Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

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Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

Снижение рейтингов действующих глав США и стран Европы, отмечаемое в ходе предвыборных процессов, указывает на то, что граждане этих государств не согласны с проводимой властями политикой и требуют ухода лидеров своих стран. Такое мнение высказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что результаты предвыборных процессов в США отметились поражением на дебатах действующего президента этой страны Джо Байдена, в то же время во Франции партия главы государства Эммануэля Макрона проиграла на парламентских выборах, заняв лишь третье место и с разгромным результатом уступив своим соперникам.



По мнению спикера Госдумы, эти результаты неслучайны и прямо указывают на несогласие граждан США и Франции с действующей властью и на их поддержку национально ориентированных политиков, выступающих за развитие своих экономик, а также осознающих существующую необходимость решения вопросов, связанных с глобальной безопасностью.

Володин добавил, что Байден становится токсичным даже для своего окружения, которое в настоящее время рассматривает варианты, при которых можно будет снять его кандидатуру с выборов. В свою очередь, Макрон стремился продемонстрировать всему миру, насколько он популярен и контролирует текущую ситуацию, а вместо этого стал посмешищем.

Спикер ГД также напомнил, что в ближайшие дни запланировано проведение парламентских выборов в Великобритании, на которых, согласно прогнозам, правящую консервативную партию ждет поражение после 14 лет нахождения во главе государства.

Володин резюмировал, что причина этих процессов в том, что действия руководства стран Запада привели к разрушению стабильности во всем мире.
22 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +13
    Сегодня, 10:26
    Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

    Да, пофиг!!!
    Вы бы о себе мнение на улицах российских городов и сёл послушали и о своей партии...А то совсем запутались в своих миллионных дивидендах...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +14
      Сегодня, 10:37
      А я требую ухода Володина и депутатов ГосДуры (с).

      Полностью недееспособны, лоббируют интересы капиталистов и мигрантов.

      На Европу мне чихать, меня Россия беспокоит.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 10:43
        Я предлагаю ему остаться на той планете с розовыми пони,и не высовываться..
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:03
      ROSS 42 hi, так майонез в шаверме важнее чем реальные проблемы.
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:06
      Вы бы о себе мнение на улицах российских городов и сёл послушали и о своей партии...
      Спрашивать они вряд ли будут, но на последнем эксит-полле во время "марша справедливости", результаты оказались более чем наглядными)) Причем даже среди силовиков, которые вроде как костьми должны были защищать олигархат) Настоящие 80 или сколько там 120% лояльности...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +8
    Сегодня, 10:26
    Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

    Прям требуют... Что-то не заметил.
    Ни в одной стране нет массовых протестов против политики глав государств.
    А недовольство есть везде, только количество недовольных очень мало.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 10:39
      А вот Володин высказался! Ну чем не протест? laughing
  3. Arifon Звание
    Arifon
    -3
    Сегодня, 10:36
    Как так могли деградировать западные элиты, если даже в США электоральный выбор сводится к двум старым маразматикам - один полудохлый, другой - уголовник и насильник!)))
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 10:44
    Пусть почитает интернет и мнение россиян по возглавляемым им гос.органом а потом в другие страны смотрит.
  5. С.З. Звание
    С.З.
    +4
    Сегодня, 11:00
    У нас система, конечно, более удобна - из парламента либо в тюрьму, либо на тот свет.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 11:20
      А кто там в тюрьму?На моей памяти только один-Мавроди
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 12:00
        Цитата: dmi.pris1
        А кто там в тюрьму?На моей памяти только один-Мавроди

        Тут:
        Депутаты Госдумы, становившиеся фигурантами уголовных дел в 2010-2021 годах
        https://ria.ru/20211202/deputaty-1761765464.html
        Что касается - «на тот свет»:
        Лев Рохлин, Галина Старовойтова...
        https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.28b7d534-66826eb4-97b7f288-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_the_State_Duma_of_Russia_who_died_in_office
    2. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 11:36
      вы забыли про Лондон и прочее забугорье.... bully
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:03
    Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

    а как у нас?
    Председатель СК РФ ведь сказал: "Государственная Дура" - это разве оценка деятельности?
  7. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +4
    Сегодня, 11:20
    На Свой Рейтинг Пусть Посмотрит Прежде Чем На Кого То Пальцем Показывать лицемер
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 11:43
      На чей рейтинг? Рейтинг Володина? laughing А разве этот рейтинг на что-то влияет? На этот пост избираются не народным голосованием. И рейтинг, соответственно никто не подсчитывал
  8. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 11:34
    Спикер ГД РФ
    Лейб - гей научит как правильно жить... И что кому подставлять...
  9. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    +2
    Сегодня, 11:38
    Ограбил пенсионеров так называемой "пенсионной реформой". Зато мигрантам хреначат социальные выплаты направо и налево. Истинный "патриот" России.
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 11:40
    иногда лучше молчать чем говорить bully
  11. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:40
    С началом СВО правительства всего мира лихорадит. Не успеешь одного запомнить, как на смену приходит другой. А в странах поменьше и вовсе перевороты
  12. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 11:45
    Володин типичный популист и конъюнктурщик, сколько выступлений его не смотрел пришёл именно к такому выводу
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Грац
      Володин типичный популист и конъюнктурщик, сколько выступлений его не смотрел пришёл именно к такому выводу

      Апофеоз его выступлений:
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