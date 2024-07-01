В России ужесточили наказание за нарушение правил антитеррористической безопасности

С сегодняшнего дня в России ужесточили наказание за неоднократное нарушение правил антитеррористической безопасности территорий или объектов. Теперь должностным лицам – нарушителям может грозить до семи лет лишения свободы.Новую статью Уголовного кодекса опубликовали на официальном сайте правовой информации. В ней указано, что юридическая норма начинает действовать с 1 июля 2024 года.Уголовное наказание предусмотрено, если должностное лицо до этого не менее двух раз за последние полгода привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения.Максимальное наказание сроком до семи лет может быть назначено, если действия или бездействие виновного привели к гибели двух или более человек. До пяти лет лишения свободы должностное лицо может получить, если из-за него погиб один человек.Если же по его вине был нанесен ущерб более миллиона рублей или как минимум один человек получил тяжкие телесные повреждения, но обошлось без смертельных случаев, наказание будет менее жестким. В этом случае виновный получит до трех лет лишения свободы. Помимо этого, ему придется выплатить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере зарплаты или другого дохода за полгода.Во всех описанных выше случаях предусматривается также запрет на занятие определенных должностей сроком до трех лет или без ограничения.Примечательно, что закон, вступивший в силу сегодня, был принят, подписан президентом и опубликован почти год назад – 31 июля 2023 года.

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