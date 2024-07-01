Генсек НАТО заявил, что США продолжат помогать альянсу и Украине при любом президенте

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Генсек НАТО заявил, что США продолжат помогать альянсу и Украине при любом президенте

США в любом случае, вне зависимости от того, кто будет главой государства, продолжат курс на сотрудничество с Североатлантическим альянсом и помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, беседуя с корреспондентом японского издания Yomiuri Shimbun.

По утверждению руководителя Североатлантического альянса, Вашингтон все равно останется союзником НАТО. Что касается помощи Киеву, то она представляет собой важную ценность и для демократов, и для республиканцев, отметил Столтенберг. Следовательно, даже если на выборах в США победит кандидат от республиканцев, помощь Украине будет продолжаться.

В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО

- подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Между тем, тот же Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что США следовало бы сократить масштабы военной помощи Европе, переложив основную часть расходов на оборону европейских государств на них самих. Соответственно, некоторые изменения относительно сотрудничества с НАТО в политике США в случае победы на президентских выборах Трампа все же возможны.

Но в целом Столтенберг довольно объективно прогнозирует дальнейшее развитие событий. Глупо было бы считать, что победа республиканца на президентских выборах поставит точку в оказании военной и финансовой помощи Украине. Пока украинский конфликт удовлетворяет военно-политическим и экономическим интересам Вашингтона, эта поддержка будет продолжаться, вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом в конце 2024 года.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:48
    «США останутся сильным союзником НАТО» —

    — Сам-то понял, что сказал? ...
    (НАТО - это и есть США +)
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 10:00
    А никто в этом и не сомневается, Америка и дальше будет доить свою корову.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:02
    Генсек НАТО заявил, что США продолжат помогать альянсу и Украине при любом президенте

    Собственно, этот трёп может закончиться с исчезновением украинской государственности. И это может произойти.
    НАТО уже показало свою волчью «сучность». То им Югославия мешала кушать, то Ливия портила пейзаж из окна, то Ирак вызвал негативные чувства своим названием и методом руководства, то Иран пристрастился не к тем программам, а в конце концов «бандитская» Россия стала мешать пользовать друг дружку через задницу...
    Вы в зеркало на себя смотрели? Неужели вам невдомёк, что при большой заварухе от всей европейской распиаренной цивилизации может остаться лёгкая дымка и местами остекленевшие участки песчаных пляжей?
    * * *
    Не лезьте вы туда, где гарантированно разобьют морду в кровь...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:07
    Речи в пустоту .Столтенберг, уже все и президент США будет новый .
  5. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    -1
    Сегодня, 10:08
    Генсек НАТО заявил, что США продолжат помогать альянсу и Украине при любом президенте
    - ну это так сказал генсек НАТО, а вот сами страны НАТО, включая америкосов, говорят другое - столтенберг врёт.
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 11:30
    Прав Йенс, ох как прав!
    "Помощь" матрасов Европе и украине будет продолжаться до тех пор, пока все их ценности и ресурсы не перекочуют на американский материк, а на их месте не останется одно большое пепелище. Те ещё "помощнички".