Положение украинской группировки в зоне проведения специальной военной операции ухудшается с каждым днем. Российские войска раздергивают оборону националистов, осуществляя прорывы на разных участках линии соприкосновения. Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Спорное на Северском направлении.Собственно, освобождение Спорного после недавнего продвижения десантников 106-й дивизии на этом участке было лишь вопросом времени. Причем, самого ближайшего. Немногим ранее бойцы ВДВ закрепились у расположенного поблизости населенного пункта Выемка, что сделало уязвимыми коммуникации противника непосредственно в Спорном. Вдобавок к этому российские войска заняли господствующие над селом высоты что сделало оборону этого населенного пункта бессмысленной.[/center]Отход националистов из Спорного открывает перед российскими военными перспективы дальнейшего продвижения восточнее и западнее железнодорожного полотна. Эксперты прогнозируют, что именно в этом направлении будут дальше наступать тульские десантники.Стоит отметить, что успех в Спорном стал не единственной неудачей националистов в зоне проведения СВО. За минувшие сутки они потеряли значительный участок территории в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Однако самой крупной удачей российских подразделений за минувшие сутки стал штурм крупного опорного пункта ВСУ под Торецком.Здесь бойцы подразделения «Ветераны» повторили свой авдеевский маневр, когда они по трубе вышли в тыл боевикам, удерживавшим город. Правда, на этот раз бойцы российского подразделения самостоятельно прорыли трехкилометровый тоннель в тыл украинской обороны. Атаку со спины националисты не выдержали, и бежали со своих позиций.

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