Чешская компания представила футуристичный пистолет

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Чешская компания представила футуристичный пистолет

Чешская компания Créapeiron представила футуристичный пистолет Elysien под патрон 9x19. Внешне новинка выглядит действительно крайне необычно.

Между тем в основе ее конструкции, включая курковый ударно-спусковой механизм двойного действия, магазины и стандарт присоединения прицельных приспособлений, лежат вполне традиционные решения от платформы ČZ 75.



Одной из особенностей «Элизиума» является скругленный треугольный профиль ствола. При этом сам ствол расположен очень низко.

В свою очередь, спусковой крючок и усилие спуска регулируются пользователем с помощью системы Magnetic Trigger Regulation.

Кроме того, чешские конструкторы утверждают, что им удалось изобрести идеальную форму скобы, обеспечивающую естественный уровень контроля и удобство для пальца, а угол наклона рукоятки составляет 108 градусов от горизонтальной оси пистолета - 18 градусов от нормали, который в Créapeiron почему-то назвали революционным.

В целом, учитывая весьма условные «передовые» решения и стоимость пистолета в 10 тыс. евро, можно сделать вывод, что он едва ли станет «хитом продаж». Между тем данное оружие может заинтересовать платежеспособных ценителей и энтузиастов из США, которые уже несколько устали от турецких «бюджетников», заполонивших рынок.

5 комментариев
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  1. Buyan Звание
    Buyan
    0
    Сегодня, 07:07
    Красивая пистоля, пусть и необычного вида получилась
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    +1
    Сегодня, 07:08
    Название, конечно, пафосом не обделено. Элизиум. А почему сразу не чистилище?
  3. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 07:44
    Ну и чем эта приблуда, кроме необычной внешности, лучше Hi-Point C-9 за $200?
    https://www.gunbroker.com/All/search?Keywords=Hi-Point%20C-9&Sort=13
  4. Maxim G Звание
    Maxim G
    0
    Сегодня, 07:58
    Патрон слабенький.
    Надо 7,62x25мм.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:07
    Волына,как волына. Ничем не лучше CZ P09 за 400 баксов.