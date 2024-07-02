Чешская компания представила футуристичный пистолет
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Чешская компания Créapeiron представила футуристичный пистолет Elysien под патрон 9x19. Внешне новинка выглядит действительно крайне необычно.
Между тем в основе ее конструкции, включая курковый ударно-спусковой механизм двойного действия, магазины и стандарт присоединения прицельных приспособлений, лежат вполне традиционные решения от платформы ČZ 75.
Одной из особенностей «Элизиума» является скругленный треугольный профиль ствола. При этом сам ствол расположен очень низко.
В свою очередь, спусковой крючок и усилие спуска регулируются пользователем с помощью системы Magnetic Trigger Regulation.
Кроме того, чешские конструкторы утверждают, что им удалось изобрести идеальную форму скобы, обеспечивающую естественный уровень контроля и удобство для пальца, а угол наклона рукоятки составляет 108 градусов от горизонтальной оси пистолета - 18 градусов от нормали, который в Créapeiron почему-то назвали революционным.
В целом, учитывая весьма условные «передовые» решения и стоимость пистолета в 10 тыс. евро, можно сделать вывод, что он едва ли станет «хитом продаж». Между тем данное оружие может заинтересовать платежеспособных ценителей и энтузиастов из США, которые уже несколько устали от турецких «бюджетников», заполонивших рынок.
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