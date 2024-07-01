Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат

Украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов». Такой позиции придерживается депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список). Теперь ее мнение попало и на страницы западной прессы.Позицию украинского депутата освещает британское издание The Guardian. Если раньше критика генералитета ВСУ имела место преимущественно в украинской прессе, то теперь она появляется и на страницах западных газет и журналов.- цитирует издание слова депутата Безуглой.По мнению депутата Рады, «старые генералы» пренебрегают безопасностью личного состава. Многие действия на фронте ими производятся исключительно для того, чтобы затем включить их в отчеты. При этом на жизни солдат и младших офицеров такие военачальники не обращают никакого внимания.Как отмечает британская пресса, сейчас, после череды провалов на фронте, отношение к генералам на Украине изменилось. Теперь все чаще общественность обращает внимание на их ошибки. Не отреагировать на сложившуюся ситуацию не смог даже глава киевского режима Владимир Зеленский. В частности, ему пришлось уволить с поста командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, к которому накопилось множество претензий. Немалый вклад в увольнение Содоля внесла как раз критика со стороны депутата Безуглой.Западные СМИ отмечают, что противоречия на Украине нарастают и в рядах самого силового блока. Так, военнослужащие из раскрученных в медийном пространстве подразделений, укомплектованных националистами, выступают с открытой и резкой критикой в адрес высшего военного командования ВСУ. Генералам это не нравится, но и сделать что-либо они также не в состоянии.