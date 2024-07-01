Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом работников-мужчин из-за мобилизации в ВСУ

В настоящее время рынок труда Украины испытывает нехватку сотрудников – мужчин. Об этом сообщают украинские средства массовой информации, анализируя ситуацию в сфере трудоустройства в стране.Главная причина нехватки работников-мужчин – продолжающаяся массовая принудительная мобилизация в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинских мужчин тысячами забирают в действующую армию, оставляя предприятия без работников. При этом часто призывают даже работников стратегических предприятий, имеющих право на бронь. Пока эта бронь оформляется, таким работникам благополучно вручают повестки о мобилизации в ряды ВСУ и отправляют их на фронт.Следующая причина – настоящая эпидемия увольнений мужчин с украинских предприятий. Поскольку работодатели обязаны вручать своим работникам переданные из территориальных центров комплектования ВСУ повестки о мобилизации, многие работники предпочитают не дожидаться такого развития событий и увольняются по собственному желанию. Не работающего человека найти гораздо сложнее, чем того, кто продолжает официально работать на каком-либо предприятии.Как итог – на многих предприятиях Украины уже некого ставить на традиционно мужские вакансии. Украинские компании пытаются преодолеть эту проблему, принимая на работу больше женщин, а также подростков и пенсионеров. Но такие меры мало влияют на реальную ситуацию. Все же женщинам или пенсионерам сложно работать бетонщиками, грузчиками или водителями самосвалов.Украинские СМИ пишут о том, что компании страны начинают приглашать на работу сотрудников с иностранным гражданством. В частности, речь идет о мигрантах из республик Средней Азии. Однако вряд ли уровень внешней трудовой миграции на Украину, учитывая боевые действия, будет столь масштабным, что позволит решить все проблемы с нехваткой кадров на предприятиях. Так что дефицит работников на рынке труда – еще один «бонус» для украинской экономики от преступной политики киевского режима.

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