нас ситуация тоже далека от оптимизма,дефицит работников идет по нарастающей.
      платить нужно по людски и восстанавливать советскую систему профобразования, а не городить непонятные колледжи
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 09:00
    И сказать то не чего, полная могилизация населения б/у не легитимным призидентом окраины!
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:04
    Мне не понятен алгоритм отлова ТЦК никами ,пока они крутят одного ,мимо них проходят человек пять потенциальных претендентов на отправку на ЛБС.У этих пятерых на лбу написано - у меня бронь, в долларах.
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:06
    Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

    нам то какое дело до этого?
    у нас своих проблем с мигрантами - "выше крыши"