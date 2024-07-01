Депутат бундестага предрекла ЕС разрушение в случае принятия в его состав Украины
Возможное вступление Украины в Евросоюз далеко не всеми в Европе воспринимается, как необходимая мера. Здравомыслящие политики прекрасно понимают, что в этом случае вреда объединению будет нанесено гораздо больше, чем пользы. И дело не только в финансовых затратах, которые придется нести ЕС, но и в имиджевых убытках, поскольку современная Украина является националистическим государством.
– заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
По ее словам, на сегодняшний день переговоры о вступлении Украины в Евросоюз абсолютно неуместны. Хотя в Киеве должны быть благодарны главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая является сторонницей этой идеи.
Напомним, официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз начались 25 июня. По этому поводу Урсула фон дер Ляйен выступила с поздравительной речью, в которой подчеркнула, что это «не просто формальность, а инструмент, призванный подготовить кандидатов к выполнению всех необходимых обязательств, которые предполагает членство в ЕС».
Однако эксперты полагают, что основной этап переговоров может начаться не раньше 2025 года. Если к этому времени Украина сохранится как государство.
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