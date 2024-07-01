Дислоцированным в Германии пилотам ВВС США запретили носить форму за пределами базы из «соображений безопасности»

Американские летчики из состава 52-го истребительного полка, базирующиеся на немецкой авиабазе Шпангдалем, больше не могут носить форму за пределами базы. Как сообщает Stars and Stripes, такое распоряжение выдало командование базы.Командование ВВС США запретило американским пилотам носить форму за пределами базы из «соображений безопасности». При этом никаких объяснений не последовало, руководство комментариев не дает. В приказе говорится, что ношение военной формы за пределами базы запрещено, на работу также необходимо приходить в гражданской одежде.Как отмечает издание, за последние годы ограничения на ношение военной формы вводились и раньше, но оба раза они были связаны с террористической угрозой. В 2010 году Европейское командование ВС США (EUCOM) ввело запрет на ношение военной формы вне службы, в 2014-м форму запретили носить только при поездках на службу. В 2022 году все ограничения были сняты.Стоит отметить, что в эти выходные несколько американских военных баз в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений новых террористических атак. Как заявил один американский чиновник, он не помнит такого «уровня угрозы» последние 10 лет.Что именно послужило введению таких мер на военных базах США в Европе, пока непонятно, ранее власти Франции заявляли о риске террористических атак во время Олимпиады в Париже. Говорили об этом и немцы на фоне идущего в настоящее время чемпионата мира по футболу.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»