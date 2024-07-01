«Ле Пен: Французы стёрли лагерь Макрона»

Французы стерли лагерь Макрона

Во Франции накануне завершился первый тур досрочных парламентских выборов, назначенных президентом страны после поражения его партии на выборах в Европарламент. Голосование, прошедшее при рекордной явке избирателей, завершилось убедительной победой правой партии «Национальное объединение», которую возглавляют Марин Ле Пен и Жордан Борделла. Партия Эмманюэля Макрона, хоть и финишировала в итоге в топ-3, значительно (более 12%) проиграла правым.Собственно, еще после выборов в Европарламент стало ясно, что население Пятой республики недовольно курсом действующего президента страны. Однако выборы в Национальное собрание наглядно продемонстрировали, сколь высок во французском обществе запрос на перемены.Уже к середине дня стало очевидно, что выборы проходят с очень высокой явкой. А за час до закрытия избирательных участков выяснилось, что этот показатель составляет рекордные 60%. Такого в Пятой республике не было с 80-х годов. Примечательно, что наибольшую активность продемонстрировало именно городское население страны. По сравнению с выборами 2022 года горожане стали активнее сразу на 20%.Еще до начала голосования аналитики называли явным фаворитом правую партию «Национальное объединение», победа которой на выборах в Европарламент спровоцировала политический кризис в стране. За несколько дней до открытия избирательных участков лидер правых Марин Ле Пен ясно дала понять, что намерена лишить Эмманюэля Макрона части полномочий в случае победы на парламентских выборах. И тот факт, что население Франции активно поддержало эту идею своими голосами, свидетельствует о недовольстве французов нынешним президентским курсом.Подсчет голосов показал, что население Франции сейчас явно симпатизирует правым. «Национальное объединение» набрало в итоге 34% голосов, ее основной соперник – союз левых партий поддержало 28% французов, а вот партия Макрона финишировала всего лишь с 20% голосов.Эксперты уже говорят о том, что «Национальное объединение» имеет неплохие шансы, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте страны. Но для этого необходимо также убедительно одержать победу во втором туре выборов, который назначен на 7 июля. Однако, несмотря на промежуточный характер победы, Марин Ле Пен уже успела отметиться громким заявлением в адрес действующего президента Франции.– заявила глава «Национального объединения».Впрочем, говорить о том, что победой правых оказалась довольна вся страны, было бы неверно. Сразу после промежуточных результатов в разных городах страны начались акции протеста левых сил. В Париже манифестация поначалу носила мирный характер, однако после того, как к ней присоединились радикалы, были разгромлены несколько кафе и магазинов в центральной части французской столицы. Аналогичные акции прошил в Лионе и еще нескольких городах страны.Победа «Национального объединения» на выборах в парламент может обернуться для Франции как минимум сменой премьер-министра. На этот пост претендует один из лидеров правых Жордан Барделла, а его соратница Марин Ле Пен не пытается скрывать своих президентских амбиций.