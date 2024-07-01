Ле Пен: Французы стёрли лагерь Макрона

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Ле Пен: Французы стёрли лагерь Макрона

Во Франции накануне завершился первый тур досрочных парламентских выборов, назначенных президентом страны после поражения его партии на выборах в Европарламент. Голосование, прошедшее при рекордной явке избирателей, завершилось убедительной победой правой партии «Национальное объединение», которую возглавляют Марин Ле Пен и Жордан Борделла. Партия Эмманюэля Макрона, хоть и финишировала в итоге в топ-3, значительно (более 12%) проиграла правым.

Собственно, еще после выборов в Европарламент стало ясно, что население Пятой республики недовольно курсом действующего президента страны. Однако выборы в Национальное собрание наглядно продемонстрировали, сколь высок во французском обществе запрос на перемены.



Уже к середине дня стало очевидно, что выборы проходят с очень высокой явкой. А за час до закрытия избирательных участков выяснилось, что этот показатель составляет рекордные 60%. Такого в Пятой республике не было с 80-х годов. Примечательно, что наибольшую активность продемонстрировало именно городское население страны. По сравнению с выборами 2022 года горожане стали активнее сразу на 20%.

Еще до начала голосования аналитики называли явным фаворитом правую партию «Национальное объединение», победа которой на выборах в Европарламент спровоцировала политический кризис в стране. За несколько дней до открытия избирательных участков лидер правых Марин Ле Пен ясно дала понять, что намерена лишить Эмманюэля Макрона части полномочий в случае победы на парламентских выборах. И тот факт, что население Франции активно поддержало эту идею своими голосами, свидетельствует о недовольстве французов нынешним президентским курсом.

Подсчет голосов показал, что население Франции сейчас явно симпатизирует правым. «Национальное объединение» набрало в итоге 34% голосов, ее основной соперник – союз левых партий поддержало 28% французов, а вот партия Макрона финишировала всего лишь с 20% голосов.

Эксперты уже говорят о том, что «Национальное объединение» имеет неплохие шансы, чтобы получить абсолютное большинство в парламенте страны. Но для этого необходимо также убедительно одержать победу во втором туре выборов, который назначен на 7 июля. Однако, несмотря на промежуточный характер победы, Марин Ле Пен уже успела отметиться громким заявлением в адрес действующего президента Франции.

Французы стерли лагерь Макрона

– заявила глава «Национального объединения».

Впрочем, говорить о том, что победой правых оказалась довольна вся страны, было бы неверно. Сразу после промежуточных результатов в разных городах страны начались акции протеста левых сил. В Париже манифестация поначалу носила мирный характер, однако после того, как к ней присоединились радикалы, были разгромлены несколько кафе и магазинов в центральной части французской столицы. Аналогичные акции прошил в Лионе и еще нескольких городах страны.

Победа «Национального объединения» на выборах в парламент может обернуться для Франции как минимум сменой премьер-министра. На этот пост претендует один из лидеров правых Жордан Барделла, а его соратница Марин Ле Пен не пытается скрывать своих президентских амбиций.
22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:42
    «Ле Пен: Французы стёрли лагерь Макрона» —

    — Это ваши "тёрки" ...
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:11
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Это ваши "тёрки" ...

      Просто французы не хотят идти на войну ,"терки " тут скорее перешли в плоскость реалии
    2. Венд Звание
      Венд
      +3
      Сегодня, 10:28
      Французы хотят сладко есть, мягко спать, меньше платить, но умирать они за это не хотят. Это обратная сторона экономического и политического оболванивания, которое ведет США. ЛГБТ, трансгендеры, борцы за права мигрантов, чёрных и тд, борцы за экологию и прочее это только способ заработать, а не решать проблему.
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +4
    Сегодня, 09:51
    К большому сожалению, ни Де Голля, ни Жискар д'Эстена там нет и пока не предвидится.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +4
      Сегодня, 09:53
      Правые набирают больше всех голосов, но не значит, что победят. Демократия - понимать надо laughing
      К большому сожалению, ни Де Голля, ни Жискар д'Эстена там нет и пока не предвидится

      Это точно. Поднимутся на волне хайпа, а потом резко поменяют свои взгляды. Такое в политике на каждом шагу.
      1. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        +4
        Сегодня, 10:34
        Цитата: Чёрный
        Это точно. Поднимутся на волне хайпа, а потом резко поменяют свои взгляды. Такое в политике на каждом шагу.
        Естественно...этот самый Барделла сын итальянки и алжирца - ну типичный, "ультраправый француз" wassat Типа нашего Малафеева, владельца "Царьграда", у которого дочка за мужем за евреем-ортодоксом
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 09:53
      Так ведь капитал стал транснациональный и старые добрые времена ушли.
    3. Rage66 Звание
      Rage66
      +2
      Сегодня, 10:17
      Там даже Саркози не предвидится... А он единственный в Европе, который был с яйцами в 2008 году yes
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 11:45
        И "отблагодарили" его уголовным делом. Противно.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:52
    Победа «Национального объединения» на выборах в парламент может обернуться для Франции как минимум сменой премьер-министра.

