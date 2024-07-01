Спикер ГД РФ: граждане США и государств ЕС требуют ухода лидеров своих стран
Снижение рейтингов действующих глав США и стран Европы, отмечаемое в ходе предвыборных процессов, указывает на то, что граждане этих государств не согласны с проводимой властями политикой и требуют ухода лидеров своих стран. Такое мнение высказал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что результаты предвыборных процессов в США отметились поражением на дебатах действующего президента этой страны Джо Байдена, в то же время во Франции партия главы государства Эммануэля Макрона проиграла на парламентских выборах, заняв лишь третье место и с разгромным результатом уступив своим соперникам.
По мнению спикера Госдумы, эти результаты неслучайны и прямо указывают на несогласие граждан США и Франции с действующей властью и на их поддержку национально ориентированных политиков, выступающих за развитие своих экономик, а также осознающих существующую необходимость решения вопросов, связанных с глобальной безопасностью.
Володин добавил, что Байден становится токсичным даже для своего окружения, которое в настоящее время рассматривает варианты, при которых можно будет снять его кандидатуру с выборов. В свою очередь, Макрон стремился продемонстрировать всему миру, насколько он популярен и контролирует текущую ситуацию, а вместо этого стал посмешищем.
Спикер ГД также напомнил, что в ближайшие дни запланировано проведение парламентских выборов в Великобритании, на которых, согласно прогнозам, правящую консервативную партию ждет поражение после 14 лет нахождения во главе государства.
Володин резюмировал, что причина этих процессов в том, что действия руководства стран Запада привели к разрушению стабильности во всем мире.
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