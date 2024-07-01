Страна, для которой характерны повальная коррупция и отсутствие верховенства закона. Страна, в которой человек почитается как национальный герой, чьи ополченцы участвовали в Холокосте. Может ли она стать частью ЕС? Я убеждена, что этот союз разрушит сам ЕС

Когда-нибудь на Украине поставят памятник госпоже фон дер Ляйен, но для ЕС он может стать надгробием. И еще есть ощущение, что, речь идет в основном о международных инвесторах, которые уже скупают все на Украине с менталитетом золотой лихорадки

Возможное вступление Украины в Евросоюз далеко не всеми в Европе воспринимается, как необходимая мера. Здравомыслящие политики прекрасно понимают, что в этом случае вреда объединению будет нанесено гораздо больше, чем пользы. И дело не только в финансовых затратах, которые придется нести ЕС, но и в имиджевых убытках, поскольку современная Украина является националистическим государством.– заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.По ее словам, на сегодняшний день переговоры о вступлении Украины в Евросоюз абсолютно неуместны. Хотя в Киеве должны быть благодарны главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая является сторонницей этой идеи.– подчеркнула депутат бундестага.Напомним, официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз начались 25 июня. По этому поводу Урсула фон дер Ляйен выступила с поздравительной речью, в которой подчеркнула, что это «не просто формальность, а инструмент, призванный подготовить кандидатов к выполнению всех необходимых обязательств, которые предполагает членство в ЕС».Однако эксперты полагают, что основной этап переговоров может начаться не раньше 2025 года. Если к этому времени Украина сохранится как государство.