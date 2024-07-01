Меня больше всего поразило здесь то, насколько уязвима военная техника перед используемым против неё оружием. Я смотрю на американский «Абрамс». В Америке говорили, что он может изменить ситуацию на поле боя. А вместо это я вижу уничтоженный танк на выставке в Москве. Он полностью выгорел, расплавились даже металлические катки.

Мы здесь всей семьёй. Наибольший интерес, пожалуй, связан с тем, что некоторые образцы натовской техники практически целы. Думаю, есть варианты изучить её слабые места. Ещё важно то, что все мы здесь видим: натовская техника уязвима, как в принципе, и любая другая. Если в Киеве надеялись, что «Леопарды» и «Брэдли» не горят, то надежды не оправдались.

Больше всего впечатлило то, сколько всякого железа отправляют, чтобы нанести урон нам, нашей стране. Но всё это горит под огнём нашей армии и будет гореть.

Да тут всё впечатляет. Я вообще впервые вижу уничтоженные натовские танки и бронемашины.