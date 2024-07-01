Власти США решили предъявить корпорации Boeing обвинения в преступном мошенничестве

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Власти США решили предъявить корпорации Boeing обвинения в преступном мошенничестве

Против американской авиационной корпорации Boeing, с самолётами которой в последние годы всё чаще происходили опасные инциденты, всё же решили выдвинуть обвинения.

Обвинения уголовного характера против корпорации решило выдвинуть министерство юстиции Соединённых Штатов. Основной причиной подобного шага властей называется нарушение со стороны Boeing соглашения от 2021 года, которое было связано с крушениями самолётов этой компании в 2018—2019 годах.



В том соглашении корпорации обещали защиту от уголовного преследования, если она пересмотрит практику обеспечения безопасности самолётов и будет предоставлять регулярную отчётность.

В Минюсте страны намерены включить в обвинение против Boeing пункт об обмане американского правительства относительно мер по обеспечению безопасности самолётов.

По данным издания Bloomberg, корпорацию ждет штраф на сумму более 240 миллионов долларов. Кроме того, у неё есть время до конца этой недели, чтобы признать себя виновной по обвинению в мошенничестве. Ожидается, что до 7 июля ведомство официально огласит своё решение по этому вопросу.

Ранее газета The New York Time сообщала, что Минюст США не будет представлять Boeing обвинения, которые тянут на уголовное дело.

Напомним, что из-за технической неисправности самолёта марки Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах произошли две авиакатастрофы, унесшие жизни 346 человек.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 08:51
    ....и вот подкрался Боингу капут совсем нежданно..... lol
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 08:55
      Кина не будет....надо ж дать!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:55
      Почему неожиданно?
      Боинг сначала убил пассажиров, потом убил свидетелей обвинения (заказное убийство). am
      Боинг - организованная преступная группировка. yes
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:57
        Дык а Вы думаете Боинг не "заносил куда следует" до того? Просто уже видимо так "грыжа выперла" (с) что уже и заносить бесполезно....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:03
          Коррупция в США официально узаконена и называется лоббированием. yes
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 09:04
            Хорошо, коллега. скажу по-амерски: косяки так выперли что уже и лоббировать бессмысленно, иначе всех повяжут....
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Nexcom
      .и вот подкрался Боингу капут совсем нежданно.....

      Кому-то мало занесли. laughing
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:03
      ....и вот подкрался Боингу капут совсем нежданно.....
      Туда ему и дорога wink
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 08:57
    Понабирали на предприятие негров полуграмотных с гомосеками , вот качество сборки и упало.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:21
      Да не, там системные проблемы, попытка выправить центровку програмным обеспечением
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:23
        Ну F-117 то чисто за счёт компутера и летает, там насколько я читал аэродинамика хуже чем у кирпича, но тем не менее летал же... Но вот тут - у Боинга не срослось..... Явно индийские программеры что-то не учли....
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 09:26
          Не, статически неустойчивые самолёты - это тренд и давний, для повышения манёвренности, но! Программка там зашита и не отключаема, а на Боинге таки можно отключить и в режиме взлёт -посадка выйти на недопустимые углы атаки
    2. Cook Звание
      Cook
      0
      Сегодня, 09:22
      По роду своей деятельности, приходится сталкиваться с технической документацией этой фирмы. Можно с уверенностью констатировать, что качество предоставляемых документов, сильно упало где-то с 16-18 года. Бывало выходит очередная ревизия какого-либо руководства, а следом еще две-три ревизии в которых устраняются ошибки, и опечатки предыдущих версий. Мне кажется, что все их неудачи, связаны с чрезмерным увлечением всякого рода оптимизациями и попытками загнать все подразделения, в том числе и конструкторские, под единую систему оценки их деятельности. Ну и да, в качестве авторов документов, в последнее время, все чаще фигурируют люди с латиноамериканскими либо азиатскими фамилиями.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:24
        Ага.... То есть индусов уже выгнали? Или они сами ушли в поисках бОльших зарплат?
  3. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 09:03
    Колоссальный штраф. Примерно равен сумме, которую в офисах Боинг тратят на скрепки.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:20
    У меня подозрение что такие дела у Боинга из за отсутствия честной конкуренции.Правительства США - покупайте Боинг ,а то накажем.Расслабились.