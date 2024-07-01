Экс-советница президента США раскрыла план Зеленского по применению западного оружия против РФ

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Экс-советница президента США раскрыла план Зеленского по применению западного оружия против РФ

Неудачи украинской армии на линии соприкосновения заставляют потерявшего легитимность президента страны повышать ставки в противостоянии с РФ. Основной расчет Зеленского сейчас строится на возможностях западного оружия, которое США пока не позволяют использовать в полной мере. Но ради того, чтобы остаться у власти глава киевского режима может пренебречь этим запретом.

Все больше экспертов считают, что Зеленский всеми способами будет стараться затянуть конфликт. К примеру, экс-советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд в интервью Fox Business высказала мнение, что потерявший легитимность президент Украины постарается использовать все возможности западных систем вооружения для нанесения ударов по российской территории.



Все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России — направлены на то, чтобы оставаться на равных

– считает Макфарланд.

Она добавляет, что в самое ближайшее время Киев планирует поднять ставки.

Однако даже в этом случае, по мнению экс-советницы Трампа, у Украины практически нет шансов на победу в конфликте с Россией, которая обладает значительно большими ресурсами.

Называть заявление Кейти Макфарланд "открытием Америки" вряд ли уместно. Националисты всегда пытались отыграться на мирных жителях РФ за очередное поражение на линии фронта. Так было и после падения Артемовска, и после взятия ВС РФ Авдеевки. Границу зла киевский режим пересек уже давно. И поэтому российские военные должны быть готовыми к любому развитию событий.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:58
    Всё что может Зеляхер , это....
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +5
      Сегодня, 10:02
      Зеленский на западных форумах выступает в роли шута.Все над ним ржут. Показательное фото.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 11:57
        Цитата: neworange88
        Зеленский на западных форумах выступает в роли шута.Все над ним ржут. Показательное фото.

        Фото зачетное. Мелкое, блудливое, позор для своей нации создание.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 10:04
    Поднять ставки в игре Клоуну . Как еще ,попросит у США ядерную бомбу ?
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 10:09
    А чего ж не цепляться? Каждый день при власти - это миллионы долларов. Какой откажется?
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +3
      Сегодня, 10:21
      Цитата: ТермиНахТер
      А чего ж не цепляться? Каждый день при власти - это миллионы долларов. Какой откажется?

      Извиняюсь , чуть , чуть поправлю вас . -" какой зеляхер откажется от халявного бабла . Этого не его народ гибнет . Так . что ... упэрэд славны укрцы ! "
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +3
        Сегодня, 10:50
        А для кого из этих ушлепков народ Украины был своим? Для Кучмы, Ющенко, Порошенко?
        Для них Украина - территория. где они зарабатывали деньги, на все остальное им было плевать.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 10:19
    И все же ради справедливости, Зе вполне легитимный на данном этапе и западу (США и Британия) не нужна "победа" Украины в конфликте с Россией.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 10:32
      Легитимный он все лишь в рамках текущей конъюнктуры Запада и всё, что с этим связано, укладывается в так называемый порядок, основанный на правилах.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 10:56
    Два эшелона с западной техникой для ВСУ под Запорожьем уже ушатали пару дней назад , это наверное и есть план Зеленского , давая Зеля, не останавливайся!!! good
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +4
    Сегодня, 11:06
    Зеленски и его окружение нужно отловить и наказать без срока давности любыми способами. Нельзя чтобы эти нелюди жили на земле. Стефанчук такая же особь. Какие договора или соглашения с ним ?