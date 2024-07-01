Bloomberg: Байден попросил спонсоров остаться с ним после провальных дебатов
Недавние первые предвыборные дебаты Джо Байдена с Дональдом Трампом, которые считают провальными для Байдена даже его сторонники, вынуждают уговаривать президента США спонсоров не оставлять его, пишет американское агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что после провальных дебатов Байден изо всех сил пытается реабилитироваться перед сторонниками. Выступая перед состоятельными спонсорами в нью-йоркском районе Хэмптон, президент заявил, что прекрасно понимает обеспокоенность, которая охватила его сторонников после дебатов с Трампом, заверив, что он продолжит свою борьбу за переизбрание.
- сказал Байден о дебатах, находясь на мероприятии по сбору средств в поместье менеджера хедж-фонда Барри Розенштейна в Хэмптоне.
На мероприятии присутствовали до 150 гостей. Позже Байден побывал на приеме, устроенном в честь него губернатором штата Нью-Джерси, демократом Филом Мерфи.
По словам авторов издания, спонсоры Демократической партии, законодатели и аналитики были потрясены выступлением Байдена на дебатах, из-за чего некоторые из них даже призвали президента рассмотреть возможность ухода в отставку. После того, как в пятницу Байден заявил, что не планирует этого делать, сбор средств стал хорошим поводом для него, чтобы заверить сторонников в том, что он способен быть президентом США еще четыре года, пишет Bloomberg. При этом не совсем понятно, насколько личная просьба Байдена убедила спонсорское сообщества продолжать вкладывать миллионы долларов в этот проект...
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