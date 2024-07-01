Минобороны РФ подало 23 иска к «Военно-строительной компании» о взыскании 6,8 миллиардов рублей
Только в июне 2024 года Министерством обороны Российской Федерации было подано 23 судебных иска к «Военно-строительной компании». Военное ведомство требует взыскать с компании 6,8 миллиардов рублей. Из них 6,4 миллиарда рублей – требования по трем искам о взыскании убытков.
В определении Арбитражного суда г. Москвы, который рассматривает иски, значится, что исковые заявления принимаются и производство по делу возбуждается. Речь идет, прежде всего, о неустойках по государственным контрактам, которые заключались с «Военно-строительной компанией».
Как сообщает ТАСС, иски о взыскании различных сумм с «Военно-строительной компании» Минобороны Российской Федерации подает регулярно. При этом в течение последних двух месяцев количество поданных в суд исков значительно возросло. Так, в мае было подано 17 исков на 1,1 млрд рублей, тогда как в апреле было подано всего 4 иска на 35 миллионов рублей, в марте – 3 иска на 303 миллиона рублей, в феврале – 8 исков на 204 миллиона рублей, а в январе – всего один иск на 1,9 млн рублей.
Напомним, что «Военно-строительная компания» объединяет ряд предприятий и организаций, которые занимаются выполнением задач в сфере строительства и проведения ремонтных работ для Вооруженных сил Российской Федерации. Подчиняется компания департаменту строительства Министерства обороны Российской Федерации и Управлению заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации.
Судя по количеству подаваемых в суд исков, компания сталкивается с определенными проблемами в своей работе. Вероятно, ее деятельность требует более пристального внимания со стороны координирующих военное строительство структур.
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