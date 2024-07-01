Bloomberg: Байден попросил спонсоров остаться с ним после провальных дебатов

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Bloomberg: Байден попросил спонсоров остаться с ним после провальных дебатов

Недавние первые предвыборные дебаты Джо Байдена с Дональдом Трампом, которые считают провальными для Байдена даже его сторонники, вынуждают уговаривать президента США спонсоров не оставлять его, пишет американское агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что после провальных дебатов Байден изо всех сил пытается реабилитироваться перед сторонниками. Выступая перед состоятельными спонсорами в нью-йоркском районе Хэмптон, президент заявил, что прекрасно понимает обеспокоенность, которая охватила его сторонников после дебатов с Трампом, заверив, что он продолжит свою борьбу за переизбрание.



Я понимаю. У меня была не лучшая ночь

- сказал Байден о дебатах, находясь на мероприятии по сбору средств в поместье менеджера хедж-фонда Барри Розенштейна в Хэмптоне.

На мероприятии присутствовали до 150 гостей. Позже Байден побывал на приеме, устроенном в честь него губернатором штата Нью-Джерси, демократом Филом Мерфи.

По словам авторов издания, спонсоры Демократической партии, законодатели и аналитики были потрясены выступлением Байдена на дебатах, из-за чего некоторые из них даже призвали президента рассмотреть возможность ухода в отставку. После того, как в пятницу Байден заявил, что не планирует этого делать, сбор средств стал хорошим поводом для него, чтобы заверить сторонников в том, что он способен быть президентом США еще четыре года, пишет Bloomberg. При этом не совсем понятно, насколько личная просьба Байдена убедила спонсорское сообщества продолжать вкладывать миллионы долларов в этот проект...
9 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:08
    Все вокруг бабок ,какая на хрен демократия ............
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +1
      Сегодня, 10:20
      Если кто-то уверен, что демократия это лучшая форма правления, то я готов поспорить с каждым из вас. Сейчас страна воюет, а кто-то, прикрываясь ширмой демократии, перекопал всю Москву и продолжает менять бордюры и класть плитку, хотя Москве нужно не обновлять бордюры, а обновлять "ливневку". В конце недели Москву ожидает очередной потоп. И никакой управы на этот беспредел не найти.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        Если кто-то уверен, что демократия это лучшая форма правления, то я готов поспорить с каждым из вас.

        Думаю проблема не в демократии (сама задумка достаточно хороша) Проблема в том что демократией называют, все что удобно,включая нацистский режим Зелибобы. Изменен смысл понятия в корне
        1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
          ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          -1
          Сегодня, 10:29
          А я считаю, что демократия как форма государства, приходит тогда, когда власть уверена, что ей больше ничего не угрожает. А "подушка безопасности" власти, это лишенная здравого смысла система законодательства.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:12
    «Спонсоры Демократической партии, законодатели и аналитики были потрясены выступлением Байдена на дебатах» —

    — Они что, его первый раз такого увидели? ...
    (Совсем телевизор не смотрят)
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      -1
      Сегодня, 10:17
      Дедушка боится, что его лишат бесплатного мороженного wassat
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 10:37
        Нет, ему сынульку с кичи выручать надо будет. Потому и в президенты надо.
  3. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    -1
    Сегодня, 10:35
    В связи с вчерашними жуткими ливнями на даче ради интереса посмотрел дебаты трампа с байденом. Ничего я там провального не услышал, по-моему байден лучше трампа дебаты провёл.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:07
    На СNN ecть сайт о предвыборной гонке Трампа Байдена.Надо посмотреть как у Байдена прошёл супер " чёс" в субботу и воскресенье,скока ему там 200 представителей Л.Г.Б.Т.О сообщества отвалили $.У байдена было по 3- 4 " концерта " в день в разных местах ,как он успевал?