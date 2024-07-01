Экс-советница президента США раскрыла план Зеленского по применению западного оружия против РФ
11
Неудачи украинской армии на линии соприкосновения заставляют потерявшего легитимность президента страны повышать ставки в противостоянии с РФ. Основной расчет Зеленского сейчас строится на возможностях западного оружия, которое США пока не позволяют использовать в полной мере. Но ради того, чтобы остаться у власти глава киевского режима может пренебречь этим запретом.
Все больше экспертов считают, что Зеленский всеми способами будет стараться затянуть конфликт. К примеру, экс-советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд в интервью Fox Business высказала мнение, что потерявший легитимность президент Украины постарается использовать все возможности западных систем вооружения для нанесения ударов по российской территории.
Все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России — направлены на то, чтобы оставаться на равных
– считает Макфарланд.
Она добавляет, что в самое ближайшее время Киев планирует поднять ставки.
Однако даже в этом случае, по мнению экс-советницы Трампа, у Украины практически нет шансов на победу в конфликте с Россией, которая обладает значительно большими ресурсами.
Называть заявление Кейти Макфарланд "открытием Америки" вряд ли уместно. Националисты всегда пытались отыграться на мирных жителях РФ за очередное поражение на линии фронта. Так было и после падения Артемовска, и после взятия ВС РФ Авдеевки. Границу зла киевский режим пересек уже давно. И поэтому российские военные должны быть готовыми к любому развитию событий.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация