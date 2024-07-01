Военнослужащий ВСУ: У наших бойцов, которых командование бросает на острова и левый берег Днепра, нет никаких шансов

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Военнослужащий ВСУ: У наших бойцов, которых командование бросает на острова и левый берег Днепра, нет никаких шансов

Бесполезность некоторых шагов украинского военного командования давно вызывает массу вопросов не только у военных экспертов, но и у непосредственных исполнителей сомнительных приказов. Сколько копий было сломано вокруг абсолютно непонятного стремления генералитета ВСУ любой ценой удержать Артемовск в прошлом году, даже подсчитать сложно. Однако бессмысленные поражения и потери, судя по всему, ничему не учат командиров украинской армии.

Сейчас, к примеру, на Украине с новой силой разгораются споры о целесообразности переброски подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Здесь военное командование киевского режима пытается создать некое подобие плацдарма на островах для "развития успеха с возможной высадкой на левый берег". Видимо, "успех" Крынок, где за несколько месяцев положили тысячи своих военнослужащих, украинское командование ничему не учит. И поэтому такие приказы вызывают все больше вопросов и рядовых бойцов украинской армии.



Солдаты ВСУ, ведущие бои на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки»

- откровенно признался в интервью BBC News украинский военный по имени Алексей.

По его словам, у бойцов, которых бросают сюда, нет никаких шансов.

Любое движение немедленно накрывалось артиллерией или беспилотниками. Русских, похоже, не беспокоило наше присутствие там

– рассказал боец ВСУ.

Он добавил, что покинуть левый берег Днепра и острова они сейчас не могут. Слишком много потерь понесли в предыдущих боях. Однако и решительных действий здесь предпринять невозможно. В этой связи боец выразил надежду на то, что новый закон о мобилизации на Украине, позволит пополнить ряды ВСУ и даст небольшую передышку тем солдатам, которые находятся на передовой уже несколько месяцев.
12 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 10:30
    боец выразил надежду на то, что новый закон о мобилизации на Украине, позволит пополнить ряды ВСУ и даст небольшую передышку тем солдатам, которые находятся на передовой уже несколько месяцев.

    Сдохни сегодня ты а уж завтра я
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +4
    Сегодня, 10:32
    На кладбище вам передышка только.....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:03
      Как это нет никаких шансов? what fool
      У военнослужащих ВСУ есть прекрасные шансы отправится с левого берега Днепра прямо к Бандере. wink am good
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 10:34
    По его словам, у бойцов, которых бросают сюда, нет никаких шансов.

    А по "Волге 149.200." тоже "нет никаких шансов" ?
    Ну, тогда лови мину на голову.
  4. Русфанер Звание
    Русфанер
    +3
    Сегодня, 10:35
    "Солдаты ВСУ, ведущие бои на левом берегу Днепра, превратились в «чемодан без ручки»"(с)
    Ну, хотя бы сомов накормят... или в плен...
  5. Sancho_SP Звание
    Sancho_SP
    +3
    Сегодня, 10:38
    Складывается ощущение, что «тысячи» (за длительный ведь уже период) человек потерь для ВСУ не то что бы критичны. Мобилизация компенсирует расход - и ладно.
  6. мазута Звание
    мазута
    +5
    Сегодня, 10:39
    Заметьте на что надежда у их яркого представителя!Не на завершение боевых действий,хотя с его же точки зрения,кроме гибели они ничего не принесли.Надежда на замену и ротацию.Поэтому грош цена "соплям"на видео пленённым "поварам,охранникам тылов,музыкантам и прочему обслуживающему персоналу".ФАБы и ОДАБы им надо в помощь для просветления мозгов отправлять,много и часто.
  7. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +3
    Сегодня, 10:41
    Автор зачем это? Или вы хотите, чтоб бандеры учились и несли меньше потерь? К чему эти сетования? Это, как в 1944 ТАСС сетовал бы, что гитлеровские генералы воюют по шаблону и немецкие войска несут неоправданные потери. В наши дни пронизующего инфополя, надо хвалить мясников с их стороны, как гарных полководцев, типа упертые перцы, так держать. Или вам хочется умненьких командиров с той стороны?
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 10:48
    Интересно. Хоть кто-то из всушников покинул левый берег Днепра, кроме как не вперёд ногами
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:54
    Шансы есть - либо Волга либо сдохнуть. Лучше сдохнуть - бандеровцы тупиковая ветвь "человека разумного".
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 10:59
    Разве ВСУ все еще в Крынках?
  11. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:59
    Сколько копий было сломано вокруг абсолютно непонятного стремления генералитета ВСУ любой ценой удержать Артемовск в прошлом году, даже подсчитать сложно. Однако бессмысленные поражения и потери, судя по всему, ничему не учат командиров украинской армии.

    Если говорить об Артемовске, то достаточно длительная оборона Артемовска ВСУ явно задержала наступление Пригожина и затянула его до того момента, когда самому Пригожину стало не до дальнейших наступлений. :((
    Если бы Артемовск ВСУ сдало раньше, то наступление Вагнера все равно бы продолжалось,причем ВСУ оказалась бы в намного более неудобных позициях, чем бои в городе.