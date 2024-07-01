Дислоцированным в Германии пилотам ВВС США запретили носить форму за пределами базы из «соображений безопасности»

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Дислоцированным в Германии пилотам ВВС США запретили носить форму за пределами базы из «соображений безопасности»

Американские летчики из состава 52-го истребительного полка, базирующиеся на немецкой авиабазе Шпангдалем, больше не могут носить форму за пределами базы. Как сообщает Stars and Stripes, такое распоряжение выдало командование базы.

Командование ВВС США запретило американским пилотам носить форму за пределами базы из «соображений безопасности». При этом никаких объяснений не последовало, руководство комментариев не дает. В приказе говорится, что ношение военной формы за пределами базы запрещено, на работу также необходимо приходить в гражданской одежде.



Как отмечает издание, за последние годы ограничения на ношение военной формы вводились и раньше, но оба раза они были связаны с террористической угрозой. В 2010 году Европейское командование ВС США (EUCOM) ввело запрет на ношение военной формы вне службы, в 2014-м форму запретили носить только при поездках на службу. В 2022 году все ограничения были сняты.

Стоит отметить, что в эти выходные несколько американских военных баз в Европе были переведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений новых террористических атак. Как заявил один американский чиновник, он не помнит такого «уровня угрозы» последние 10 лет.

Что именно послужило введению таких мер на военных базах США в Европе, пока непонятно, ранее власти Франции заявляли о риске террористических атак во время Олимпиады в Париже. Говорили об этом и немцы на фоне идущего в настоящее время чемпионата мира по футболу.
15 комментариев
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  1. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +4
    Сегодня, 08:32
    Заждались, давно пора разворошить эти муравейники.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 08:32
    А то что амеров могут вычислить что они немецкого не знают (или знают но всё-равно говорят с акцентом, не как нативные немцы) - это ничего ??
    Или под туристов будут косить? laughing
    1. Alemax Звание
      Alemax
      +4
      Сегодня, 08:44
      Ага. Туристы такие туристы, вышколенные, выбритые, в отличной спортивной форме и с замашками кадровых военных. Вообще незаметно.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:46
        Да понятно, я про то и постебался насчёт туристов.

        зы В свое время я так вычислил в гражданке явно кадрового военного потому что выправка, идёт и отмашка рукой, и многие другие признаки.... Хоть и в гражданке.
        1. Alemax Звание
          Alemax
          +2
          Сегодня, 08:54
          Помнится, в Обнинске, на переподготовке, тоже ходили по гражданке, типа гражданские специалисты. Один кер бабки - торгашки нас выпасали на раз.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 08:58
            А я так патрулю в гражданке попался на срочке - машинально козырнул wassat
            Выправку не пропить ! (с) laughing
            1. Alemax Звание
              Alemax
              +1
              Сегодня, 08:59
              А я так патрулю в гражданке попался на срочке - машинально козырнул

              laughing Было и такое по курсантству)) Самоход дело такое))
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 09:00
                А то, коллега! laughing drinks
                __________________________________
      2. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 09:09
        Цитата: Alemax
        Ага. Туристы такие туристы, ...


        Ещё идещь сзади и крикнешь: "About turn! ", то они тормозят. laughing
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Nexcom
      А то что амеров могут вычислить что они немецкого не знают

      Неужто немцы проснулись? Особенно в бывшей ГДР? Бежать бы амерам оттуда вместе с тем, кто их туда пригласил laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:48
        Та ниии, не проснулись.... Скорее всего это "русские" немцы наверно с большим удовольствием амерам может пару раз морду где начистили, вот амеры и застремались в форме шататься....
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:34
    По мордасам что-ли стали получать , за беспредел который творят в оккупированных странах?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:38
    — Экономят на обмундировании ...
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 08:39
    Оккупанты! Обьели всю страну!
    Так кричали мне в 80-е пьяные у..ки во вполне российском регионе, когда я их под дулом пистолета заставил покинуть территорию части, куда они проникли через забор.
    Вот так были замусорены мозги при Горбачеве, потому что алканы вряд ли были политизированным слоем, просто эту пургу им дули в уши газеты и телевиденье, "прогрессивные журналисты" с Коротичем во главе.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:58
      "прогрессивные журналисты"
      Вот бы за кого надобно всерьез взяться!