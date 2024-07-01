Посетители выставки трофейной техники в Москве рассказывают о том, что вызывает наибольший интерес

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Посетители выставки трофейной техники в Москве рассказывают о том, что вызывает наибольший интерес

На Поклонной горе в Москве продолжается выставка трофейной техники под открытым небом. Это оружие и военная техника, добытые нашими бойцами на различных участках линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции. Наибольшее внимание посетителей, безусловно, привлекают образцы натовской техники, поставленной киевскому режиму и задействованной в боях против армии России на фронте. Конечно, есть и среди этой техники «бестселлеры» по привлечению вниманию посетителей - в том числе для фотографирования. Это американский Abrams и немецкий Leopard.

Обращает на себя внимание и тот факт, что к этим подбитым образцам западной бронетехники повышенное внимание и со стороны иностранных посетителей.



Корреспондент «Военного обозрения» поговорил с несколькими российскими и иностранными посетителями выставки на Поклонной горе, задав вопрос о том, что вызывает наибольший интерес.



Турист из Китая Чжуан:

Меня больше всего поразило здесь то, насколько уязвима военная техника перед используемым против неё оружием. Я смотрю на американский «Абрамс». В Америке говорили, что он может изменить ситуацию на поле боя. А вместо это я вижу уничтоженный танк на выставке в Москве. Он полностью выгорел, расплавились даже металлические катки.



Турист из Белоруссии Валерий:

Мы здесь всей семьёй. Наибольший интерес, пожалуй, связан с тем, что некоторые образцы натовской техники практически целы. Думаю, есть варианты изучить её слабые места. Ещё важно то, что все мы здесь видим: натовская техника уязвима, как в принципе, и любая другая. Если в Киеве надеялись, что «Леопарды» и «Брэдли» не горят, то надежды не оправдались.



Ольга из Калининградской области:

Больше всего впечатлило то, сколько всякого железа отправляют, чтобы нанести урон нам, нашей стране. Но всё это горит под огнём нашей армии и будет гореть.



Эльмир (Азербайджан):

Да тут всё впечатляет. Я вообще впервые вижу уничтоженные натовские танки и бронемашины.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +8
      Сегодня, 09:41
      Касаемо трофеев.Российские военные впервые показали внутреннее устройство ракеты ATACMS.Специалистам удалось получить доступ к важным компонентам системы наведения данной ракеты. Видео по ссылке ниже.

      https://m.ura.news/news/1052787223

      МОСКВА, 1 июл - Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.
      "Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории", — сказал собеседник агентства.
      1. Комментарий был удален.
  2. maximaniak Звание
    maximaniak
    +2
    Сегодня, 09:44
    Звезда выставки - сау Marder II
  3. Комментарий был удален.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 10:03
    Американские и британские флажки на подбитой технике следовало бы измазать фекалиями. Так отвращение к ним сильнее будет. Или труп американского "инструктора" внутри оставить
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 10:15
    Такую выставку надо по идее было расположить прямо под окнами посольства США. Особенно радовало бы американцев наше население ,которое ходит туда толпами
  6. sergey4791 Звание
    sergey4791
    0
    Сегодня, 10:53
    А еще сильным пропагандистским ходом было бы поставить перед входом на выставку на высоком постаменте российский Т-80, в назидание всему натовскому металлолому