Головной боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на заводские ходовые испытания
7
Головное патрульное судно ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» завершило прохождение швартовных испытаний и вышло на этап заводских ходовых. Боевой ледокол покинул достроечную стенку «Адмиралтейских верфей» и вышел в море. Об этом сообщает блог bmpd.
«Иван Папанин» начал прохождение заводских ходовых испытаний, которые плавно перейдут в государственные. Сроки прохождения ЗХИ и госиспытаний не называются, но еще в этом году «Иван Папанин» должен войти в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
«Иван Папанин» не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия.
Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. «Иван Папанин» способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение — около 8500 тонн, длина — свыше 100 м, ширина — около 20 м, автономность плавания — около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.
Curious / forums.airbase.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация