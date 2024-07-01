«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом

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«Не победим без избавления от генералов советского образца»: западная пресса публикует критику военачальников ВСУ украинским депутатом

Украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов». Такой позиции придерживается депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая (внесена в РФ в санкционный список). Теперь ее мнение попало и на страницы западной прессы.

Позицию украинского депутата освещает британское издание The Guardian. Если раньше критика генералитета ВСУ имела место преимущественно в украинской прессе, то теперь она появляется и на страницах западных газет и журналов.



Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат

- цитирует издание слова депутата Безуглой.

По мнению депутата Рады, «старые генералы» пренебрегают безопасностью личного состава. Многие действия на фронте ими производятся исключительно для того, чтобы затем включить их в отчеты. При этом на жизни солдат и младших офицеров такие военачальники не обращают никакого внимания.

Как отмечает британская пресса, сейчас, после череды провалов на фронте, отношение к генералам на Украине изменилось. Теперь все чаще общественность обращает внимание на их ошибки. Не отреагировать на сложившуюся ситуацию не смог даже глава киевского режима Владимир Зеленский. В частности, ему пришлось уволить с поста командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, к которому накопилось множество претензий. Немалый вклад в увольнение Содоля внесла как раз критика со стороны депутата Безуглой.

Западные СМИ отмечают, что противоречия на Украине нарастают и в рядах самого силового блока. Так, военнослужащие из раскрученных в медийном пространстве подразделений, укомплектованных националистами, выступают с открытой и резкой критикой в адрес высшего военного командования ВСУ. Генералам это не нравится, но и сделать что-либо они также не в состоянии.
23 комментария
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 08:39
    Генералам это не нравится, но и сделать что-либо они также не в состоянии.

    Да! Бешеная баба в тылу - страшная сила!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +7
      Сегодня, 08:51
      Зеленскому стоит последовать советам Безмозглой и расстрелять всех генералов. am yes good
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:52
        Да-да, в первую очередь - Сырского.
      2. ANB Звание
        ANB
        +2
        Сегодня, 08:59
        . расстрелять всех генералов

        А так же полковников и подполковников. Да и майоров тоже. Чего мелочиться? Офицерский корпус должен быть молодым. :)
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 09:14
        А потом непременно застрелиться самому
        1. Eragon Звание
          Eragon
          0
          Сегодня, 09:26
          А потом непременно застрелиться самому

          Не надо отступать от классики: повесить генералов, отравить любимую собачку, жену, потом отравиться самому.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 09:27
            Ну, против классики не попрёшь, согласен и на такой вариант lol
  2. Tagan Звание
    Tagan
    +4
    Сегодня, 08:46
    Военное руководство НАТО-вского образца разве себя лучше зарекомендовало?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:55
      Вы "святое" то для какелов не троньте lol - как можно НАТО и обвинять в чём - то ?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 09:15
        НАТО и война - суть вещи несовместные
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:17
          НАТО всегда воюет чужими руками. Разве что вот Вьетнам, Ирак и Афганистан. Но реально то они только во Вьетнаме сами воевали. Всё остальное так... Чисто издалека в основном шмаляли ракетами и да прочим.... ВОВ не считаем - чисто под конец подскочили чтобы к разделу Германии успеть.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +1
            Сегодня, 09:18
            Вьетнам - это же чисто штатовская затея, за что и поплатились
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 09:19
              Ну так то да, Вы правы.
              _______________________
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +7
    Сегодня, 08:46
    Советские генералы вообще то четыре войны выиграли. При чем в одну разбили лучшую армию мира на то время. Да плюс в пятой не о делались так жиденько, как полосатики. Да и шестую довели до разгрома бандитов со всего света.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:50
      Цитата: lukash66
      Советские генералы вообще то четыре войны выиграли. При чем в одну разбили лучшую армию мира на то время.

      А Безуглаая помолчала бы. Где она увидела генералов советского типа? Это же вы сделали из майоров-полковников генералов, а теперь жалуется!!
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 08:50
    «Не победим без избавления от генералов советского образца»
    У советских генералов, обычно, за спиной Академия, а у некоторых и опыт в Афганистане. А это вся какляцкая шантрапа, надевшая погоны после распада СССР не стоит и объедка от шматка сала
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 08:58
    дурa во власти это страшно
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:16
      Зато весело и зажигательно
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 09:26
        когда со стороны смотришь
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:59
    Хахол - это диагноз , у них все виноваты , кроме них самих.
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 09:02
    Пусть у нее все получится! Замена офицерства проклятой советской школы на инкубаторских птенцов Вест-Пойнта, ну что может быть лучше?! Да это же просто мечта...
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 09:09
    Отличная идея))) так же надо избавиться от АЭС, заводов, шахт, мостов и всего прочего, что было построено при Союзе. То есть, практически от всего, поскольку после 1991 года, в основном - воровали и вывозили ворованное за бугор)))
  9. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 09:13
    Не победим без избавления...

    Скоро "Интернационал" запоют.