Посетители выставки трофейной техники в Москве рассказывают о том, что вызывает наибольший интерес
На Поклонной горе в Москве продолжается выставка трофейной техники под открытым небом. Это оружие и военная техника, добытые нашими бойцами на различных участках линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции. Наибольшее внимание посетителей, безусловно, привлекают образцы натовской техники, поставленной киевскому режиму и задействованной в боях против армии России на фронте. Конечно, есть и среди этой техники «бестселлеры» по привлечению вниманию посетителей - в том числе для фотографирования. Это американский Abrams и немецкий Leopard.
Обращает на себя внимание и тот факт, что к этим подбитым образцам западной бронетехники повышенное внимание и со стороны иностранных посетителей.
Корреспондент «Военного обозрения» поговорил с несколькими российскими и иностранными посетителями выставки на Поклонной горе, задав вопрос о том, что вызывает наибольший интерес.
Турист из Китая Чжуан:
Турист из Белоруссии Валерий:
Ольга из Калининградской области:
Эльмир (Азербайджан):
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