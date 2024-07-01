Головной боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания

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Головной боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания

Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» завершило прохождение швартовных испытаний и вышло на этап заводских ходовых. Боевой ледокол покинул достроечную стенку «Адмиралтейских верфей» и вышел в море. Об этом сообщает блог bmpd.

«Иван Папанин» начал прохождение заводских ходовых испытаний, которые плавно перейдут в государственные. Сроки прохождения ЗХИ и госиспытаний не называются, но еще в этом году «Иван Папанин» должен войти в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.



«Иван Папанин» не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.


Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. «Иван Папанин» способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение — около 8500 тонн, длина — свыше 100 м, ширина — около 20 м, автономность плавания — около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
7 комментариев
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  1. Юрий77 Звание
    Юрий77
    -1
    Сегодня, 10:33
    Без установки ПВО этот ледокол бесполезен. Так же необходима установка нескольких автоматизированных пулемётных (или малокалиберных автоматических пушек) установок против БЭКов.
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 10:37
      БЭКи в северном-ледовитом океане?!! Ну-ну.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Трус
        БЭКи в северном-ледовитом океане?!! Ну-ну.

        Не удивлюсь, если через некоторое время появятся всплывающие БЭКи, выпускаемые с подводных лодок. Как раз диверсионный способ для СМП маршрута в летнюю навигацию.
        1. ZAV69 Звание
          ZAV69
          0
          Сегодня, 12:12
          Зачем ? Есть торпеды. БЭК должен управляться, без управления он бесполезен. Подо льдом он управляться не сможет.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 10:59
        Вооружение на Папанине слабовато.
        Радует другое: наконец-то ВМФ РФ догадалось строить боевые ледоколы.
        Мы безнадёжно отстали от США по авианосцам. И в обозримой перспективе у нас нет никаких шансов догнать США по авианосцам.
        А зачем нам догонять США?
        Мы уже впереди планеты всей по ледоколам. Надо наращивать отрыв и строить боевые ледоколы. Тем более, что самая короткая дорога к берегам США - через Северный Ледовитый океан. А США пусть попробуют догнать нас по ледоколам. yes
      3. potterz Звание
        potterz
        0
        Сегодня, 11:52
        Так же раньше о коптерах говорили. Ну нукалки.....
  2. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    0
    Сегодня, 10:41
    Водоизмещение очень приличное, хотелось бы, чтобы и противолодочное вооружение имелось...