    А слабо выйти из НАТО?
    * * *
    Какой удачный подбор лидеров европейских государств. Все без исключения увидели источник своих бед и экономических неудач в существовании России, не подозревая о том, что англо-саксы просто разводят Европу, выстраивая на её территории стадо послушных баранов.
    * * *
    Выход из-под влияния США, удаление оккупационных американских войск, переход к собственным валютам и уход от всех, ничего не дающих, коллективных организаций ещё может сохранить национальную идентичность и суверенитет стран, которые вернутся к общечеловеческим ценностям отбросив все попытки приблизить собственные народы к сатанизму и содомии.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 10:09
      Говорят - де Голль вышел из НАТО после того как во время визита в СССР ему продемонстрировали старт МБР... На его потрясённый вопрос, а что, на Францию вот такое тоже нацелено, ему ответили - ну а как же? Сам-то как думаешь?

      Я к тому, что похоже пора рвануть ядерную бомбу на полигоне, и пригласить как можно больше журналюг и политиканов. Не то - забыли западники, как выглядит грибок-то... Вот обнаглели. Пора напомнить. Мож хоть тогда в ум войдут?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 10:14
        Цитата: paul3390
        Я к тому, что похоже пора рвануть ядерную бомбу на полигоне, и пригласить как можно больше журналюг и политиканов.

        Об этом говорят все, кому голова нужна не только есть и шапку носить. Это же там в Европе большинство даже не представляет огромности России.
      2. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        +1
        Сегодня, 12:10
        Цитата: paul3390
        На его потрясённый вопрос, а что, на Францию вот такое тоже нацелено, ему ответили - ну а как же? Сам-то как думаешь?

        Немного не так это пересказывают:
        Де Голль был впечатлен зрелищем и после пуска спросил у Брежнева:
        - Точно такая же ракета у вас и на Париж нацелена.
        Леонид Ильич был знатный тролль и ответил то ли серьезно, то ли в шутку:
        - Не переживайте. Не эта.
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 10:17
      Цитата: ROSS 42
      не подозревая о том, что англо-саксы просто разводят Европу, выстраивая на её территории стадо послушных баранов.

      Вы реально думаете, что их в темную разводят? belay Все там вполне целенаправленно и осмыслено, не зря их всех специально для этих постов готовили.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 10:20
        Цитата: НИКНН
        Вы реально думаете, что их в темную разводят?

        Я реально думаю, что не всегда глава государства определяем мнение и чаяния большинства. А анекдот про тонущий корабль, на который Бог всех LUдей и PIAрасов собирал, я слышал много лет назад.
        Цитата: НИКНН
        не зря их всех специально для этих постов готовили.

        Их не готовили, а выбирали из дерьма самое-самое...
  4. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 09:53
    Сумеет ли этот де Голль в юбке вернуть честь Франции?
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +3
      Сегодня, 10:04
      Конечно не сможет потому как де Голль из неё вообще никакой.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:02
    Вы все под колпаком у Мюллера (США),поэтому без разницы кто станет новым Макроном.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 10:17
      Им, может быть, и без разницы. Только и в Европе понимают, что они могут стать заложниками и первыми жертвами «американской демократии»...Хотя, уже давно стали.
  6. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:27
    Подсчет голосов показал, что население Франции сейчас явно симпатизирует правым. «Национальное объединение» набрало в итоге 34% голосов, ее основной соперник – союз левых партий поддержало 28% французов, а вот партия Макрона финишировала всего лишь с 20% голосов.

    Все не так просто. Из набранных процентов видно, что крайне правые и крайне левые набрали приблизительно сопоставимое число голосов, и это не большинство, между собой они не объединятся. В национальном собрании Франции сейчас, к примеру, 11 партий, так что там решают коалиции как правило. Реальный результат будет виден из второго тура.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 11:48
      Но партия Макрона в любом варианте большинства не набирает.
  7. fabrice68 Звание
    fabrice68
    +1
    Сегодня, 10:34
    Le RN aura une majorité , mais pas absolue, seulement relative. En effet il y aura désistement du candidat arrivé 3è, pour "faire barrage au RN". En fait, l'extreme gauche donnerait ses voix à un macroniste, et inversement....La seule certitude, c'est c'est que la Macronie ne gouvernera plus.