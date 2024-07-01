Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран

Снижение рейтингов действующих глав США и стран Европы, отмечаемое в ходе предвыборных процессов, указывает на то, что граждане этих государств не согласны с проводимой властями политикой и требуют ухода лидеров своих стран. Такое мнение высказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что результаты предвыборных процессов в США отметились поражением на дебатах действующего президента этой страны Джо Байдена, в то же время во Франции партия главы государства Эммануэля Макрона проиграла на парламентских выборах, заняв лишь третье место и с разгромным результатом уступив своим соперникам.По мнению спикера Госдумы, эти результаты неслучайны и прямо указывают на несогласие граждан США и Франции с действующей властью и на их поддержку национально ориентированных политиков, выступающих за развитие своих экономик, а также осознающих существующую необходимость решения вопросов, связанных с глобальной безопасностью.Володин добавил, что Байден становится токсичным даже для своего окружения, которое в настоящее время рассматривает варианты, при которых можно будет снять его кандидатуру с выборов. В свою очередь, Макрон стремился продемонстрировать всему миру, насколько он популярен и контролирует текущую ситуацию, а вместо этого стал посмешищем.Спикер ГД также напомнил, что в ближайшие дни запланировано проведение парламентских выборов в Великобритании, на которых, согласно прогнозам, правящую консервативную партию ждет поражение после 14 лет нахождения во главе государства.Володин резюмировал, что причина этих процессов в том, что действия руководства стран Запада привели к разрушению стабильности во всем мире.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»