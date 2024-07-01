Депутат бундестага предрекла ЕС разрушение в случае принятия в его состав Украины

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Депутат бундестага предрекла ЕС разрушение в случае принятия в его состав Украины

Возможное вступление Украины в Евросоюз далеко не всеми в Европе воспринимается, как необходимая мера. Здравомыслящие политики прекрасно понимают, что в этом случае вреда объединению будет нанесено гораздо больше, чем пользы. И дело не только в финансовых затратах, которые придется нести ЕС, но и в имиджевых убытках, поскольку современная Украина является националистическим государством.

Страна, для которой характерны повальная коррупция и отсутствие верховенства закона. Страна, в которой человек почитается как национальный герой, чьи ополченцы участвовали в Холокосте. Может ли она стать частью ЕС? Я убеждена, что этот союз разрушит сам ЕС

– заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.



По ее словам, на сегодняшний день переговоры о вступлении Украины в Евросоюз абсолютно неуместны. Хотя в Киеве должны быть благодарны главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая является сторонницей этой идеи.

Когда-нибудь на Украине поставят памятник госпоже фон дер Ляйен, но для ЕС он может стать надгробием. И еще есть ощущение, что, речь идет в основном о международных инвесторах, которые уже скупают все на Украине с менталитетом золотой лихорадки
– подчеркнула депутат бундестага.

Напомним, официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз начались 25 июня. По этому поводу Урсула фон дер Ляйен выступила с поздравительной речью, в которой подчеркнула, что это «не просто формальность, а инструмент, призванный подготовить кандидатов к выполнению всех необходимых обязательств, которые предполагает членство в ЕС».

Однако эксперты полагают, что основной этап переговоров может начаться не раньше 2025 года. Если к этому времени Украина сохранится как государство.
16 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 10:35
    Боливар не вынесет двоих
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:45
      роман66
      (роман)
      +1
      Сегодня, 10:35
      Новый
      Боливар не вынесет двоих
      А ежели подпорки)) Боливару?
      Пусть берут, кирдык оптом быстрее будет для гейропы! wink
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:46
        Из кого подпорки? Из мигрантов? lol
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 11:08
      Сара Вагенкнехт - умная женщина и политик. Развал ЕС - хорошая идея. Ч поддерживаю развал Евросоюза. yes good
      В чем права Сара, так это в токсичности Украины и украинцев.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:47
      Цитата: роман66
      Боливар не вынесет двоих

      А Украину уж точно не вынесет, ноги подкосятся.
  2. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 10:36
    заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт

    Нужно только добавить, что "Союз Сары Вагенкнехт" (нем. Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) включает в бундестаге 10 депутатов. Всего в бундестаге 734 депутата.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 11:08
      только этой партии "без году неделя", - Коалиция, состоящая из оппозиционных партий «Альтернатива для Германии» («АдГ») и «Союз Сары Вагенкнехт», может возглавить правительство сразу в двух федеральных землях на востоке Германии по итогам запланированных на осень выборов в земельный парламент, сообщил сегодня, 22 июня, таблоид Bild со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного институтом Insa.
      https://eadaily.com/ru/news/2024/06/22/prorossiyskie-koalicii-mogut-osenyu-priyti-k-vlasti-v-dvuh-vostochnyh-zemlyah-germanii
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 11:17
        сообщил сегодня, 22 июня, таблоид Bild

        Читали это место? :))
        Коалиция, состоящая из оппозиционных партий «Альтернатива для Германии» («АдГ») и «Союз Сары Вагенкнехт»

        Читай- «Альтернатива для Германии» .
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 10:37
    Конечно же развалится ЕС сразу.
    Руина 404 это диагноз и заболевание-созданое хозяевами Запада.
    А ещё у нас есть выражение :
    Пустить козла в огород.
    В этом случае пустить свинью в огород.
    Сара Вагенкнехт-одна из здравых политиков Европы.
  4. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 10:39
    Если примут,пропадет "калабуховский дом".Получат чемодан без ручки, который и нести тяжело и выбросить жалко.Это не страны Прибалтики.Но и польза будет, приедут в Европу украинцы, сбегут арабы и негры.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 11:00
      сбегут арабы и негры.

      Они не знают, чей Крым, да и паляныця им не выговорить. lol
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: kor1vet1974
      Но и польза будет, приедут в Европу украинцы, сбегут арабы и негры.

      Скорее немцы сбегут, чем негры и арабы.
  5. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:39
    Здравомыслящие политики прекрасно понимают, что в этом случае вреда объединению будет нанесено гораздо больше, чем пользы.

    Всё так и есть... Куда бы Украина не входила всё это рушилось и распадалось... Австро-Венгерская империя, Речь Посполитая, СССР.... Так что у НАТО и ЕС есть шанс быть следующими...
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:42
    И дело не только в финансовых затратах, которые придется нести ЕС, но и в имиджевых убытках, поскольку современная Украина является националистическим государством.
    Не-не, берите конечно! Не прогадаете))! laughing Они, укрорацики, с вас там выхарят ВСЁ !!! wassat
  7. SanichSan Звание
    SanichSan
    +2
    Сегодня, 10:52
    ой, да ладно вам! laughing с таким руководством которое выбрали в ЕС, ЕС и без украины развалится. yes
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:07
    Везде где успела побывать Украина, все и всегда разваливалось. Речь Посполитая, Австро-Венгрия и СССР. После вступления Украины в ЕС, развалится и он wink