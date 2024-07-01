Военнослужащий ВСУ: У наших бойцов, которых командование бросает на острова и левый берег Днепра, нет никаких шансов
Бесполезность некоторых шагов украинского военного командования давно вызывает массу вопросов не только у военных экспертов, но и у непосредственных исполнителей сомнительных приказов. Сколько копий было сломано вокруг абсолютно непонятного стремления генералитета ВСУ любой ценой удержать Артемовск в прошлом году, даже подсчитать сложно. Однако бессмысленные поражения и потери, судя по всему, ничему не учат командиров украинской армии.
Сейчас, к примеру, на Украине с новой силой разгораются споры о целесообразности переброски подразделений ВСУ на левый берег Днепра. Здесь военное командование киевского режима пытается создать некое подобие плацдарма на островах для "развития успеха с возможной высадкой на левый берег". Видимо, "успех" Крынок, где за несколько месяцев положили тысячи своих военнослужащих, украинское командование ничему не учит. И поэтому такие приказы вызывают все больше вопросов и рядовых бойцов украинской армии.
- откровенно признался в интервью BBC News украинский военный по имени Алексей.
По его словам, у бойцов, которых бросают сюда, нет никаких шансов.
– рассказал боец ВСУ.
Он добавил, что покинуть левый берег Днепра и острова они сейчас не могут. Слишком много потерь понесли в предыдущих боях. Однако и решительных действий здесь предпринять невозможно. В этой связи боец выразил надежду на то, что новый закон о мобилизации на Украине, позволит пополнить ряды ВСУ и даст небольшую передышку тем солдатам, которые находятся на передовой уже несколько месяцев.
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