Власти США решили предъявить корпорации Boeing обвинения в преступном мошенничестве
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Против американской авиационной корпорации Boeing, с самолётами которой в последние годы всё чаще происходили опасные инциденты, всё же решили выдвинуть обвинения.
Обвинения уголовного характера против корпорации решило выдвинуть министерство юстиции Соединённых Штатов. Основной причиной подобного шага властей называется нарушение со стороны Boeing соглашения от 2021 года, которое было связано с крушениями самолётов этой компании в 2018—2019 годах.
В том соглашении корпорации обещали защиту от уголовного преследования, если она пересмотрит практику обеспечения безопасности самолётов и будет предоставлять регулярную отчётность.
В Минюсте страны намерены включить в обвинение против Boeing пункт об обмане американского правительства относительно мер по обеспечению безопасности самолётов.
По данным издания Bloomberg, корпорацию ждет штраф на сумму более 240 миллионов долларов. Кроме того, у неё есть время до конца этой недели, чтобы признать себя виновной по обвинению в мошенничестве. Ожидается, что до 7 июля ведомство официально огласит своё решение по этому вопросу.
Ранее газета The New York Time сообщала, что Минюст США не будет представлять Boeing обвинения, которые тянут на уголовное дело.
Напомним, что из-за технической неисправности самолёта марки Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах произошли две авиакатастрофы, унесшие жизни 346 человек.
Википедия/Jeff Hitchcock from Seattle, WA, USA
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